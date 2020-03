Chiste: el de la Guardia Civil de Tráfico, el conductor emocionado y el carnet

Si no existiera la Guardia Civil, habría que inventarla.

Desde su creación, por el Duque de Ahumada, el 28 de marzo de 1844, no ha parado de rendir inestimables servicios a los españoles.

Para cumplir con el cometido que la Constitución le encomienda, entre sus principales competencias se encuentran velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de actos delictivos, investigando los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, así como de manera exclusiva le compete la vigilancia del tráfico en las vías públicas interurbanas —salvo en Cataluña y el País Vasco—, el transporte interurbano de presos, la seguridad de infraestructuras como puertos y aeropuertos de interés general, la seguridad y vigilancia de las fronteras y las costas, así como todo lo relativo a la normativa sobre armas y explosivos.

La verdad es que la ‘pareja’, incluso sin tricornio, infunde santo temor, pero hemos descubierno, buceando en sus redes sociales, que también tienen sentido del humor, además de aquello mítico de ‘vista larga, paso corto y mala leche’:

Terminamos el día con un consejo, si te has olvidado la llave de tu casa y no puedes entrar, no nos llames a nosotros, mejor a un cerrajero, nuestros métodos son un poco bruscos.

😂😂😂 pic.twitter.com/cATGlQJeFX

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 20, 2018