FLOS presentó en el «World Design Capital Valencia 2022» la herencia y la cultura del buen diseño

Con motivo de la Valencia Design Week, Flos lleva su legado histórico de «good design» hasta el corazón de la Capital Mundial del Diseño 2022 con «YO SOY ARCO. Una herencia de buen diseño del pasado al futuro», un encuentro con Giovanna Castiglioni, hija del gran maestro Achille Castiglioni, y un homenaje a su lámpara por excelencia, Arco.

Cada dos años, la World Design Organization –la organización internacional no gubernamental que promueve el diseño industrial y su capacidad para generar un entorno y una sociedad mejores– otorga a una ciudad el título de World Design Capital, en reconocimiento a su capacidad para valorar de forma eficaz el diseño en la promoción del desarrollo económico, social, cultural y medioambiental.

El 2022 es el año de Valencia, que mediante un programa anual de eventos saca a la luz sus mejores prácticas en materia de políticas urbanas sostenibles e innovación, orientadas a mejorar la calidad de vida. Entre ellos, del 19 al 23 de septiembre, destaca la Valencia Design Week, un proyecto participativo de todo el sector del diseño que desde 2009 aúna sus fuerzas para dar a conocer su potencial como motor de innovación comercial, cultural y social, involucrando al público en general, en una variedad de actividades que elevan el diseño valenciano a referente internacional.

El pasado 19 de septiembre, Flos, la histórica marca italiana de iluminación que ha establecido desde hace más de veinte años una división arquitectónica de excelencia, presentó, en el marco del maravilloso claustro gótico del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), un antiguo convento reformado para uso cultural y sede del Consorcio de los Museos de la Comunidad Valenciana, «YO SOY ARCO. Una herencia de buen diseño del pasado al futuro». Un encuentro y una performance de Giovanna Castiglioni, hija del gran maestro del diseño Achille Castiglioni y narradora de la Fundación de Milán, en Piazza Castello 27, que lleva su mismo nombre.

La velada fue una ocasión para celebrar los 60 años de Flos y de su lámpara más icónica, Arco de Achille y Pier Giacomo Castiglioni. Se trata de una de las piezas de diseño industrial más replicadas e imitadas, la primera en obtener la protección de los derechos de autor, y el primer producto en ganar el Compasso d’Oro ADI a la Carrera en 2020. A lo largo de los años, Arco se ha convertido en un auténtico manifiesto de good design: un objeto símbolo de libertad de expresión en los interiores domésticos, en línea con la revolución social y cultural que se estaba produciendo en esos años.

Emblema del concepto de human centered, su diseño innovador fue desde 1962 una síntesis visionaria de genialidad, sencillez y perfección: un arco telescópico de acero inoxidable que permite proyectar la luz desde arriba, sin la limitación de una lámpara de techo fija y sin el estorbo de un objeto voluminoso que hay que esquivar. Nada es puramente decorativo, cada elemento tiene su función específica y está en equilibrio con todo. Una modernidad atemporal que le ha permitido convertirse en embajadora del Made in Italy en el mundo.

El aniversario de Arco fue también una oportunidad para que Flos revisara la lámpara, partiendo del principio filológico de que celebrar Arco significa ante todo celebrar su principio de diseño y el propio gesto que lo generó: el arco, precisamente. Fue presentada por primera vez en el See the Stars Again, la exposición-evento de Flos en la última Semana del Diseño de Milán, Arco K 2022 Limited Edition, una edición especial de 2022 piezas numeradas, transporta idealmente la mirada al propio arco. La base de mármol que todos conocemos y amamos se «desmaterializa» y se reemplaza por un bloque de cristal sin plomo, que retoma su geometría y los detalles de sus cantos biselados y del orificio que le permite moverse. Un material refinado y técnico, pero sobre todo reciclable, acorde con los temas de la economía circular y el fuerte compromiso con la sostenibilidad que persigue Flos.

«Un día lo útil y lo hermoso se encontraron, y así fue como entré en las casas de todos, incluida la tuya. Tengo formas acogedoras y lineales, listas para dar vida a nuevas emociones. Generaciones enteras de sueños han pasado bajo mi arco, pero yo he seguido siendo la misma: fascinante y funcional, futurista y cercana, tuya y de cualquiera que me desee. Hoy puedes reencontrarme, entre las luces y las sombras de nuestro tiempo, pero si quieres verme de verdad, no te limites a mirarme. Juntos inventaremos nuevos espacios: transparentes, ambiguos, luminosos y misteriosos. Listos para iluminarnos a todos. YO SOY ARCO».