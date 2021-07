Solo el socialismo es capaz de dejar Cuba sin azúcar, Venezuela sin petróleo, Argentina sin carne y España sin turistas

El comunismo en sí ya es un chiste.

No es lo mismo decir que se defiende a los pobres que sacarles de la pobreza.

Todos estamos familiarizados con el discurso de las ideologías de izquierda, que asegura que la economía abierta socava la igualdad y hace que los pobres sean más pobres.

Pues tirando de estadísticas, la realidad es son los países, los que aplican el modelo socialista, los que generan más pobreza.

De hecho, si se comparan los índices de pobreza y de libertad económica, resulta que, por asombroso que sea, los pobres en los países más «capitalistas» son «menos pobres» que en la ciudadanía de a pie en los Estados «defensores de los derechos sociales».

1) En el desierto del Sáhara empezaron un experimento de construcción del socialismo. En seguida se encontraron con la escasez de arena.

2) Las seis principales contradicciones del socialismo:

– No hay parados, pero nadie trabaja.

– Nadie trabaja, pero los planes de producción se cumplen.

– Los planes de producción se cumplen, pero en las tiendas no hay nada.

– En las tiendas no hay nada, pero todos tienen de todo.

3) ¿Cuál es la diferencia entre los pintores naturalistas, los impresionistas y la escuela del realismo socialista?

– Los naturalistas pintan lo que ven, los impresionistas lo que sienten y los socialistas lo que les dicen.

4) Una oveja decide abandonar Cuba y al llegar al control del aeropuertos un guardia la detiene y le pregunta:

– «¿Por qué quieres abandonar Cuba?»

– «Por la policía secreta», replica la oveja, «El régimen castrista ha ordenado arrestar a todos los elefantes»

– «Pero tu no eres un elefante», responde el guardia.

– «Ya, intenta explicárselo tú a la policía secreta».

5) Un hombre muere y va al infierno. Al llegar descubre que puede elegir: puede ir al infierno capitalista o al comunista. Naturalmente, quiere comparar los dos, de manera que se dirige primero al capitalista. En la puerta está el diablo -que tiene cierto parecido con Pedro sánchez- y le pregunta:

– «¿Qué es lo que nos hacen ahí dentro?»

A lo que el diablo responde:

– «Bueno, en el infierno capitalista os despellejamos vivos, después os hervimos en aceite y luego os troceamos con cuchillos afilados.»

– «¡Eso es horroroso!» -murmura el hombre-, «voy a ir a ver al infierno comunista»

Cuando llega al infierno comunista se encuentra con una inmensa cola esperando para entrar. Espera pacientemente y cuando llega al final le pregunta al que está en la puerta (un vejete que se parece a Karl Marx) y le dice:

– «Bueno, Karl, recuerda que todavía estoy en el mundo libre, por lo que antes de entrar tengo que saber qué es lo que nos hacen ahí dentro».

– «En el infierno comunista» -responde Marx con impaciencia- «os despellejamos vivos, después os hervimos en aceite y luego os troceamos con cuchillos afilados».

– «¡Pero… si es lo mismo que en el infierno capitalista!» -protesta airadamente-, «¿para qué entonces tanta cola?»

– «Bueno» -suspira Marx- «a veces no hay aceite, otras no quedan cuchillos, otras, agua caliente….».

6) Tres presos en una cárcel cubana se ponen a charlar entre ellos de los delitos que les llevaron allí:

– «Yo estoy aquí porque siempre llegaba al trabajo cinco minutos tarde, y me acusaron de sabotaje», dice el primero.

– «Pues yo porque llegaba al trabajo cinco minutos antes, y me acusaron de espionaje», dice el segundo.

– «Pues yo llegaba todos los días puntual al trabajo», dice el tercero, «y me acusaron de tener un reloj norteamericano».