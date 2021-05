10 gestos que te ayudarán a poner orden definitivamente en casa

¿Sabías que el desorden perjudica gravemente la salud? No saber poner orden en casa y encontrarse desbordado por el caos de un hogar desorganizado es más común de lo que imaginas. No, no eres el único que abre el armario para coger una camiseta y le caen cuatro o cinco encima. Tampoco estás solo en el mundo cuando acumulas papeles y cartas en el mueble del recibidor, ropa sucia dentro y fuera del cesto de la colada y juguetes, piezas y agujas de tender la ropa debajo del sofá. ¿Menudo desastre, verdad?

Tener que buscar las llaves del coche todos los días, mover cielo y tierra para encontrar tu agenda o dar por perdidos tres o cuatro pares de calcetines al mes es una fuente de estrés y malestar continuo. Pierdes tiempo buscando, te agotas y te sientes culpable por no saber organizarte como el resto de la gente.

Pero esto pasa más a menudo de lo que imaginas. Hay vida y mucho desorden más allá de los filtros de Instagram. ¿La buena noticia? Que esto pasará, porque tenemos la solución a tus problemas de orden. Desde pisos.com nos proponen diez gestos sencillos que puedes aplicar desde hoy y que te ayudarán a poner orden en casa de manera definitiva.

1. Empieza por los armarios: adiós a la ropa que no usas

Así, sin remordimientos ni contemplaciones. En The Wall Street Journal aseguran que solo nos ponemos el 20 % de la ropa que tenemos en el armario. Échale un vistazo. Seguro que tienes tantas prendas como excusas para no ponértelas. Algunas te quedan grandes, otras pequeñas, otras se han pasado de moda, quizá puedas aprovecharlas como ropa para estar cómoda en casa… Toma una decisión de una vez por todas: si no te lo has puesto en los últimos dos años, seguro que no lo necesitas. Dona tu ropa o regala las prendas a familiares y amigos.

2. No te presiones, estancia por estancia

Seguro que te gustaría ver tu casa resplandeciente y ordenada en un abrir y cerrar de ojos. Pero, calma. Añadir presión a esta ardua tarea solo te provocará estrés y desazón. Ya sabes que Roma no se hizo en un día. Planifica la puesta a punto de tu hogar y ponte en marcha estancia por estancia. Te resultará mucho más fácil empezar por tu habitación y, a partir de ahí, seguir con el salón, los baños o el despacho. Deja la cocina para el final o para una jornada en la que tengas todo el tiempo y la energía que necesitarás para dejarla reluciente.

3. Juguetes y niños: un mundo aparte

Si tienes niños en casa o recibes visitas de pequeños a menudo, es muy probable que tengas contemplado este problema. Cuando los niños desaparecen suelen dejar atrás un estallido de juguetes en el salón o en su habitación. En este caso, te recomendamos un par de cosas. La primera, y más importante, educarlos en el orden y la responsabilidad. Desde bien pequeños debemos hacerles saber que hay que guardar los juguetes en su sitio para que adquieran este hábito. La segunda te resultará de gran ayuda para hacer que cooperen en esta tarea: crear espacios y rincones de almacenaje accesibles, con los que ellos puedan contribuir fácilmente a recoger y ordenar sus juguetes.

4. Deja las cosas en su sitio: por sistema

El mismo método que recomendamos para los niños sería válido para los adultos. Y es tan sencillo como fácil de interiorizar: deja siempre las cosas en su sitio. Guarda la crema hidratante en el cesto del baño cuando termines de utilizarla. Recoge al momento el vaso de agua que acabas de tomar. Cuelga la ropa en el armario. Encuentra un lugar para los zapatos. Deja las llaves de casa siempre en el mismo cuenco. Aplicar estas rutinas te ayudará a mantenerlo todo en su sitio. De lo contrario, es muy probable que recaigas en el desorden.

5. Añade transparencia a tu despensa

Es uno de los lugares en los que más prolifera el desorden, pero curiosamente verás que se trata de uno de los espacios más fáciles de organizar. Nuestra recomendación es que uses botes de cristal para guardar buena parte de los alimentos. Esto te ayudará a tenerlos bien clasificados y a saber siempre qué tienes o qué te falta en casa. Dejarás de desperdiciar comida y, por si esto fuera poco, reducirás el uso de plásticos.

6. Puesta a punto por la noche

Lo más normal es que después de cenar estés cansado y no tengas más ánimo que para abrazar el sofá. Antes de disfrutar de tu merecido descanso, dedica unos minutos a la puesta a punto. Recoge la mesa, deja la cocina limpia y ordena el salón. También puedes preparar tu ropa para mañana y revisar la agenda para no olvidarte de nada. Ahora sí, habrá llegado tu momento. Verás lo agradable que resulta levantarte por la mañana con tu casa a punto para darte los buenos días.

7. Habilita espacios y almacenaje para todo

Tenemos tantas cosas que no es extraño que a veces se nos acumulen en los cajones. ¡Y fuera de ellos! Lo único que conseguimos con esto es volvernos locos a la hora de buscar cualquier objeto y adquirir cosas que no necesitamos. Usa recipientes pequeños en los cajones para clasificar todos tus enseres, especialmente en el baño y la cocina. También en la habitación, con tu ropa interior y los zapatos. Si lo tienes todo a la vista te resultará mucho más fácil encontrarlo al segundo.

8. Cinco minutos para el baño

Junto a la cocina, el baño es uno de las estancias que más desgaste sufre en el día a día. Además, aquí la higiene es muy importante. Pon el cronómetro en el móvil: cinco minutos deberían bastar para una limpieza rápida que lo deje todo brillante y listo para una nueva jornada. Puedes hacerlo a primera hora de la mañana, nada más levantarte, o a última hora de la noche (aprovechando la puesta a punto diaria).

9. Déjate ayudar

Una casa es el hogar de muchas personas. No tienes que hacerlo todo tú solo. Todos los miembros de la familia pueden y deben contribuir a ganarle la batalla al desorden, de modo que debes actuar como correa transmisora de todos estos trucos y buenos hábitos. Es una manera excelente de implicar a los más pequeños de la casa en la responsabilidad de las tareas diarias.

Tampoco subestimes el poder de un buen robot de limpieza o aspirador potente: programar las tareas de limpieza básicas del hogar te quitará buena parte de la carga y te dará más tiempo para todo lo demás.

10. Dedica un día a la semana a hacer revisión de todo

Elige el día que te venga mejor y aplícalo como rutina. ¿El objetivo? Mantener el orden en el tiempo, despejando todos aquellos elementos que hayan quedado fuera de lugar, como por ejemplo, un montón de cartas sin clasificar, la ropa nueva que compraste y todavía está por colocar, los juguetes que tus sobrinos olvidaron en el despacho…

Se trataría de una especie de revisión general para dejarlo todo en estado óptimo. Si sigues al pie de la letra todos estos consejos, esto no debería exigirte demasiado tiempo. Y los resultados compensarán.