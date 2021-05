Pablo Iglesias: «Quiero ser mujer»

Esto es una coña, una parodia montada por un tipo ingenioso que corre como la pólvora por Whatsapp en vísperas de la decisiva votación del 4M y al rebufo del penoso debate que protagonizaron en Telemadrid los seis candidatos a la presidencia d ela Comunidad de Madrid, pero podría ser real.

Por disparatado que suene el diálogo, lo tremendo es que sus protagonistas dicen cosas igual de insensatas en la vida real.

Y sin ponerse colorados, como demuestra cada pocos días Irene Montero, la cónyuge de Pablo Iglesias con sus ‘hijos, hijas e hijes».

Sobre una mítica escena de ‘La Vida de Brian’, la desternillante película de los Monty Python, el siempre ingenioso ‘Azote Progre’ ha trasladado la conversación sobre el género que mantienen en un momento del film los integrantes del Frente Popular de Judea al debate electoral de Telemadrid.

Ojo al moño y al parche:

Mónica García (Judith): Yo creo que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases.

Edmundo Bal (Reg): De acuerdo, Francis.

Ángel Gabilondo (Francis): Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre.

Pablo Iglesias(Stan): O mujer.

Ángel Gabilondo (Francis): O mujer. Ser liberado.

Pablo Iglesias (Stan): O liberada

Ángel Gabilondo (Francis): O liberada.

Edmundo Bal (Reg): De acuerdo.

Ángel Gabilondo (Francis): Gracias, hermano.

Pablo Iglesias (Stan): O hermana.

Ángel Gabilondo (Francis): O hermana… ¿por dónde iba?

Edmundo Bal (Reg): Ya habías terminado.

Ángel Gabilondo (Francis): Ah, ¿sí?

Edmundo Bal (Reg): Además, también es derecho de todo hombre.

Pablo Iglesias (Stan): O mujer.

Edmundo Bal (Reg): ¿Qué fijación tienes con las mujeres Stan? Nos estás distrayendo.

Pablo Iglesias (Stan): Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.

Ángel Gabilondo (Francis): ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?

Pablo Iglesias (Stan): Yo quiero ser mujer.

Edmundo Bal (Reg): ¿Qué?

Pablo Iglesias (Stan): Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.

Edmundo Bal (Reg): ¿Qué?

Pablo Iglesias (Stan): Es mi derecho como hombre.

Mónica García (Judith): ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?

Pablo Iglesias (Stan): Porque quiero tener hijos.

Edmundo Bal (Reg): ¿Quieres tener hijos?

Pablo Iglesias (Stan): Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren.

Edmundo Bal (Reg): Pero tú no puedes parir.

Pablo Iglesias (Stan): No me oprimas.

Edmundo Bal (Reg): No es que te oprima, Stan. Es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?

Mónica García (Judith): Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir.

Ángel Gabilondo (Francis): Buena idea, Judith Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano, digo hermana.

Edmundo Bal (Reg): ¿Y eso de qué sirve?

Ángel Gabilondo (Francis): ¿El qué?

Edmundo Bal (Reg): ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir?

Ángel Gabilondo (Francis): Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión.

Edmundo Bal (Reg): Es un símbolo de su lucha contra la realidad.