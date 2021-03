Matías Prats: el chiste de humor negro en Antena 3 con el que arrasa en redes sociales

Es un tipo genial Matias Prats. Y eterno, porque a pesar de su aspecto juvenil y su permanente buen humor, tiene ya la friolera de 71 años y ahí sigue, al pie del cañón, y con un estilo único, que le permite no caer mal a nadie, triunfar y no tener enemigos visibles.

Matías no sólo es un periodista como la copa de un pino.

Es un ‘innovador’, con fórmulas personalizadas para cierre de algunas noticias, que se han convertido ya son todo un clásico de la televisión.

«Se pagan miles de euros por una moneda acuñada en 1949 de cinco pesetas. ¡Qué duro!», dijo el presentador hace ya mucho tiempo en uno de los informativos.

«Los torreznos dan el salto de Soria a Reino Unido. Vamos a aprovechar para que nos digan cuál es la fórmula para que los hagan correctamente, que es una cuestión que me tiene ‘frito'», fue otro de sus broches.

Cuando le han preguntado, él lo explica así:

«Trato de jugar con el doble sentido de las palabras. No aspiro a un chiste, eso no me corresponde porque no soy humorista, pero sí es cierto que el humor acerca a las personas. Es verdad que después de un informativo con grandes cosas que no son del todo agradables, si cabe esa mínima posibilidad, se lleva a efecto. Pero que no piense la gente que estoy haciendo eso todos los días».