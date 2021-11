Limpieza completa 3 en 1: El Yeedi Vac Station aspira, friega y se vacía solo

El mundo de las aspiradoras robóticas está haciendo mucho más fácil la vida en el hogar, su tecnología ha avanzado tanto que con un solo producto puedes mantener tu casa impecable. Lo mas interesante es tener una estación de vaciado automático donde la aspiradora puede vaciarse por si sola.

Yeedi ha lanzado su robot aspirador Vac Station con función 3 en 1 que aspira, friega y se vacía automáticamente, proporcionando una limpieza automatizada de hasta 30 días sin apenas interactuar con el dispositivo, algo que compite muy bien con sus rivales, debido a que muy pocas tienen todas estas funciones incorporadas sin tener que usar más de un robot.

Unboxing

Dentro del paquete se encuentra el robot aspirador, la estación lista para ser ensamblada con su base y su rampa. Además de los accesorios como la hélice, la almohadilla para fregar y una herramienta para la limpieza del robot. Por otro lado, vienen incluidas 2 bolsas para los residuos y el manual de instrucciones.

Ensamblado

Armar la estación de vacío es simple. La torre se fija a la base con unos tornillos pequeños y la rampa extendida (para ayudar a la base del robot) simplemente se engancha. El único requisito del robot en sí es colocar el cepillo de barrido y la almohadilla para fregona cuando sea necesario.

Es increíblemente fácil configurar la estación Yeedi Vac desde la caja. El manual es muy útil y éste, combinado con la aplicación dice todo lo que se necesita hacer. Cuando la aspiradora está acoplada a la base, la parte más alta de la estación Yeedi Vac tiene una altura de 42,5 cm; las dos unidades juntas tienen 40 cm de largo y 56 cm de profundidad. También hay que estar seguros de tener suficiente espacio alrededor de la unidad para evitar problemas de acoplamiento.

Potencia asegurada

La fuerte succión de 3.000 pascales, que es una de las más potentes del mercado actual, hace de este aspirador, una máquina potente para combatir la suciedad y el polvo en casa. Además de contar un depósito de agua de 240 ml para la función de fregar, suficiente para cubrir toda la superficie del suelo hasta más de 600 metros cuadrados.

Tiempo de funcionamiento prolongado

La duración de la batería también es impresionante. La Vac Station contiene una batería de 5.200 mAh que puede proporcionar hasta 200 minutos de limpieza por carga. Por supuesto, si su casa necesita más tiempo, volverá a la estación para cargarse y reanudarse una vez que tenga suficiente energía.

Funcionamiento 3 en 1

Los usuarios pueden elegir la opción de aspirar o fregar, pero lo mas interesante es que puede hacer estas dos funciones a la vez. Cuenta con sensores anticolisión y sensores anti-caída para evitar marcar paredes o caer escaleras abajo. Además, un sensor de detección de alfombras permite que el robot aumente automáticamente la succión al pasar de pisos de madera o laminados a zonas alfombradas.

En cuanto a aspirar, el robot tiene una hélice que recoge la suciedad y la lleva hacia el cepillo rotatorio, esta se almacena en un compartimiento especial que finalmente se limpia solo. También, se adapta a la suciedad de alrededor seleccionando la potencia con la que se quiere aspirar (bajo, medio y alto).

En mi primera experiencia dejé la casa sin limpiar unos cuantos días para probar la verdadera capacidad de limpieza del robot, lo dejé actuar en el máximo nivel de potencia que aparecía en la App. Me sorprendió mucho darme cuenta de que es muy potente y que puede llegar a cada rincón gracias a sus hélices. Cuando se presenta un obstáculo, el robot trata de reconocerlo y lo evita, pero sin dejar superficies vacías sin limpiar.

Para fregar el suelo, es necesario instalar la mopa y el tanque de agua para que se muestre en al App la opción de fregar o la hibrida. Este robot inteligente también detecta la cantidad de suciedad que hay alrededor y tiene la opción de seleccionar qué nivel de agua para fregar, lo cual es perfecto para mantener la casa limpia en suelos de madera, cerámica, etc.

Para dejar el piso impecable solo bastó con llenar el deposito de agua y le agregué unas gotas de aromatizante para suelo y esto fue suficiente para dejarlo brillante.

