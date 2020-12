¿No se te ocurren regalos originales para Reyes? Te contamos algunas sugerencias que seguro provocarán más de una sonrisa. Mapa para rascar países que has visitado o mochila impermeable con puerto USB.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los regalos de Star Wars, hoy más ideas divertidas de cara a los Reyes Magos.

Aumenta el “regifting” en España

En inglés gift es regalo, así que la palabra regifting no es difícil de adivinar, consiste en regalar a otros algo que previamente te han regalado. Con el aumento del comercio electrónico, y días como el Black Friday cada vez se compran más cosas sin pensar.

Algunos de esos objetos acaban siendo un regalo de Navidad para algún familiar o amigo. Otra modalidad del regifting es la de vender los regalos ‘no deseados’ por Internet para así lograr efectivo que se invierte en otros regalos.

Según la plataforma Vibbo (antes segundamano.es), en 2017 un 34% de los españoles vendieron regalos no deseados a través de Internet.

Hace años si te regalaban una corbata o un jersey que no era de tu talla, (si no tenías ticket regalo) la única opción era aguantarse o regalar ese objeto a una tercera persona.

Con el auge del comercio electrónico en plataformas como Amazon, Ebay o Wallapop, vender regalos sin ticket de compra es muy fácil.

Subes una descripción, varias fotos y un precio interesante. Según el tipo de objeto puedes tener varios compradores interesados el mismo día. Por ejemplo si te han regalado un videojuego pero ya lo tienes, o una pulsera de actividad que no es compatible con tu móvil.



¿Es difícil acertar con los regalos?

Parece que sí, según los resultados de este estudio de Vibbo. De cada 3 personas que recibe un regalo, 1 de ellas no desea quedárselo. El motivo principal es que piensa que no lo usará o que en realidad no los necesita.

Le ocupan espacio o los considera un estorbo. Un 32% de personas vende los regalos de Navidad sencillamente porque no le gustan.

Personas entre 18-35 años son los que más se apuntan al regifting. Estos regalos que te presentamos a continuación, son divertidos tienen un buen precio y además si llega el caso los puedes cambiar en Amazon sin ningún problema.

Regalos originales de Reyes magos desde 7 €

Cuaderno reutilizable Rocketbook

Escribir a mano nos ayuda a fijar mejor la memoria, este cuaderno es ideal precisamente para combinar la escritura manual con las nuevas tecnologías.

Everlast viene con un bolígrafo con el que puedes tomar notas.

Cada página tiene un código, con la app Rocketbook puedes escanear las páginas y enviar las notas a la nube.

En la parte inferior de cada página tienes símbolos distintos que identifican a los distintos servicios de almacenamiento en la nube. Marca el que prefieras y cuando escanees con tu móvil la página la enviará al servicio de almacenamiento escogido.

Este cuaderno se usa con cualquier marcador de la línea Pilot Frixion, y para borrar, añade una gota de agua y todo se borrará, listo para usar de nuevo.

Harry Potter Lámpara Snitch Dorada

Uno de los productos inspirados en Harry Potter que más triunfa en Amazon. La lámpara Snitch dorada, con función luz por tacto, funciona con USB y mide 21 cm, si le colocas un adaptador la puedes conectar a la red.

Mochila impermeable con puerto USB

¿Necesitas una mochila que no sea grande pero te quepa un ordenador de 15.6 pulgadas libros y otros enseres? Esta mochila está llena de bolsillos tendrás espacio para todo. Además tiene puerto de carga y auriculares USB, ¡aún más práctico!

Cuenta con tres bolsillos principales, 2 más pequeños interiores y 2 laterales. La tela es transpirable e impermeable. Gracias a sus correas acolchadas es muy cómoda de llevar. Capacidad 35 L.

Mapas del Mundo para Marcar Viajes

El mapa mundial para rascar abre nuevas posibilidades para todos los viajeros, trotamundos y mochileros. La idea fundamental del mapa para rascar es que rasques los lugares y países donde hayas estado:

Todo lo que tienes que hacer es rascar el esmalte dorado sobre el lugar que has visitado para descubrir un mundo completamente nuevo y maravilloso debajo

Memoria USB de 16 GB en forma de búho Win 7/Mac OS 10.0

Original memoria USB en forma de búho. Rápida transferencia de datos a través de Hi-Speed, USB 2.0 y 16 GB de almacenamiento que te dan para guardar música archivos o películas.

La memoria USB está preformateada y lista para su uso. Las medidas 30 mm x 55 mm x 20 mm.

Botellas de capacidad 790 ml, se pueden personalizar. Realizada en acero inoxidable en colores mate.

El juego de pensar: Atrévete a pensar – libro en tapa dura

Este libro pensado para niños de 8-12 años está creado para estimular la imaginación. Propone a partir de situaciones concretas crear juegos con reglas.

A través de 6 historias reales narra lo útil que es pensar. Gracias al pensamiento, deducimos, analizamos y tomamos decisiones..



Este es un regalo para aquellos/as a los que les aburren los regalos habituales, ¿por qué no unas sonrisas? Contiene un libro-no libro una bolsa de tela para pasear el buen rollo por todas partes y 6 tarjetas con sobres para que tus regalos sean únicos.

Hucha – cajero automático con contraseña

¿Te han regalado alguna vez una hucha de cerdito? Si la respuesta es sí, este regalo seguro te gustará. Se trata de una hucha perfecta para estimular el ahorro, en los más pequeños (y de cualquier edad).

Usa este cajero automático para tener tu dinero protegido en casa. Funciona con pilas. Usa la tarjetita para sacar o ingresar dinero y lleva la contabilidad de lo que vas ahorrando

Calcetines en forma de cupcake

Tendrás muchos calcetines, pero ninguno como estos. Un regalo para sorprender con forma de cupcake, disponible en tres colores. Los calcetines son de 98% poliéster y un 2% lycra, son muy confortables ideal para proteger los pies del frío.

¡Encuentra regalos al mejor precio!

Tanto si tu presupuesto es ajustado, como si quieres regalar un smartphone de alta gama como , el Samsung Galaxy S20 o S20+, o un ordenador portátil.

En Amazon encontrarás millones de sugerencias a los mejores precios. Todos los días hay ofertas con descuentos que superan el 50%. solo tienes que seguir las ofertas, encontrarás móviles, monitores para PC, moda, accesorios para gamers.

Muchos artículos los puedes pedir envueltos para regalo (te saldrá la opción si está disponible). Incluye el envoltorio, una caja o bolsa apropiada para el producto, lazo decorativo y una tarjeta impresa con tu mensaje personalizado en la parte superior del paquete.

El precio de la envoltura para regalo es de unos 2,99 euros. Si no tienes tiempo y quieres que te envíen el regalo ya listo es una opción interesante.

Para los que lo quieren todo: ahorrar en gastos de envío, entregas rápidas, acceso prioritario a las ofertas, está Amazon Prime..

Este club es donde más ventajas obtienes al comprar en Amazon. El primer mes es gratis para que pruebes. Pasado el primer mes, si decides quedarte cuesta 36 euros al año, y si decides marcharte, no hay permanencia, ¡así de fácil!