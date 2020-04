Tendencias alfombras vinílicas 2020

En plena temporada 2020, vamos a compartir con vosotros cuales son las últimas tendencias y estilos en alfombras que han ido surgiendo en lo que llevamos de año. Algunas se mantienen del año pasado, pero otras entran con fuerza para quedarse durante la siguiente temporada.

Para empezar, debes saber que las alfombras son un excelente recurso decorativo que dará a tu casa un toque muy acogedor. En muchos hogares se usa este elemento durante los inviernos para dar calidez a la estancia, no obstante, consideramos que su valor decorativo es apto para todo el año, además existen piezas adaptadas a todas las estaciones con el fin de personalizar los ambientes.

Es por ello, que hemos decidido centrarnos en un tipo de alfombras que están siendo un TOP en ventas desde no hace mucho tiempo y están causando sensación en Internet. Estamos hablando de las alfombras vinílicas, unas piezas aptas para todas las estancias, estilos y épocas del año.

Si quieres estar a la última en decoración, además de proteger el suelo de una forma moderna y práctica, sin duda, este tipo de alfombras es lo que estás buscando. ¡Empezamos!



¿Qué son las alfombras de vinilo?

Las alfombras vinílicas, son consideradas como el número uno en tendencia decorativa. Unos datos confirmados por la tienda online de textil hogar y decoración Donurmy. Con apenas un año en el mercado, las alfombras de vinilo son el producto estrella, gracias a sus múltiples ventajas, pero sobre todo a su poder decorativo.

Lo particular de estas alfombras que las hacen diferente de las demás, es que no tienen pelo, están fabricadas en vinilo. Por lo tanto, son aptas para todas las estaciones del año y, lo mejor de todo, para todas las estancias, siendo muy usadas en cocinas o baños. Además, su material permite una gran facilidad en su limpieza. Al no tener pelo son consideradas antifúngicas, impermeables, hipoalergénicas, antibacterianas, debido a que no cogen polvo ni pelos de animales. Y es que con estas alfombras todo son ventajas por un precio muy económico.

No te pierdas las diferentes posibilidades que te ofrecen y pasamos a nombrarte a continuación:



Alfombras vinílicas baldosas hidráulicas

Si tenemos que destacar cual es el diseño que está causando furor como elemento decorativo, sin duda, son las alfombras vinílicas con motivos que imitan a las tradicionales baldosas hidráulicas. ¡Quedan preciosas!

Y es que este tipo de estilo evoca al suelo hidráulico que se usaba en el siglo XIX. Se trata de una moda vintage que incluye piezas con dibujos geométricos, en algunos casos desiguales, en las cuales las posibilidades son infinitas. Muchas de ellas forman impresionantes mosaicos artesanales en donde las combinaciones son libres, ya que muchos diseños incluyen una baldosa con un dibujo diferente.



Las alfombras vinílicas de diseño

Este modelo de alfombra pisa fuerte para todo tipo de hogares, en ellas incluimos una gran variedad de diseños como son imágenes, texturas, formas geométricas, alfombras vinílicas infantiles, etc. Solo tienes que buscar entre todos los diseños aquel que mejor combine con el resto de decoración, el resultado será muy alegre y cálido.

A continuación, te mostramos algunos de ellos, que además podrás encontrar a la venta en la sección de alfombras vinílicas de Donurmy, tienda online de decoración y textil para el hogar.



Alfombras vinílicas con formas

Además, si te gusta innovar mientras decoras, podrás encontrar un amplio catálogo de alfombras vinílicas online con diferentes formas para dar un toque diferente a cualquier ambiente.

Ideales para los dormitorios infantiles, podrás encontrar piezas con formas de animales, objetos o figuras geométricas, entre una infinita variedad.



¿Te atreves con una alfombra de forma diferente?

Viste tu suelo de innovación y descubre las ventajas que te ofrece el uso de estas alfombras de vinilo baratas, porque su precio es apto para todos los bolsillos y de gran duración gracias a su material. ¿Se puede pedir algo más?