Cuando usa la función hibrida no hay necesidad de preocuparse si se tienen alfombras en casa, sus sensores saben detectar cuando hay una alfombra y evitarla. Por el contrario, si se quieren limpiar, se selecciona la opción de aspirar y subirá por ellas gracias a su brazo extensible.

Finalmente, la estación de vaciado tiene capacidad para 2,5 litros y tiene bolsas desechables que se sellan cuando se tira del asa de cartón. Eso significa que no tiene que lidiar con una nube de polvo cada vez que necesite vaciarla. Retirar las bolsas y reemplazarlas es muy simple y solo toma unos segundos.

Claramente esta es mi función favorita, no hay necesidad de recordar vaciar el contenedor de polvo después de cada uso debido a que lo hace por sí solo en comparación con otros robots aspiradores con características similares.

Una App cómoda y fácil

La aplicación se puede descargar desde Google Play Store o Apple App Store y registra la Vac Station con un código QR que debe sostener en su cámara integrada. Los controles son sencillos y funcionales: hace todo lo que necesita, incluida la programación de limpieza, y también puede vincularlo a un dispositivo Amazon Alexa o al Asistente de Google para comenzar la limpieza.

Como la mayoría de las aspiradoras inteligentes, las primeras veces que ejecute el Yeedi tomará mucho más tiempo que las sesiones posteriores por la función de reconocimiento. Cuanto más aprende la estación Yeedi Vac sobre el área, más rápido es el proceso de limpieza. Con un área de limpieza de alrededor de 200 m² las primeras limpiezas tomaron hasta 68 minutos, pero esto se redujo a alrededor de 58 minutos una vez que se generó el mapa.

Esta unidad hace un mapa de mi casa y luego limpia en filas ordenadas hacia adelante y hacia atrás para no dejar pasar ningún espacio. La aplicación me ofrece muchas configuraciones y me permite programar limpiezas. También puedo ver un mapa de mi casa y configurar límites virtuales, que la unidad no cruzará.

Puedo igualmente, programar la hora que quiera para que se empiece la limpieza, particularmente, me gusta usarlo mientras trabajo y está toda la casa libre para que el robot haga su trabajo tranquilamente.

Guía rápida de instalación e inicio

Lo primero que hice fue descargar la App desde Google Store con el código QR que está al levantar la tapa del robot, le di al botón de encender y luego al botón del WiFi que también se encuentra debajo de la tapa. En el móvil me conecto al WiFi 2.4 GHz ya que el robot no se enlaza con 5 GHz (esto solo durante el proceso de configuración, después se puede cambiar de WiFi). Al abrir la App le doy a “añadir un robot” y muestra un menú con todos los modelos de Yeedi. Yo escogí Yeedi Vac Station. Se establece la contraseña del WiFi. En mi caso me tocó actualizar el firmware y solo le tuve que dar al botón “Actualizar” en la ventana emergente. Se escoge el idioma deseado. Y, por último, una vez configurado ya se puede iniciar la limpieza en el botón “Limpieza AUTO”.

Primero tuvo un ciclo de reconocimiento y lo establecí en modo aspirador para que incluyera las alfombras en el mapeo. La primera vez fue un poco más demorada por el reconocimiento, pero la segunda donde seleccioné aspirar y fregar demoró menos.

Las mejores características con las que cuenta Yeedi Vac Station además del vaciado automático son la de seleccionar la potencia tanto del aspirador como de la cantidad de agua y poder seleccionar una zona específica para que el robot trabaje. Esto hace a este dispositivo uno de los mejores del mercado actual.

Precio

La estación Yeedi Vac viene con el robot aspirador y la estación de vaciado automático. Tiene un precio de € 499,99 en Amazon y se puede reducir gracias al cupón de 150,00€ que puedes obtener directamente en la página, consiguiendo un precio final de 349,99€ para este producto. Realmente es el mejor precio que he visto para una combinación 3 en 1 como esta.

Otra opción interesante es la Yeedi K650 con sus funciones de aspirar, barrer, fregar y pasar la mopa, puedes encontrarlo por un precio inicial de 199,00€ y con un descuento de 70,00€ que se te quedaría en 129,99 como precio final.

Es una ventaja tener un robot aspirador como este en casa ya que permite facilitar las labores del hogar gracias a su autonomía y al conjunto de sus funciones.