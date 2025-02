Horóscopo: salud, dinero y amor este 3 de febrero de 2025

Hoy los planetas juegan al Tetris con nuestras vidas.

Marte empuja a la acción, Venus susurra al oído financiero y la luna nos tira de la lengua sentimental.

¿Listos para descifrar el código cósmico?

Aries (21 marzo – 19 abril)

El reloj corre en tu contra si te despistas. Aclara hoy mismo esos malentendidos con tu media naranja antes de que se conviertan en un pastel envenenado. En el trabajo: ojo con las críticas públicas. Alguien lleva orejas de elefante y memoria de elefante.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Día de sofá, manta y libro gordo. La rutina manda, pero no te quejes: el miércoles viene cargado de movimiento. Para tu próxima escapada, apuesta por destinos donde el sol sea el protagonista. Lo de ir a ver la lluvia en Londres… mejor déjaselo a Piscis.

Géminis (21 mayo – 21 junio)

Tus amigos son hoy tu mejor terapia. Los negocios fluyen como mojitos en verano, pero en el amor: último aviso para declarar tus intenciones. Si la persona deseada sigue en modo estatua, cambia de museo.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

El trabajo te trae sorpresas estilo caja de bombones: alguno tendrá corazoncito. Activa ese proyecto pendiente como si fuera código de descuento con fecha límite. La vida no es IKEA: no todo encaja perfectamente.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Tu misión hoy: ser el ángel de la guarda de alguien. Ayudar a otros te dará más satisfacción que diez selfies con filtro de estrella. Eso sí, la colección de figuritas de dragones… quizá deberías plantearle una intervención a tu familia.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Necesitas cariño como los móviles necesitan wifi. Si tu pareja no entiende tus señales, dibújaselas con rotulador fluorescente. Estado de ánimo: como el tiempo en abril, soleado con posibilidad de chaparrón emocional.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Hoy toca tragarse esa verdad que llevabas semanas masticando. Mantén la dignidad como si fueras un cisne en un charco de patos. En el amor: las apuestas seguras son para contables. Arriésgate o prepárate para aburrirte en beige.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

El destino te pone frente a tu némesis: ese ex colaborador que ahora es competencia. Trátalo como partida de ajedrez, no como pelea de gallos. En economía: originalidad sí, derroche no. Tu tarjeta de crédito no es una varita mágica.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Saturno te ha convertido en el adulto responsable que juraste no ser. Tus ahorros están más seguros que el código nuclear, pero ojo con los caprichos para el hogar. ¿Realmente necesitas esa lámpara con forma de alce?

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Marte y Venus conspiran para vaciarte la cartera. Ese traje nuevo que brilla como promesa electoral… cómpralo, pero que no acabe como el vestido de novia en el armario. Nochevieja versión febrero: cenar en ese restaurante que suena a francés caro.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Amor en modo elección múltiple: ¿viejo conocido o apuesta nueva? Si la duda persiste, escríbelo como novela. La pluma puede ser mejor consejera que los astros (y más barata que el psicólogo).

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tu media naranja elige plan hoy: seguirle la corriente o preparar kit de supervivencia. Las salidas sociales suenan a «gasto extra», pero ¿quién puede resistirse a esa terraza con vistas? Eso sí, que no te confundan generosidad con ser cajero automático.

Reflexión astral final

Si el amor fuese economía, hoy tocaría inflación de sentimientos.

La suerte está en oferta limitada: cómprala cuando veas el cartel de «descuento cósmico».

Y recuerda: hasta los horóscopos se equivocan… pero qué divertido es creerles mientras dure la ilusión.