Los seguros de hogar, la perita en dulce de los seguros en época de coronavirus

Los seguros de hogar se han convertido en una de las pólizas estrella durante el estado de alarma. No en vano, estar más tiempo en casa nos ha obligado a ser plenamente conscientes de los problemas que pueden surgir en ella y más que nunca queremos dejarlo todo bien atado para evitar sustos.

En este sentido, se ha producido un incremento de contrataciones de esta clase de póliza en un 15 % respecto al mismo periodo del año anterior. No en vano, durante las semanas más duras del confinamiento se incrementaron en un 40 % las incidencias eléctricas en los hogares españoles, según se extrae de un estudio elaborado por Seguros News. Especialmente hablamos de problemas relacionados con cortocircuitos, sobretensiones y reparaciones de electrodomésticos, puesto que los usamos con mayor continuidad.

También el teletrabajo y el ocio digital han supuesto un reto para los seguros de hogar dado que somos más dependientes de los dispositivos electrónicos que –afortunadamente– cuentan con cobertura en las pólizas. Esto ha causado un aumento del volumen de reparaciones de equipos y consulta de asistencia informática en un 70 %.

Por supuesto, los fontaneros han sido muy demandados, aunque solo podían atender los casos de urgencia.

Recomendaciones para evitar averías

En cualquier caso, te recomendamos una serie de pautas para evitar problemas durante estos días. Toma nota:

Trata de no usar durante un tiempo prolongado los alargadores o regletas, ni los sobrecargues conectando demasiados aparatos.

No dejes el cargador enchufado cuando ya hayas desconectado el móvil, el portátil o la Tablet.

En caso de que observes un funcionamiento anormal de la instalación eléctrica (chisporroteos en cuadro eléctrico o enchufes, variaciones de intensidad de las lámparas, olor a quemado, etc) solicita asesoramiento de un profesional electricista.

Comprobar la potencia contratada, quizás es momento de subirla temporalmente en la vivienda principal o bajarla en las segundas residencias. Las caídas de tensión pueden averiar los electrodomésticos como la TV.

No poner al mismo tiempo electrodomésticos con alto consumo (Horno, AA, Microondas)

Instalar elementos de seguridad para la detección temprana de (agua, gas) con elementos domóticos”

Segundas residencias

A esto se añade que las segundas residencias se han quedado más desamparadas que nunca ante la imposibilidad de sus dueños de acercarse hasta ellas. De esta manera, los ladrones lo han tenido un poco más fácil durante estos días. Así, la Federación Española de Empresas de Cerrajería asegura que ha detectado un aumento del 10 % de intentos de robo y ocupación en segundas residencias.

Sin ir más lejos, en Ávila, el Juzgado de Instrucción número 2 de la provincia acaba de confirmar el ingreso en prisión del supuesto autor de los robos cometidos en siete segundas residencias de San Bartolomé de Pinares aprovechando la situación del estado de alarma.

Debemos recordar que no podremos viajar a estas viviendas –si se ubican en otra provincia– hasta que no entremos en la tercera fase de las desescalada. De ahí la importancia de contener estos asaltos y, cómo no, de proteger nuestra propiedad con un seguro de hogar e incluso una alarma.