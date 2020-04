Los nuevos test ‘chungos’ del socialista Sánchez y sus amigos de Podemos

El vídeo es una coña que corre por las redes sobre los test que nos va a administrar el inepto Gobierno socialcomunista, que preside Pedro Sánchez.

Parece exagerado, pero a la vista de lo que ha pasado en España en los últimos tres meses, es perfectamente creíble.

Tropezar varias veces con la misma piedra es posible, aunque visto desde fuera pueda parecer una broma de mal gusto.

El fiasco de la compra masiva de test rápidos procedentes de China que salió rana se ha vuelto a repetir, pero esta vez con las mascarillas.

Sanidad ha solicitado a las comunidades autónomas la retirada inmediata de un lote que el propio Ministerio les había distribuido con más de 350.000 unidades de la marca «Garry Galaxy» modelo N95 procedente de China, pero que estaban defectuosas.

Me he hecho un test rápido de COVID de los que ha traído el Gobierno de China y me ha salido que estoy embarazada de 2-3 semanas. pic.twitter.com/TbuPL6bvI4

— Ensaimado (@Ensaimado1) March 26, 2020