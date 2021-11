Cómo sacarle el máximo partido a tu comedor

El comedor, ese rincón de casa que hemos tenido tan olvidado, vuelve a tomar protagonismo ahora que vuelven las reuniones de amigos y familia. También es un buen momento para redecorar ahora que se acercan las fiestas de Navidad y solemos recibir visitas en casa.

Ya sea una estancia pequeña o grande, te damos una serie de consejos para que puedas sacarle el máximo partido con la decoración. A la hora de escoger mesa, sillas, lámpara de techo o cuadros es importante tener claro el estilo que queremos definir: nórdico, vintage, industrial, ecléctico…

Escoger el mobiliario

La mesa: para escoger la mesa debemos tener en cuenta el número de personas que viven en el hogar y si esta se va a usar a diario, o no, porque ya tengamos otra mesa en la cocina. Si esta es tu situación te recomendamos una mesa de comedor extensible, ya que este tipo de mesas ocupan poco espacio cuando no se están utilizando y podemos abrirlas y adaptarlas al número de invitados en el momento de su uso.El espacio ideal para que un comensal se encuentre a gusto es de 60 cm. Puedes multiplicar esta medida por el número de comensales qué sueles tener y así calcular el tamaño de tu mesa. Una vez hayas escogido tu mesa de comedor extensible solo debes saber vestirla para la ocasión: el mantel, una vajilla con mucho estilo, unas velas y algún centro son parte del placer de la buena mesa. Las sillas: las sillas deben tener un tamaño adecuado y una altura en consonancia con nuestra mesa. Las mejores sillas para disfrutar de una larga sobremesa suelen ser las que tienen un asiento mullido y un buen respaldo para descansar los lumbares. Lámpara de techo: una buena iluminación es clave en cualquier reunión, debemos conseguir un entorno iluminado pero sin ser demasiado fuerte para la vista. Lo ideal sería tener la mesa en el rincón con más luz natural del comedor y con una gran lámpara de techo generar una luz sutil sobre los platos. Decoración y complementos: se puede añadir carácter al rincón donde hemos colocado nuestro comedor añadiendo papel pintado en diferentes estampados combinados con lisos de colores innovadores.Para añadir amplitud al comedor podemos usar un gran espejo o una combinación de espejos más pequeños que reflejan la luz y añaden profundidad al lugar.Los cuadros siempre aportan el toque final a la estancia. Si los tonos de nuestra pared son colores neutros como blanco, gris, beis… Podemos escoger cualquier tipo de lienzo ya que los colores suaves de la pared ceden el protagonismo a los colores más fuertes. Si nuestra pared en cambio, cuenta con colores llamativos, debemos escoger cuadros con tonos relajados o al menos que tengan un fondo claro para que no queden camuflados al colgarlos. Como norma general, coloca los cuadros a la altura de la vista, de esta forma es más fácil observarlos desde una posición cómoda.

Estancias pequeñas

Una estancia pequeña siempre nos dará más quebraderos de cabeza a la hora de decorarla, lo mejor es ir por zonas (paredes, techo, mesa y sillas…). Los colores claros siempre nos ayudarán a añadir amplitud al lugar, así como los espejos.

Recuerda que para un espacio reducido siempre será mejor escoger una mesa redonda que al ser extensible, ocupará poco espacio mientras no la estemos usando, y podremos desplegarla siempre que lo necesitemos. Utiliza sillas delgadas que no llenen mucho a nivel visual. Viste la mesa con manteles delicados e intenta que los centros de mesa no sean demasiado grandes.

Tu comedor se convertirá en el lugar perfecto donde disfrutar de largas sobremesas entre risas y anécdotas.