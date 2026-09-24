Cómo elegir el tamaño de la cama

Elegir una cama más grande no siempre significa dormir más cómodo. Cuando los metros son limitados, unas dimensiones excesivas pueden dificultar el paso, bloquear cajones o armarios y hacer que la habitación parezca mucho más pequeña. Por eso, medidas como las de los colchones 135×190 siguen siendo una opción a tener en cuenta en dormitorios de matrimonio en los que cada centímetro cuenta.

La clave está en buscar el equilibrio entre el espacio destinado al descanso y el que necesitamos para movernos cómodamente por la habitación. Antes de decidir el tamaño de la cama conviene observar la distribución, medir bien y pensar en cómo utilizamos el dormitorio en el día a día.

¿Cuánto espacio debería quedar alrededor de la cama?

Como referencia, contar con unos 60 centímetros de paso alrededor de las zonas que utilizamos habitualmente facilita moverse, hacer la cama y acceder a otros muebles. No siempre será posible mantener esa distancia, especialmente en habitaciones pequeñas, pero sirve como punto de partida.

También hay que fijarse en algo que muchas veces olvidamos al medir: las puertas y los cajones necesitan abrirse. Una cama puede caber perfectamente sobre el plano y, sin embargo, impedir después abrir por completo un armario o una cómoda.

135, 150 o 180 centímetros: el tamaño importa, pero también el dormitorio

En España encontramos distintas medidas habituales para camas de matrimonio. Las de 135 y 150 cm están entre las más comunes, aunque también existen opciones de 160 o 180 centímetros para quienes disponen de más espacio.

Una cama amplia puede resultar muy atractiva, pero conviene preguntarse qué estamos sacrificando para conseguir esos centímetros adicionales.

Si pasar de 135 a 150 centímetros obliga a eliminar una mesilla, dificulta abrir el armario o deja un paso demasiado estrecho, es posible que la medida más pequeña genere un dormitorio más funcional en conjunto.

Cuándo puede tener sentido una cama de 135 cm

En dormitorios pequeños o estrechos, los 135 centímetros pueden permitir aprovechar mejor el espacio disponible sin renunciar a una cama doble.

Es una medida especialmente interesante cuando existen armarios cerca de la cama, cuando queremos mantener dos pequeñas zonas de apoyo a los lados o cuando la distribución simplemente no permite colocar cómodamente una cama de mayor tamaño.

También puede liberar centímetros para incorporar soluciones de almacenaje o conseguir una circulación más cómoda.

Eso sí, hay que valorar las necesidades de quienes van a dormir en ella. No existe una medida universalmente perfecta: influyen el espacio disponible, las preferencias personales y la forma en la que se utiliza el dormitorio.

El colchón y el soporte deben ir de la mano

Una vez elegida la medida, hay otro detalle importante: colchón y soporte tienen que ser compatibles en dimensiones.

Si optamos por una cama de 135 x 190 centímetros, necesitaremos una base de esa misma medida. Dependiendo del tipo de descanso que busquemos y de la distribución de la habitación, una posibilidad es recurrir a un somier 135×190, aunque existen diferentes tipos de soportes y cada uno ofrece características distintas.

El tipo de soporte también puede influir en la sensación visual y en el aprovechamiento del espacio.

En una habitación pequeña, por ejemplo, puede interesar una estructura visualmente ligera. En otras ocasiones, el almacenamiento será prioritario y convendrá aprovechar el espacio situado bajo la cama.

Mesillas y armarios: no todo tiene que ser simétrico

Uno de los errores más frecuentes es intentar reproducir en un dormitorio pequeño la distribución de una habitación mucho mayor.

No es obligatorio tener dos mesillas idénticas, dos lámparas grandes y el mismo espacio libre a ambos lados de la cama.

Una mesilla estrecha, un pequeño estante fijado a la pared o un aplique pueden cumplir la misma función ocupando muchos menos centímetros.

Con los armarios sucede algo parecido. Si están próximos a la cama, las puertas correderas pueden facilitar el aprovechamiento del espacio, mientras que los muebles demasiado profundos pueden dificultar la circulación.

Pequeños trucos para ganar sensación de amplitud

Además de elegir correctamente el tamaño de la cama, algunos cambios ayudan a que un dormitorio pequeño resulte más despejado y visualmente amplio.

Mantener el suelo lo más libre posible, utilizar muebles proporcionados, aprovechar las paredes y evitar acumular demasiados elementos decorativos puede producir una diferencia notable.

También ayuda potenciar la luz natural, elegir textiles que no recarguen el ambiente y utilizar el espacio de almacenaje de forma inteligente.

Medir antes de elegir puede evitar muchos problemas

Cuando hablamos de dormitorios pequeños, unos pocos centímetros pueden cambiar por completo la distribución.

La mejor cama no es necesariamente la de mayor tamaño, sino aquella que permite descansar cómodamente sin convertir el resto de la habitación en un recorrido de obstáculos.

Medir, comprobar las zonas de paso y pensar en la apertura de armarios y cajones antes de decidir puede evitar errores difíciles de corregir después.