Coronavirus: Joaquín nos da su ‘maravilloso’ remedio para combatir la ‘peste china’

Genio y figura. El eterno Joaquín Sánchez la vuelve a liar.

El jugador del Betis, que duerme poco y no para en redes sociales, no hay noche que haga gala de su particular sentido del humor.

Este 28 de febrero de 2020, el futbolista ha recibido la Medalla de Andalucía al Deporte y, a la salida de la ceremonia, ha hablado sobre el tema estrella de actualidad, el coronavirus.

El bético no parece muy preocupado sobre esta epidemia que ha definido como:

«Una gripe un poquito más fuerte de lo normal. No hay problema».

Pero Joaquín parece que tiene la clave para combatir esta enfermedad.

🦠 @joaquinarte tiene el remedio para prevenir el Coronavirus 😂 «Comer mucho jamón» 📺 #Golazo pic.twitter.com/zn7MVsiRqK — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 28, 2020

Cuando los periodistas presentes le preguntaron sobre cómo se combate el coronavirus, el delantero ha comentado muy serio:

«Eso, comiendo mucho jamón».

Y se ha partido la caja de risa. Hecho lo cual y curándose en salud, porque sabe el gaditano que hay mucho periodista tonto y que en las redes abundan los censores y malajes, ha aclarado que el médico del Betis les ha dado una charla para prevenir el contagio: