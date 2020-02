Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este martes 25 de febrero de 2020

Más información

Si tú eres un nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, prepara las maletas porque hay un viaje que está próximo a realizarse.

Este ciclo astral que se inicia te beneficiará si te mantienes activo.

No estés cuestionándote si te quieren o no te quieren ni tampoco escuches los rumores insidiosos de personas negativas que te llenan la cabeza de ideas que no son ciertas.

Hoy martes 25 de febrero de 2020, la Luna transita por el signo de Aries en la vibración del cuatro, la que indica la base de la pirámide.

Con la excepción de Mercurio todos los planetas están directos.

Sucede algo muy curioso este día y es que la Luna está entrando en el elemento fuego, en el primer signo del zodíaco donde también transita Venus, planeta del amor, y la combinación es ¡explosiva!

A esto unimos la vibración del cuatro y las correspondientes posiciones astrales de hoy y vemos efectos muy marcados en cada uno de los diferentes signos y elementos zodiacales en este martes, día zodiacal de Aries, donde hoy está la Luna.