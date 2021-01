Consejos para que no se congelen las tuberías

Con la llegada de las bajas temperaturas y las heladas, se pueden producir deterioros en el hogar. Ante el frío invernal pasamos un mayor tiempo en el hogar y, para combatirlo, necesitamos tener la seguridad de que todo funciona con normalidad. La ola de frío que recientemente ha atravesado España, con temperaturas inferiores a los cero grados, ha traído graves problemas para los ciudadanos.

Una de las cosas que más suelen ocurrir es la congelación de las tuberías. Con las heladas pueden incluso reventar, haciendo que no podamos disponer de agua caliente o de calefacción en nuestro hogar.

Para pasar un invierno tranquilo en casa y evitar ciertos ‘desastres’, es recomendable disponer de un seguro de hogar que te permita poder solucionar con rapidez cualquier avería que pueda presentarse. Para ello, contar con un buen seguro de hogar es lo más acertado. Además, seguir estos consejos te será muy útil:

Cómo evitar la congelación de las tuberías

Mantén la casa caliente

Uno de los consejos más útiles es mantener la casa caliente con la calefacción, ya que el aire caliente circulará por las paredes. Con una temperatura superior a los 13 grados será suficiente. Dejar encendida la calefacción por la noche, que es el momento en el que tienen lugar las temperaturas más bajas, logrará que las tuberías no lleguen a congelarse.

Evitar el goteo

Que no goteen los grifos de las estancias del hogar es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Si presentas una avería de este tipo en el lavabo, la bañera o el fregadero, es indispensable arreglarlo para evitar que este goteo se hiele en las tuberías.

Utiliza sal

La sal es uno de los mejores remedios para evitar la congelación del agua. Utiliza sal gorda en las cañerías de forma periódica.

Mantener las tuberías a temperatura cálida

¿Cómo? Con cintas calefactoras, protegiendo las tuberías con gomaespuma, lana o poliexpán para aislarlas de la temperatura exterior.

Abre asiduamente el agua caliente para que circule por las tuberías y que el posible hielo que pueda haber se descongele. En noches muy frías, es recomendable dejar el grifo abierto con un hilillo muy fino de agua, para que pueda circular y no se hiele en su interior.

Asegúrate de que las mangueras están vacías

Si tienes terraza o un espacio exterior, probablemente dispongas de mangueras para tener acceso al agua en esas zonas. Vacía las mangueras para garantizar que no haya agua dentro y puedan reventarse por congelación. De igual manera, si tienes un depósito con agua al aire libre y está expuesto a las bajas temperaturas, es necesario que cuente con glicerina para que no se congele.

No obstante, si no has podido evitar que las tuberías se congelen, lo mejor que puedes hacer es cerrar el suministro de agua, cortando el paso de la misma al cerrar la llave. Tras ello, abre los grifos para que el agua que quede dentro se expulse al exterior.

Otra forma de intentar descongelar las tuberías es con calentadores eléctricos o aparatos de aire que expulsen calor.