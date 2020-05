La OMS confirma que lo verdaderamente mutante es Sánchez y no el SARS-CoV-2

El Gobierno socialcomunista le tiene cogido el truquillo al coronavirus.

El virus muta y afecta a sus víctimas de acuerdo a la ideología, así lo ha dejado saber Pedro Sánchez y sus emisarios del Ministerio de Propaganda, lo ha sido informado por sus instituciones adscritas como laSexta o Público Today.

Desde la Moncloa ya reconocen este factor, y a través de las Delegaciones del Gobierno se han enviado mensajes tranquilizadores a la izquierda española autorizando todo tipo de protestas y aglomeraciones.

Así ocurrió el 8M, cuando el delegado José Manuel Franco, permitió una manifestación multitudinaria para celebrar el Día de la Mujer, sin importar que ya la enfermedad se paseaba por toda España desde finales de enero, que la OMS había decretado la emergencia de salud pública por el COVID-19 y que desde el 2 de marzo los organismos internacionales recomendaban el distanciamiento social como medida básica para evitar la propagación del virus.

El #Covid_19 es un virus rarísimo. En las manifestaciones del 8M no contagia. En el cierre de IFEMA sí contagia. En los homenajes a etarras no contagia. En las manifestaciones de Núñez de Balboa sí contagia. En el funeral de Anguita no contagia.

…

Cómo muta el muy kbr0n.

