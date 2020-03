Es difícil dar una cifra exacta a cuál es el coste de la vida en España porque depende de muchos factores, pero yo diría que sobrevivir te saldrá por entre 900 y 1.200 euros al mes.

Más o menos el salario mínimo interprofesional completo.

AUMENTO DE SUELDO

– Oiga jefe, necesito que me suba el sueldo. Tenga en cuenta que hay cuatro empresas detrás de mí.

– ¿Ah sí? No me diga, ¿y cuáles son?

– La del cable, la luz, el gas y el teléfono.