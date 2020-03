Séptimo día de confinamiento en los Tiempos del Coronavirus

Ya solo nos quedan 257 litros de leche y 453 rollos de papel higiénico, y aquí no caga nadie y ahora beben zumo.

Al perro le ha dado una lipotimia cuando mi hijo lo bajó por séptima novena vez. Aún no sabemos por qué.

El chino de mi barrio sigue cerrado por vacaciones, lo ha puesto en un cartel, si hubiera puesto «me piro, vais a morir todos» hubiera sido más honrado.

Mi vecino de arriba ya ha tenido la primera discusión con la novia, de momento hoy no folla (jodete) y está empezando a ver lo que le espera.

He sorprendido a mi hijo pequeño con un libro, ¡¡y leyendo!! Le he puesto rápidamente el termómetro. Marca 36.5º. No lo entiendo, algo no va bien. Leyendo, ¡¡él!!! ¡¡¡lo flipo!!! Esto me va a costar después psicólogos.

El mayor lleva tres días comprando cosas por internet y solo se comunica conmigo para que las pague yo con PayPal, que la novia esté en Albacete me va a salir caro.

Para animarle, le he dicho que cuando se case, va a mejorar.

Mi suegra ha vuelto a llamar amenazando con venir a casa, que dice que se pilla el Bus, con dos cojones y un palito, que dice que tiene el bono y no va a desperdiciarlo, la UME se la pela y mucho.

El tema de aplaudir por las ventanas, se nos va de las manos, aparte de las «oficiales», por el grupo de WhatsApp de la Comunidad, quedan para aplaudir cada media hora por cualquier cosa, y ya con música… me he visto aplaudiendo al ritmo de Chimo Bayo.

Hemos aplaudido al que barre las hojas, a la señora de la limpieza, y a un señor bajito que no sabemos quién es, pero parecía gracioso. Y el vecino joven de arriba, diciendo que si aplaudimos también por la noche… claro, como ha discutido y no va a follar, pues a dar por culo.

Vamos a estar súper sanos, recomiendan hacer 5 comidas al día, y estamos haciendo 9, pero además sin ningún criterio, lo mismo desayunamos macarrones que cenamos café con churros.

He hecho una compra por internet. Pone que me llega el 24 de septiembre del 2026, sobre las 18:00 horas y digo… pues la hago, que para entonces seguiremos de cuarentena… no quiero arriesgar.

Se ha vuelto a ir la luz 10 minutos: sin wifi, sin Play, sin PC, sin tele…. ¡¡¡10 minutos!!!… mis hijos dicen que vivir así no tiene sentido, que mejor palmar.

Muy atentos en casa a que pongan en la tele los clásicos, Ben-Hur, Pretty Womam y Torrente, da gusto ver novedades y poder disfrutarlas. Si vuelven a poner Interestelar, dejo de respirar.

Hemos jugado al Bingo en familia, el mayor ha cantado línea, el pequeño le ha dado una hostia porque le faltaba una, y el perro se ha comido 3 bolas. Si saco el traga bolas, hay muertos.

Muy orgulloso de mi familia, de su solidaridad… estamos generando basura para que todo el mundo pueda bajar a la calle, ya he tirado hasta las fotos de la boda.

Me ha saltado la aplicación del móvil que cuenta pasos, se ha abierto una ventana, y me ha puesto un mensaje muy claro en relación a tus pasos de los últimos 7 días: “Estás muerto D.E.P”.

