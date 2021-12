Encontrar regalos de Navidad para hombres ‘’sin repetir’’ ni salirse del presupuesto es todo un reto. Entre los regalos para hombres más tradicionales están las corbatas, los calcetines, libros, set de colonias y desodorantes.

En nuestra selección encontrarás, alguno de esos productos, pero también otros originales, y novedosos. Si tu regalo es para un hombre ‘difícil’ de contentar, —porque tiene de todo—, alguna de estas ideas pueden serte útiles.

En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de regalos que se suelen obsequiar para desear buena suerte, hoy regalos para hombres con precios comprendidos entre 10-30 €.

1– Haz una lista con cosas que le interesan a esa persona. Pierde al menos 5 minutos pensando y anotando cosas. Seguro que en poco tiempo te surgen ideas. Deporte, regalos gourmet, bricolaje, libros…

2- Mira hacia atrás, si dudas en qué regalar, quizás el pasado pueda ser una buena fuente de inspiración. Un juego/videojuego, música o un libro que pueda traer recuerdos a esa persona…

3- Preguntas claves te llevarán a respuestas útiles. ¿Qué necesita esta persona? Si la respuesta es ‘tiempo’ (pensemos en alguien muy ocupado por ejemplo), seguramente gadgets, prácticos que hagan su vida más fácil .

4-Hazlo reír, Si ninguno de estos consejos te ha funcionado, usa el humor, regala algún algo que sorprenda y que creas pueda provocar sonrisas a esa persona.

Más de 4 millones de personas son usuarios de Powerball, un dispositivo revolucionario para la rehabilitación y el fortalecimiento de brazos.

Hacer girar este giroscopio único durante tan solo 3 minutos al día puede ayudarlo a recuperar la fuerza necesaria para una recuperación rápida y efectiva.

Ideal para personas que han sufrido o pueden sufrir lesiones en brazos y muñecas, (músicos, deportistas, escritores, modistas, artesanos etcétera)

Una lámpara que sorprende a cualquiera, se trata de un diseño en 3D, que aprovecha la técnica para crear una ilusión óptica. Si lo miras desde lejos verás el diseño. En cuanto te acercas, verás una lámina delgada y plana.

Ideal para una habitación juvenil, o como regalo para un seguidor de la saga.

Pulsa sobre la imagen en miniatura para ver el descuento.☝

Esta es la historia de un encuentro inesperado entre Mario y los irreverentes Rabbids. El Reino Champiñón ha sufrido una catástrofe: un misterioso vórtex ha transportado a los rabbids a esta tierra, antaño maravillosa y pacífica.

Para recuperar el orden en el Reino, Mario, Luigi, la Princesa Peach y Yoshi unen sus fuerzas con cuatro héroes de los rabbids, en un viaje que les llevará por diferentes mundos

Auriculares para gaming más vendidos en Amazon por un precio económico. Ofrecen características buscadas por los gamers, como son:

El sonido envolvente de graves gracias al controlador magnético de neodimio. Permite sonidos graves envolventes y agudos claros, para conseguir un sonido realista.

para conseguir un sonido realista. Micrófono con cancelación de ruido. Esta tecnología permite tener conversaciones a tiempo real con tus compañeros de juegos. Ángulo ajustable de 120º.

Auriculares gaming cómodos con almohadillas suaves para reducir el calor o el dolor de cabeza por presión.

con almohadillas suaves para reducir el calor o el dolor de cabeza por presión. Viene con cable USB trenzado de alta resistencia, control de volumen giratorio y botón de silencio de micrófono.

NIVEA MEN Pack Protege & Hidrata Neceser se compone de:

Una crema hidratante multiusos , una crema para manos, rostro y cuerpo que hidrata la piel en profundidad y evita que se reseque, dándole un aspecto saludable. Textura ligera.

