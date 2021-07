Mosquiteras enrollables: La mejor solución contra los mosquitos

El verano es sinónimo de mosquitos. Un año más, las altas temperaturas, acompañadas de la presencia de humedad, hacen que proliferen estos insectos volares en el hogar. No hay que olvidar que es el animal más peligroso del mundo, especialmente el mosquito tigre, siendo responsable de la muerte de más de 750.000 muertes cada año en todo el mundo, ya que son vectores de enfermedades como la malaria, el zika, el dengue, la fiebre amarilla, la fiebre de chikungunya o el virus del Nilo Occidental. En España, el 97,6% de la población sufre picaduras de mosquitos en verano, según un estudio realizado por Bite Away. Por este motivo, es imprescindible instalar mosquiteras enrollables en casa para que no puedan acceder al hogar en esta época del año.

Qué son las mosquiteras enrollables?

Las mosquiteras enrollables son, sin duda, el sistema más extendido y practico contra los mosquitos. Este tipo de sistema está pensado principalmente para puertas o ventanas abatibles u oscilobatientes, debido a que cuben la superficie total del hueco para ofrecer una protección permanente durante cualquier estación del año. Uno de los aspectos más destacados de las mosquiteras enrollables es que, además de evitar la entrada de mosquitos y otros insectos en climas cálidos y húmedos, permite la ventilación interior del hogar. En aquellos lugares con un clima más extremo, la instalación de las mosquiteras enrollables se realiza con un mecanismo antiviento, que permite que la tela encaje en las guías laterales con unos botones evitando que se salga en caso de fuertes rachas de viento.

Hoy en día, comprar mosquiteras enrollables es más fácil que nunca. Empresas especializadas como Mosquiteras ORG ofrecen productos a medida que son los sistemas más eficientes para proteger de las picaduras de insectos, especialmente de los temidos mosquitos. De esta forma, cualquier persona puede hacerse con una mosquitera enrollable barata con una completa y máxima calidad en sus terminados por apenas 16,96 euros. Una vez decidido el producto, tan solo hay que tomar las medidas, elegir el color y seleccionar el ancho del cabezal, y en cuatro o cinco días recibirás la mosquitera enrollable en tu casa. De fácil instalación, uso y mantenimiento, no cabe duda de que este sistema se ha convertido en la mejor solución contra los mosquitos.

Una gran variedad de telas para las mosquiteras enrollables

Las mosquiteras enrollables han alcanzado una gran popularidad en los últimos años, ya que cada vez más personas se han dado cuenta de que este sistema ofrece una gran protección contra los mosquitos sin tener que realizar un gran desembolso económico. Una popularidad que ha hecho que cada vez más empresas como Mosquiteras ORG dispongan de una amplia gama de colores, tanto en lacados estándar (azules, verdes, burdeos, grises, negros, rojos, marrones o blanco) como en acabados anonizados (bronce, oro, inox, etc.) y terminaciones en madera. Además, este tipo de fabricantes de mosquiteras realizan con gran cuidado la selección de cada tipo de tela para que sea fabricada bajo las condiciones y especificaciones más exigentes, con el objetivo de asegurar y proporcionar la mejor calidad en la mosquitera enrollable.