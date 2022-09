Tremendo vídeo del ‘cadáver’ de la reina en coche: memes y escándalo en las redes

Fue hace justo una semana, exactamente el jueves 8 de septiembre de 2022, cuando la reina Isabel II de Inglaterra falleció después de 70 años en el trono.

Muchos patriotas mostraron su apoyo y pésame a toda la familia de la soberana británica. Sin embargo, con el paso de los días, muchos usuarios comenzaron a publicar memes del fallecimiento de la reina, que se han hecho virales.

Tal es la audiencia que han alcanzado que son muchos los que piensan que es cierto. Como es el caso de la supuesta cámara que la BBC colocó en el interior del ataúd de la reina, donde se muestra el cuerpo yacente y sin vida. Este vídeo fake, como muchos otros, fueron publicados en Twitter.

Y, por su fuera poco, además de publicar el vídeo, relacionan la reina con un hombre lobo, un vampiro, incluso con Drácula.

A parte del sinfín de memes que han colapsado las redes, cabe destacar que, durante el velorio de la reina, y, de acuerdo con el protocolo y la tradición, alrededor del ataúd hay situados varios guardias. Lo sorprendente es que uno de ellos protagonizó un incidente. Un hombre, perteneciente a la Compañía Real de Arqueros comenzó a tambalearse hasta que se desplomó, golpeándose la cara contra el suelo.

Las redes hicieron eco de lo sucedido y en cuestión de minutos, la filmación se convirtió en el centro de debate.

Charlie Proctor, corresponsal de la familia real y editor jefe de Royal Central, informó a través de su cuenta de Twitter que, debido a la caída, detuvieron el ingreso de la gente al lugar donde está la capilla ardiente.

Police officers on guard rushed over to assist the Archer from the Royal Company of Archers who fainted and fell from his position.

He is receiving medical attention and the public walk-past has temporarily been halted.

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) September 14, 2022