, una crema para manos, rostro y cuerpo que hidrata la piel en profundidad y evita que se reseque, dándole un aspecto saludable. Textura ligera. Un bálsamo after shave: El bálsamo NIVEA after shave calma, hidrata y protege la piel del rostro, evitando las irritaciones y la sequedad después del afeitado

evitando las irritaciones y la sequedad después del afeitado Spray desodorante con fragancia masculina no solo ofrece protección antitranspirante

Pulsa sobre la imagen en miniatura para ver el descuento.☝

Se conecta a Alexa y es capaz de hacer muchas cosas:

Narrar las noticias

Reproducir música

Responder a preguntas.

✔ Configura alarmas y también controlar dispositivos compatibles en el hogar como luces o electrodomésticos

Este dispositivo en su segunda generación batió récords de venta en todos los países del mundo. Ahora viene renovado y puede hacer más cosas. Por ejemplo llama a cualquiera que tenga la app Alexa o un dispositivo Echo solo pidiéndolo con tu voz. Reproduce música, te cuenta noticias o configura alarmas.

No es magia es un altavoz inteligente que se conecta a un servicio de voz en la nube creado por Amazon.Puedes conectar el Echo Dot con tus propios altavoces usando Bluetooth o un cable de 3,5 mm para escuchar música.

Te vas a sorprender de la calidad de sonido de Echo Dot 3ª generación, ideal para tener música de fondo mientras estudias o trabajas.

Llama o envía mensajes a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype sin mover un dedo.

Echo Dot, proporciona un sonido intenso y además te permite disfrutar en streaming a través de Amazon Music, Spotify Tunein y otros servicios.

Esta versión del Monopoly es curiosa y divertida. Más de 1.500 usuarios de Amazon lo han valorado positivamente.

Sigue las reglas, cámbialas o rómpelas para ganar en esta edición de Monopoly

¡Que no te atrapen! Este juego Monopoly incluye esposas de plástico para que los jugadores que hacen trampa queden «encadenados» a la casilla de la cárcel

Las tarjetas de Trampa inducen a los jugadores a hacer trampa y les sugieren qué trampas realizar. Si realizas la trampa con éxito, tendrás una recompensa; si fallas, pagarás las consecuencias

A este regalo no le pondrán cara de compromiso y seguro que acaba deleitando a quien lo reciba. Cómo sale barato, puedes hacer un »combo-regalo»,😉 primero le das este y luego otro que puede ser cualquiera de esta lista, o un videojuego real.

Al dulce no le falta detalle, se trata de un mando de videojuegos de chocolate creado por la chocolatería alemana Wieber de Cremlingen. Las mejores materias primas y con colorantes naturales.

Otro pack de regalo que triunfa en Amazon. Son cinco miniaturas de la familia Jack Daniel’s. Esta destilería mítica fue la primera registrada en los Estados Unidos. Fundada en 1866 en Tennessee , gracias a Jasper Newton Daniel.

En 1904 su whisky Old No. 7 logró su primera medalla de oro en la Exposición Universal de San Luís, sería la primera de 7 medallas que conseguiría este whisky.

El whisky tiene un proceso de elaboración único.

Para la elaboración de este whisky se usa agua de manantial de piedra caliza.

Con los mejores ingredientes como el mejor maíz, centeno y malta de cebada, así como agua libre de hierro procedente del manantial de la cueva Spring Hollow.

Se somete a un filtrado gota a gota a través de tres metros de carbón de arce sacarino y se madura en barricas de roble ensambladas a mano.

Si has regalado corbatas, libros, cinturones y otros obsequios tópicos, llegó el momento de sorprender. Este gorro es todo un invento, si sales a correr, caminar o cualquier otro deporte te proporciona una conexión estable y rápida.

Al tener micrófono incorporado puedes escuchar tus llamadas, y también tu música favorita.

Que un gorro sea confortable no es raro, (están para eso) pero que además sea tan cómodo y práctico como este si. Tienes botones para seleccionar distintas funciones en un lado. Por el tema de la limpieza no te preocupes , los auriculares son extraíbles para poder lavar el gorro.

