Horóscopo: salud, dinero y amor este 7 de febrero de 2025

Hoy el cielo nos regala un cóctel astral con Luna en Tauro y Mercurio abrazando a Saturno en Acuario.

Traducción: estabilidad emocional a la hora del café, claridad mental para las reuniones de trabajo y algún que otro drama romántico previo al fin de semana.

¿Tu signo está en modo «planifica como si no hubiera mañana» o en «improvisa como un artista callejero»?

Vamos al lío.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Hoy te pones el casco de líder: el trabajo te reclama ideas brillantes y proyectos ambiciosos. Eso sí, cuidado con cargar contra todo como un toro en rampa. En el amor, escucha más de lo que hablas (sí, es posible). Consejo de la Luna: un baño relajante evitará que duermas con un ojo abierto pensando en la hipoteca.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Tu día oscila entre el sofá y las ganas de comerte el mundo. La Luna en tu signo pide mimos (y quizá un helado de chocolate). En lo económico, alguien te hará una propuesta interesante… pero no firmes nada sin leer la letra pequeña. Amor: hoy alguien admirará tu paciencia. Sí, esa que pierdes en el tráfico.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Mercurio, tu planeta regente, te da hoy el superpoder de resolver problemas con la elegancia de un mago. Pero ojo: si te pones filosófico a las 3 AM, acabarás discutiendo con la pared. En el trabajo, evita los chismes como si fueran spam. Dinero: un gasto inesperado te hará reconsiderar esa suscripción a Netflix.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Hoy la intuición es tu GPS. ¿Esa corazonada sobre un colega? Probablemente acertada. En el amor, tu pareja descubrirá que eres más empático que un perro terapia (y eso es bueno). Salud: cuida la dieta. Que una ensalada no te dé miedo. Consejo astral: no reorganices la casa… otra vez.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Júpiter te sonríe y tu jornada será tan brillante como tu melena. En el trabajo, recibirás un halago que subirá tu autoestima más que un espejo en HD. Amor: sorpresas nocturnas (y no hablamos de pizza). Dinero: si ves un billete en el suelo, no es trampa. Recógelo… pero revisa que no sea de Monopoly.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

La mañana empieza con dudas existenciales del tipo «¿por qué guardo tantos tupper?». Tranquilo: tras el café, todo se aclara. En el amor, alguien se fijará en ti sin que te des cuenta (sí, aunque lleves la sudadera de la cuarentena). Salud: camina más. Y no, ir de la cama al frigorífico no cuenta.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Hoy tienes más energía creativa que un Mozart con café doble. En el amor, si estás soltero, un flechazo podría llegar donde menos lo esperas (ojo en la cola del super). Dinero: evita préstamos «amigables». Consejo de Saturno: no pospongas esa llamada importante. Mañana estarás viendo memes.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

Tu magnetismo hoy está al nivel de un imán en una ferretería. En el trabajo, resuelves un conflicto que llevaba meses pudriéndose. Amor: sinceridad ante todo. Si mientes, te pillarán… y tendrás que comprar flores caras. Salud: un masaje te quitará tensiones. O un grito en el coche. Lo que venga primero.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Viajes, deporte y movimiento. Hoy no paras ni en foto. Si te llaman «hiperactivo», sonríe y corre más rápido. En el amor, evita discutir sobre política en la cena. Dinero: una inversión pequeña podría dar frutos. Consejo: lleva zapatos cómodos. Y no, las chanclas no valen para ir al banco.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Mercurio y Saturno te piden orden en las finanzas. ¿Ese préstamo que te quita el sueño? Hoy es día de renegociar. Amor: si tu pareja dice «hagamos algo diferente», no propongas ver la misma serie de nuevo. Salud: más agua, menos café. Aunque hoy lo segundo será complicado.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Tienes ideas más revolucionarias que un unicornio en patinete. En el trabajo, sorprenderás a todos con un proyecto que mezcle tecnología y… ¿yoga para plantas? Amor: alguien del pasado reaparece. Decide si es para un «hola» o un «block». Dinero: guarda el ticket de compra. Lo necesitarás.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Hoy flotas entre la realidad y tus sueños. Consejo: apunta las ideas en un post-it antes de que se las lleve la marea. En el amor, evita los dramas innecesarios (que tú solo te montas). Salud: un té caliente será tu mejor aliado. Dinero: no pidas prestado… ni prestes.

Reflexión final:

Si los astros aciertan, hoy alguien encontrará dinero en un bolsillo olvidado, otro recibirá un mensaje de amor y todos evitaremos gastar en tonterías (bueno, casi todos). Recuerda: las estrellas guían, pero quien elige el camino eres tú… y a veces el GPS del coche. ¡Feliz viernes cósmico!