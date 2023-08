Cómo elegir las cortinas y estores para decorar tu hogar

Las cortinas son un elemento clave en la decoración de nuestro hogar, ya que además de ser muy funcionales, son capaces de transformar cualquier estancia y transmitir el estilo que queremos. No importa si tienes una vivienda pequeña o grande, tienes una infinidad de cortinas que puedes combinar tanto con el espacio como con el resto de muebles. Si te acabas de mudar o quieres redecorar tu casa y no sabes cómo elegir las cortinas y estores, en este artículos vamos a darte las claves para que puedas decidir las más adecuadas para cada habitación y consigas un ambiente perfecto. Además, puedes encontrar todo lo que necesitas en comercios especializados, la tienda online de cortinas y estores Alker es uno de los referentes que has de visitar.

Diferencias entre cortinas y estores

Aunque su función sea básicamente la misma hay que tener en cuenta que las cortinas y los estores tienen grandes diferencias.

Cortinas

Las cortinas son piezas de tela que se cuelgan en una barra fijada en la parte superior de una ventana. Pueden fabricarse con diversos tipos de tejido, ya que suelen adaptarse a las diferente estaciones del año y a la incidencia de la luz en la vivienda.

Estores

Los estores son unas piezas enrollables que se utilizan sobre todo en los países del norte de Europa. Son muy prácticos y ligeros, por lo que no ocupan mucho espacio. Son la mejor opción para dimensiones reducidas, por lo que no suelen utilizarse como elemento decorativo, pero esto siempre queda al criterio de quien habite la casa.

Tipos de cortinas y estores

Cortinas de tela

Este es el tipo de cortina más habitual en los hogares españoles. Se suelen utilizar tejidos más cálidos en invierno y más frescos en verano, como el lino.

Visillos

Los visillos son un tipo de cortinas muy tradicionales fabricados en tejidos semitransparentes que se utilizan fundamentalmente para dejar entrar la luz del exterior, pero impidiendo que seamos vistos desde fuera. Son la mejor opción para tener intimidad en el hogar con la máxima iluminación natural.

Doble cortina

Se llama doble cortina a cuando se colocan dos cortinas de tela juntas para lograr un efecto cromático con el contraste de una cortina inferior en colores claros con otra superior en colores intensos. Esta tendencia en decoración suele utilizarse para conseguir un estilo moderno y confortable.

Paneles japoneses

Estas cortinas tienen la peculiaridad de que están divididas en diferentes paneles y sirven tanto para proteger el interior de la vivienda de la luz y de las altas temperaturas como para separar diferentes estancias de la casa. Los paneles japoneses ocupan muy poco espacio y suelen colocarse en ventanas muy grandes.

Estores clásicos

Este tipo de estores más sencillos se pueden comprar en diferentes colores, aunque los más tradicionales son de color blanco o beige. Su mayor ventaja es que no se necesita agujerear la pared para colocarlos.

Persianas venecianas

Las persianas venecianas son perfectas para quienes quieren un estilo vintage. Están fabricadas con lamas que se enroscan de forma posterior, por lo que no ocupan espacio. Se pueden realizar con diversos materiales, aunque los más utilizados son la madera y el aluminio.

Estores plegables

Estos estores cuentan con un mecanismo mediante hilos y varillas que permiten colocarlos a diferentes alturas. Además de su funcionalidad, estos estores permiten utilizar diferentes tejidos, colores y estampados para conseguir un efecto cromático más elegante.

Factores más importantes para elegir una cortina para tu casa

La forma de la ventana

La forma de la ventana es un aspecto muy importante, porque de eso depende que le quede mejor un cierto tipo de cortina u otro. En el caso de ventanas que no llegan hasta el suelo, en lugar de cortinas es mejor que optes por estores, porque así podrás aprovechar el espacio inferior de la pared.

Tamaño de la vivienda

Las dimensiones de tu casa también son determinantes a la hora de elegir cortinas o estores. Si tu vivienda es pequeña te recomendamos que coloques estores, ya que ocupan poco espacio. Si quieres ganar sensación de amplitud eliges colores claros que permitan que pase la luz natural del exterior.

Iluminación

Si quieres que en tu casa reine la claridad y aprovechar al máximo la luz del sol es mejor que coloques cortinas de tejidos poco tupidos como el algodón o el lino. Si por el contrario prefieres un efecto más opaco que impida pasar los rayos solares, las opciones más adecuadas son las cortinas de terciopelo, seda o lino grueso que además, puedes combinar con visillos que te permitirán ganar luz sin perder intimidad.

Longitud

El largo de las cortinas es una decisión muy personal de estilo y deco, aunque por regla general se suele añadir 15 centímetros al largo de la ventana. También tienes la opción de dejar que caigan hasta el suelo.