En Amazon quienes lo han comprado están encantados, obtiene una puntuación de 4.9 sobre 5.

Un cinturón de la marca Levis que no pasa de moda. Fabricado en cuero 100% con hebilla de metal.

Javier Sierra sabe adentrarse en el mundo de lo oculto como nadie. Su novela ‘El fuego invisible’ te mantendrá pegado al libro hasta el final.

Narra la historia de David Salas, un profesor español medio irlandés que viajará a España buscando un libro. Contactará con una amiga de pasado, Victoria Goodman y este será el comienzo de muchas de sus preguntas.

¿Qué ha sucedido con una de las alumnas de la escuela de literatura de la señora Goodman? Tratando de buscar respuestas se verá inmerso en mitos como el del Santo Grial.

Camiseta Levi’ s de manga larga en varios colores, 100% algodón, un clásico para combinar con vaqueros o pantalones tipo chino. Está disponible en tres colores distintos. Se lava a máquina a 30 º máximo.

Esta botella termo es ideal para mantener bebidas frías hasta 24 horas o calientes unas 12 horas. Al ser un termo debes introducir el líquido ya frío (o añadir hielo) o caliente. No es para introducir agua del tiempo y conservar la botella personalizada en la nevera, (porque al ser termo lo que hace es mantener el agua a la temperatura que tenía al introducirla).

Al ser un termo debes introducir el líquido ya frío (o añadir hielo) o caliente. No es para introducir agua del tiempo y conservar la botella personalizada en la nevera, (porque al ser termo lo que Muy útil tanto en verano como en invierno, para conservar agua, tu batido de proteínas bien frío o el café con leche o el caldo muy caliente.

Fa bricado con materiales 100% seguro s, como el acero inoxidable 304, resistente al óxido sin BPA.

s, como el acero inoxidable 304, resistente al óxido sin BPA. Con tapón de rosca hermético, mantiene tu bebida sin temor a que se derrame. Ideal para quien practica deporte, para viajes o senderismo.

Si ya eres usuario/a del modelo anterior Xiaomi Mi Band 3, esta actualización en cuanto a diseño no presenta diferencias, las correas del modelo anterior sirven para este. En cambio las diferencias están en otros aspectos.

Por ejemplo, más de 380 combinaciones de personalización de pantalla con la nueva pantalla a color y el acelerómetro de 6 ejes.

La principal diferencia entre Mi Band 4 y Mi Band 3 es la pantalla. Mi Band 4 ahora viene con una pantalla AMOLED de 0.95 pulgadas con resolución 120 × 240 RGB.

Este acelerómetro permitirá un mejor seguimiento de la actividad y el estado físico.

Xiaomi Mi Band 4 también viene con control de voz, seguimiento de frecuencia cardíaca de precisión las 24 horas y soporte NFC

Xiaomi Mi Band 3 viene con soporte para Bluetooth v4.2 mientras que Mi Band 4 es compatible con Bluetooth v5.0.

Te notifica en pantalla mensajes, llamadas, SMS, objetivos de entrenamiento y alertas de actividad. Sumergible 50 metros (5ATM), en esto continúa la línea del modelo anterior.

Una de las pulseras multifunción más vendidas en Amazon continuando el éxito del modelo anterior que sigue a la venta. Ideal para personas deportistas o para todo lo contrario, seguro los animas a llevar una vida más saludable. Análisis del sueño, muestra los pasos recorridos, distancia, calorías.

En Estados Unidos y otros países se celebra ‘the ugly Christmas sweater’, o día del suéter feo. Es el 21 de diciembre, la tradición manda que si te lo regalan tienes que llevarlo todo el día, de la mañana a la noche, tanto si tienes que ir al trabajo, la universidad o a una reunión importante, (afortunadamente puedes llevar abrigo o chaqueta si hace falta, pero el jersey hay que llevarlo).

