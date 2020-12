Chiste: el del ‘moro’ que habla desde España por el móvil con su primo de Marruecos

Es un chiste muy poco correcto ‘políticamente’, pero nadie puede afirmar que su argumento no coincide con lo que piensan, sienten y dicen millones de españoles.

Hay mucha confusión posturas muy contrapuestas en todo lo que se refiere a la inmigración hacia España, en las ayudas y subvenciones que reciben los que llegan de fuera y también en lo que aportan o pueden aportar.

La exministra de Trabajo y presidente de la Comisión del Pacto de Toledo, la socialista Magdalena Valerio, ha asegurado que España necesita apostar por «una inmigración regular, segura y ordenada de unas 250.000 personas al año» para poder hacer frente al pago de las pensiones. Valerio ha asegurado que es «una buena noticia que seamos capaces de envejecer», pero ha advertido que ya pagamos mensualmente 10 millones de pensiones y que esta cifra se incrementará hasta «15 millones» en 2050.

Frente a esto, hay expertos que sostienen que los nuevos inmigrantes, sobre todo los que entran a granel sin control alguno, no van a pagar nuestras pensiones.

Y no las van a pagar por la muy sencilla y palmaria razón de que no van a poder producir lo suficiente como disponer de la capacidad efectiva de pagarlas.

España, según los que son más críticos con el Gobierno actual , importa mileuristas de los países subdesarrollados.

¿Inmigrantes para pagar las pensiones? ¿O para recibir las ayudas sociales que no alcanzan a millones de españoles en dificultades? 📹 @Santi_ABASCAL carga contra los políticos que han creado una legislación que discrimina a los nacionales. 📢 RT #FronterasSeguras ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/vNS65yM01y — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 27, 2019

Y un mileurista no puede pagar la pensión de nadie con sus cotizaciones porque ni siquiera puede pagar la suya propia. Está calculado.

«Un mileurista es alguien que aporta a la Seguridad Social unos 136.000 euros a lo largo de toda su vida laboral y que, una vez jubilado, recibirá de ella unos 220.000 euros antes de morir».

Un dato cierto es que cualquier extranjero, que tenga 65 años o más, carezca de rentas y haya residido en España 10 años, tiene derecho a percibir una pensión.

Se trata de la Pensión no Contributiva de Jubilación, una prestación económica que se concede a todas aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad, carezcan de recursos suficientes y no hayan cotizado nunca o no tengan el tiempo mínimo de cotización para poder solicitar la pensión de Jubilación Contributiva.

El resto, es discutible.