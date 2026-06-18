Limpieza de mitad de año: cómo renovar la rutina del hogar con dos soluciones complementarias de Eureka

La llegada del verano suele marcar un punto de inflexión en muchos hogares. No solo cambian las temperaturas o las horas de luz, también cambia el ritmo de vida dentro de casa. Más actividad, más movimiento, visitas más frecuentes, los niños pasan más tiempo en el hogar…

Esto hace que la limpieza se convierta en una tarea constante. El polvo se acumula más rápido, los pelos de mascotas se notan con mayor facilidad, y las manchas aparecen con más frecuencia, especialmente en la cocina y las zonas de paso. Por eso, para muchos hogares, es el momento ideal para realizar una “limpieza de mitad de año”.

Un cambio de enfoque: de limpiar más a limpiar mejor

La limpieza de mitad de año es el momento en el que muchas personas aprovechan para determinar cuáles son aquellas rutinas que funcionan y cuáles son demasiado exigentes requieren de más tiempo o esfuerzo. Pero también es una oportunidad para introducir cambios que faciliten el día a día durante los meses siguientes.

En ese escenario, contar con herramientas que se adapten a distintos niveles de suciedad permite mantener el equilibrio sin necesidad de dedicar grandes bloques de tiempo a la limpieza. Es decir, dejar que la tecnología se encargue del mantenimiento diario, mientras que nosotros solamente tenemos que encargarnos de ello en momentos concretos como manchas, líquidos o zonas de difícil acceso.

La idea no es dedicar más tiempo a limpiar, sino distribuir mejor las tareas entre automatización y limpieza puntual. De este modo, no solo se reduce la carga de trabajo, sino que también logramos mantener un nivel de limpieza más constante.

Uno de los cambios más significativos en el sector de la limpieza del hogar en los últimos años es la integración de sistemas inteligentes capaces de adaptarse al entorno. En este sentido, el juego de dispositivos Eureka J15 Max Ultra y Eureka FloorShine460 pueden convertirse en dos grandes aliados que, además, puede complementarse.

Eureka J15 Max Ultra: el mantenimiento diario automatizado

El Eureka J15 Max Ultra es un robot aspirador y friegasuelos pensado para realizar la limpieza diaria de forma autónoma. Su objetivo principal no es sustituir completamente la limpieza manual, sino reducirla al mínimo en el día a día.

En hogares con actividad constante, este tipo de dispositivos se convierten en una herramienta clave para evitar la acumulación de suciedad. En lugar de esperar a que el suelo esté visiblemente sucio, el robot trabaja de forma continua para mantener un nivel de limpieza estable.

Entre sus características técnicas más relevantes destacan:

Potencia de succión de hasta 22.000 Pa , pensada para polvo fino, suciedad más pesada y residuos cotidianos.

, pensada para polvo fino, suciedad más pesada y residuos cotidianos. Sistema de doble extensión para bordes y esquinas , que permite acceder a zonas donde normalmente se acumula suciedad.

, que permite acceder a zonas donde normalmente se acumula suciedad. Tecnología de antienredos , especialmente útil en hogares con mascotas o pelo largo.

, especialmente útil en hogares con mascotas o pelo largo. Sistema de autolimpieza , que reduce la intervención manual en el mantenimiento del propio dispositivo.

, que reduce la intervención manual en el mantenimiento del propio dispositivo. Navegación inteligente con IntelliView AI 2.0 , que mejora la detección de obstáculos y la eficiencia de recorrido.

, que mejora la detección de obstáculos y la eficiencia de recorrido. Capacidad de superar umbrales de hasta 4,5 cm, facilitando el tránsito entre estancias.

Además, en lugar de realizar limpiezas intensivas esporádicas, el J15 Max Ultra permite mantener el suelo en condiciones óptimas todos los días, reduciendo la necesidad de una limpieza más profunda.

Durante el Amazon Prime Day, del 23 al 26 de junio, este producto tendrá un precio de 759,99 €, frente a su precio recomendado de 1.199 €, lo que supone un 36% de descuento. Si estás pensando en comprar un robot aspirador, esta es una oportunidad que no deberías dejar pasar.

FloorShine460: limpieza húmeda para manchas y zonas difíciles

El Eureka FloorShine460 es ideal para todo aquello que requiere una acción más directa. Un aspirador fregador en seco y húmedo diseñado para situaciones específicas, como derrames en la cocina, manchas recientes, suciedad incrustada o zonas complicadas como rincones estrechos o el espacio bajo los muebles.

Su propuesta es diferente, pero complementaria. No busca sustituir al robot, sino cubrir aquellas tareas que requieren de intervención manual. Entre sus características principales destacan:

Diseño reclinable , que facilita el acceso bajo muebles y zonas bajas.

, que facilita el acceso bajo muebles y zonas bajas. Sistema que ayuda a evitar el retorno de agua sucia , mejorando la higiene durante el fregado.

, mejorando la higiene durante el fregado. Estructura ligera, pensada para un uso más cómodo y ágil.

Cepillo específico para bordes y esquinas , donde suelen acumularse restos difíciles de alcanzar.

, donde suelen acumularse restos difíciles de alcanzar. Tecnología Anti-Tangle Pro, que reduce los enredos durante el uso.

Especialmente útil en hogares donde se cocina con frecuencia, hay niños pequeños o se producen derrames ocasionales que requieren una respuesta rápida, permitiendo actuar en el momento exacto en que aparece la suciedad.

Este producto también formará parte de la promoción de Prime Day. Su precio será de 149,99 €, frente a su precio recomendado de 239 €, con un 37% de descuento. Es una oferta realmente destacada para una fregadora con tan buena relación calidad-precio.

Según la marca, Eureka también lanzará en junio su nuevo modelo Floorshine830. La marca lo presenta como una de las fregadoras con mayor potencia de succión y mejor rendimiento dentro del rango de los 300 €. Los usuarios interesados podrán buscarlo en la tienda oficial de Eureka en Amazon.

Dos soluciones, un mismo objetivo: simplificar la limpieza del hogar

No todos los tipos de suciedad se gestionan igual, y no todas las tareas de limpieza requieren el mismo nivel de automatización, por lo que la combinación del Eureka J15 Max Ultra y el Eureka FloorShine460 es ideal para mantener tu hogar siempre limpio. La idea no es eliminar la limpieza manual por completo, sino reorganizarla de manera más inteligente.

De esta forma, podemos reducir la frecuencia de limpiezas profundas manuales, mantener el suelo en mejores condiciones durante la semana, actuar de forma inmediata ante manchas o derrames, ahorrar tiempo en la limpieza del hogar y adaptar la rutina en según las necesidades reales de cada espacio.

Además de Amazon, la web oficial de Eureka también tendrá promociones especiales de verano. Los usuarios pueden encontrar más ofertas en es.eureka.com.