Esta sudadera es de las más discretas en tono negro, pero tienes muchos modelos, algunos hasta con las barbas de Papá Noel, campanas, renos y demás atrezzo navideño. ¿Te atreves a llevarlo todo el día, —pero fuera de casa—?

Seguramente uno de los regalos que más recuerdos evoque para muchos. Un futbolín de madera de 61 cm, que parece y suena exactamente igual como un futbolín de tamaño grande.

Tiene barras fáciles de manejar, así que pueden jugar adultos y niños. Fabricado en madera y plástico. Es portátil así que lo puedes colocar donde te parezca y comenzar la partida.

Con 18 jugadores 9 por equipo y dos porteros.

Una joya musical que no puede faltar en tu colección. Como los demás regalos de la lista, decimos ‘para hombres’ pero seguramente acabarán siendo de uso para toda la familia. La música de Queen, ya es un clásico, gusta a gente de cualquier edad.

Este es un superegalol con 3 CD,s con grandes éxitos donde vas a encontrar temas ‘Bohemian Rhapsody’, Somebody To Love, Another One Bites como:The Dust, The Miracle, Barcelona – Freddie Mercury & Montserrat

Cuando las ideas para regalar se te agotan, siempre puedes recurrir a ‘la sorpresa’, seguro no se espera un regalo como este, y a veces pequeños detalles que no cuesta mucho, son los que más se recuerdan.

Para mantener las características de la taza y que siga cambiando de color cuando lleva algo caliente, se recomienda, no lavar en lavavajillas, no usar estropajos agresivos que puedan arañar la tinta, y no exponer durante tiempo prolongado a la luz solar.

El más vendido en Amazon en su categoría, con una estupenda relación calidad-precio. Tiene una capacidad de 26800 mAh, la puedes cargar a través de la un micro usb tipo C, y también tiene función carga solar.

Dos salidas USB y compatibilidad universal, con iPad, Android, tablets, cámaras y otros dispositivos que requieren carga.

Este es el típico regalo que a veces se regala a los hijos y acaba entusiasmando a los padres. Con muchos juegos y pantalla de 2,5 pulgadas retro iluminada.

Entre los juegos muchos de deporte como Basquetball, SkateBoad, Penalty Shootout, Goals o Cricket.

Volumen ajustable

15cm x 9cm x 8,8cm

4 horas de autonomía con 3 Pilas AA (Pilas no incluidas)

¿Conoces las listas de deseos de Amazon?

¿Cada Navidad te encuentras con varios regalos que no piensas usar?, ¿te suelen regalar lo mismo a menudo? En Amazon tienes una herramienta que puede ayudarte. Se trata de las listas de deseos.

Regalos de tecnología, deporte, libros o artículos para gamers. Navegas por Amazon y agregas los artículos que te gustan a tu lista (parte superior derecha). Luego puedes compartir la lista con amigos para enviar una notificación por email a través de Facebook o Twitter.

De esta forma tus familiares y conocidos podrán consultar tu lista de deseos introduciendo tu correo en la opción ‘buscar listas de deseos en Amazon’. Fácil, rápido y cómodo.

Si quieres tener las máximas ventajas en Amazon, no te pierdas Amazon Prime. Los clientes Prime pueden comprar sin pagar gastos de envío en millones de productos, tiene entregas más rápidas, incluso en un día.

Acceden antes a las ofertas flash (si buscas un producto llegarás media hora antes que el resto). Además también tienes Prime Photos o almacenamiento gratis ilimitado en la nube. Twitch Prime, descuentos exclusivos en videojuegos y Amazon Vídeo con acceso a series y películas.

¿Todo esto cómo se consigue? Tienes un mes de prueba para ver si te convence, durante ese mes no tienes permanencia. Una vez finalizado ese mes el precio al año es de 36 euros.