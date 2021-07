Cómo prevenir robos en el hogar durante el verano

Las vacaciones son, según fuentes del sector de la seguridad privada, la temporada en la que se produce la casi totalidad de los robos en domicilios en nuestro país. Si bien un 70% tienen lugar en viviendas unifamiliares, el otro 30% corresponde a pisos y apartamentos. Normalmente en zonas alejadas del centro de las ciudades, pero en realidad cualquier domicilio puede ser víctima de los especialistas del robo.

Además del sentido común, hay otra serie de tips que llevándolos a la práctica nos previenen de esta situación tan desagradable. Sin duda alguna, el mejor consejo sería contratar un sistema de alarma antirrobo, pero si no se quiere gastar el presupuesto de las vacaciones familiares en ello, hay otras opciones también efectivas, como, por ejemplo, tener cerraduras de calidad. Para ello es conveniente contactar con cerrajeros expertos, como es el caso de Cerrajeros Valencia una empresa de los Hermanos Garcia que presta servicios 24 horas y que ofrece la mayor calidad al mejor precio.

Trucos para evitar que los ladrones desvalijen la casa

Lo primero de todo, aunque parezca algo obvio es cerrar bien todas las puertas y ventanas. Esto que dicho así suena incluso redundante, suele ser un motivo de robo. Por esta razón, conviene verificar bien cada ventana y puerta de acceso a la vivienda antes de dejar el hogar. En este sentido, no conviene bajar todas las persianas, pues eso indicaría claramente que no hay nadie en casa. Sería como un llamamiento a los ladrones para que elijan esa propiedad y no otra. Es mejor dejarlas a medio bajar, de forma que parece que estén así para evitar el calor y no porque la vivienda esté vacía.

Por otro lado, es importante saber en todo momento quién tiene copia de las llaves de la casa. Obviamente cuantas menos personas mejor, pero si se tienen empleados de hogar y no se conoce bien quién tiene acceso a la vivienda, las llaves podrían acabar en las manos no deseadas.

Aparte de estos consejos básicos, hay otros trucos que ayudan mucho a mantener a los ladrones alejados del hogar. Seguirlos proporcionará mayor tranquilidad y seguramente evitará la elección a más de un malhechor.

Cerraduras de calidad . Es importante que los cierres sean de calidad y funcionales. Es decir, que no se puedan forzar con facilidad, especialmente en lo referente a las ventanas de aluminio, que a veces se ponen por cuestiones de aislamiento y estética, pero sin valorar la calidad del cierre, que puede ser muy baja. Puertas y ventanas adecuadas . También las puertas de cerradura simple son mucho más fáciles de abrir de lo que creemos, por ejemplo, con una radiografía. Por lo tanto, debemos valorar si merece la pena mejorar los cierres de nuestro hogar, tanto en puertas como en ventanas. Esta mejora, lógicamente, no es una medida que se pueda tomar de hoy para mañana, pero merece la pena reflexionar sobre este aspecto a largo plazo si en las próximas vacaciones queremos marcharnos más tranquilos. Evitar que el buzón esté lleno de correspondencia. En caso de ausencia prolongada, lo mejor es pedirle a un familiar o vecino que vacíe el buzón de correspondencia comercial. De esta forma no será evidente que los dueños no están en la vivienda. No dejar objetos de valor en el domicilio . Si se poseen objetos de mucho valor, como joyas, por ejemplo, es mejor dejarlas a buen recaudo, ya sea con un familiar o en la caja fuerte de una entidad bancaria. Todo aquello que sea fácil de transportar y cuyo valor sea alto, conviene no dejarlo en una casa vacía, los ladrones son expertos en encontrar posibles escondites para este tipo de cosas. No compartir en las redes sociales fotos que indiquen dónde se está disfrutando las vacaciones. Aunque la tentación es grande si se está de viaje, es mejor evitar caer en la tentación. Las redes sociales adolecen de muchos fallos de seguridad y no garantizan la privacidad, por lo que, casi cualquiera puede acceder a un perfil para recabar información. Contratar un seguro de hogar . Es la mejor forma de minimizar las pérdidas en caso de que el robo se produzca. Hay distintos tipos de seguro según las necesidades de cada usuario. La clave es comparar entre los distintos tipos de seguro de hogar y encontrar el que se ajuste a las necesidades de cada usuario y su domicilio, para no pagar una prima excesivamente alta por coberturas que no hagan falta, pero tampoco asegurar por menos valor de lo que se tiene en la casa.

Siguiendo estos seis tips más los primeros consejos más básicos, seguramente se evitarían muchos robos. Los ladrones estudian las vulnerabilidades de una casa antes de actuar y si consideran que no está vacía, por lo general la evitan.