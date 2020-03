Coronavirus: en cuarentena un puticlub con 86 clientes tras el positivo en ‘peste china’ una prostituta

La noticia, tal como saltó a la red, rezaba así:

Agentes de la Policía Nacional custodian desde esta madrugada el Puticlub ‘La selva negra’ de Valencia en el que trabajaba una chica que ha dado positivo por Coronavirus siguiendo órdenes de las autoridades sanitarias, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El positivo por Coronavirus de esta chica de compañía ha obligado la madrugada de hoy a poner en cuarentena a los 86 clientes que se encontraban dentro del edificio en ese momento. La empleada, que ahora se encuentra ingresada en el Hospital Universitario, se había acostado con varios clientes esa misma noche.

Según el mismo medio, los dueños del club, trabajadores de seguridad y limpieza, camareros, chicas y clientes suman un total de 119 personas, quedando todos ellos en cuarentena hasta nueva orden. Las autoridades temen que durante el día de hoy se comiencen a congregar enfrente del puticlub las mujeres de algunos clientes para pedirles explicaciones.

Todos ellos han sido puestos en cuarentena por precaución, aunque ninguno tiene síntomas de haber contraído el virus. No obstante durante estos 14 días se les ha recomendado una vida normal dentro del local y se les ha pedido que guarden la calma. Agentes de la policía nacional introdujeron 120 mascarillas con un dron para que la usen si les entran ganas de chingar.

No se crean nada: es una información satírica, un fake en toda regla.

La ‘noticia’ fue publicada el pasado 4 de marzo de 2020 y aunque el título y la cabecera del medio (Cerebrother) deja claro que se trata de un diario satírico, el artículo se ha viralizado en Whatsapp y redes sociales, dentro y fuera de España, y corre como la pólvora.

Así, usuarios españoles de Twitter han dado por válida esta información y han hecho comentarios como:

En Latinoamérica, el portal panameño de noticias En Segundos ha republicado la noticia y la ha difundido en redes con fotografías con el membrete de la Policía Nacional, y la información ha circulado asimismo por Whatsapp en Brasil.

El artículo humorístico también ha sido compartido en inglés por internautas que le han dado credibilidad en países de Europa, como un irlandés que se pregunta cómo van a explicar los clientes a sus mujeres que «no volverán a casa en dos semanas»:

Outbreak at a brothel in Valencia. ‘Black Forest’ club. The 86 punters are being kept in quarantine onsite for 14 days 😂

How do you explain to your wife that you won’t be home for 2 weeks?

“Hi honey, you’ll never guess what happened..”

https://t.co/72pMfNyj4A

— Jim Sheridan (@Jim_Sheridan) February 27, 2020