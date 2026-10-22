Madera, tonos tierra y wabi-sabi: la decoración que apuesta por lo natural

Cuando el último operario de la empresa de reformas recoge sus herramientas después del trabajo, la vivienda se queda como un lienzo en blanco. Hay paredes recién pintadas, suelos nuevos, una cocina nueva o un baño más amplio y accesible. Es en ese momento cuando los propietarios ven realmente las oportunidades del inmueble y se preguntan: cómo la podemos amueblar.

España registró en 2025 un total de 1,9 millones de reformas en viviendas y hogares, lo que supuso un 1,6% más que el año anterior, según Andimac, con un gasto medio de 1.261 euros por propiedad. A la hora de hablar de intervenciones más ambiciosas como son las rehabilitaciones integrales, el presupuesto medio asciende hasta los 32.000 euros. En cuanto a la inversión en mobiliario y decoración, los hogares españoles gastaron una media de 741 euros en muebles y decoración, un 14% más, según el Observatorio Cetelem.

No es aventurado decir que reformar y decorar ya forman parte de la misma decisión. Tras la obra, muchos dueños buscan una estética que no cargue, estando en auge la decoración que apuesta por la madera y los tonos tierra, siguiendo una filosofía wabi-sabi.

De la obra al mobiliario: una reforma arrastra hacia la decoración

Una reforma casi nunca termina con el último retoque de los encargados de la misma. No en vano, cuando una vivienda cambia su distribución, amplía espacios o sustituye el suelo, también suele requerir nuevas necesidades: mesas, sofás, cabeceros, lámparas…

Por ello, la venta de muebles también ha crecido en el último año. Al respecto, el comercio minorista de muebles facturó 4.160 millones de euros en 2025, un 3% más, un crecimiento que coincide con el auge de obras y reformas.

Qué es el wabi-sabi y cómo se relaciona con la madera y los tonos tierra

El wabi-sabi es una estética japonesa que encuentra belleza en lo imperfecto, lo impermanente y lo incompleto. En este sentido, la propia palabra alude a la simplicidad y a la vida sin lujo excesivo, y sabi, al paso del tiempo y a las huellas que deja el uso en los objetos.

En decoración, esa idea se traduce en materiales naturales como la madera, la piedra y el lino, y en colores neutros. Una mesa con vetas visibles o un acabado mate no solo buscan envejecer bien, de forma atemporal, y que la estancia donde se ubica “respiren”.

Lo mismo sucede con los tonos tierra, cuya utilización es tendencia en 2026 y se prevé que lo siga siendo el próximo año. A este, hay que sumar otros como los verdes apagados, arcillas, beiges y marrones cálidos, colores que dialogan bien con la madera y con la luz natural de una vivienda.

Tiendas especializadas como decowood dan fe de este gusto por el estilo wabi-sabi y por la madera en el mobiliario. La firma, con sede en Barcelona y que trabaja con madera de bosques sostenibles y piezas hechas a mano con maderas como roble, haya, abeto y pino, ha visto como su línea de muebles de líneas neutras que transmiten calma y cercanía es la que más ha crecido en los últimos meses.

Madera: acabados, vetas y certificación

La madera es el material central de este estilo. En este sentido, el wabi-sabi prefiere acabados que dejen ver la veta y los nudos. Del mismo modo, las personas que optan por este estilo, que apuesta por lo natural, también se decantan cada vez más por la compra de mobiliario fabricado con madera que tenga una certificación forestal, garantizando que procede de bosques gestionados con criterios de sostenibilidad.

Cómo llevar este estilo natural a una vivienda reformada

Una vivienda recién reformada tiene la ventaja de que sus propietarios pueden decidir prácticamente desde cero su estilo de decoración y mobiliario. Sin embargo, antes de decidir, conviene tener en cuenta una serie de factores a la hora de hacerlo de forma sencilla y natural.

En primer lugar, hay que repartir de forma clara el espacio de la vivienda que se va a dedicar al descanso, a la comida y al trabajo, en caso de haber una estancia dedicada a tal efecto. Una vez realizada esta distribución por uso, llega el momento de elegir el mobiliario teniendo en cuenta que cada mueble debe tener una función y un lugar concretos.

Y siempre hay que tener en cuenta la luz de la vivienda a la hora de combinar estos muebles con otros objetos decorativos como son las cortinas, jarrones o alfombras. Al respecto, los expertos de Decowood lo tienen claro y lo dicen a los clientes: un mismo color cambia entre la mañana y la tarde en función de la luz que entra a la vivienda.

En un momento en el que las reformas crecen y la inversión en mobiliario también, la decoración y el interiorismo cobran protagonismo. Y, para conseguir buenos resultados, no es necesario hacer grandes inversiones. Madera, tonos tierra y una buena distribución de los muebles es suficiente para que un espacio recién reformado tenga identidad propia.

El wabi-sabi propone algo sencillo: que la casa sea práctica, tenga estilo y, a la vez, envejezca con quienes la habitan, sin buscar una perfección que nunca llega.