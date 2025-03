Horóscopo: salud, dinero y amor este 8 de marzo de 2025

Hoy es sábado, 8 de marzo de 2025, y los astros están revolucionados.

Con la Luna en Escorpio poniendo las emociones a flor de piel y Mercurio en Aries animándonos a hablar sin filtro, el día promete.

Si buscas pistas sobre salud, dinero y amor, aquí tienes tu guía zodiacal. Eso sí, no culpes a las estrellas si te sale el café frío o pierdes las llaves. Vamos al lío, signo por signo, con un toque de humor y sin rodeos.

Aries

¡Ojo, Aries! Tienes energía para correr un maratón, pero no te pases o acabarás con agujetas hasta en el alma. En el amor, si estás soltero, alguien podría caer rendido a tus pies hoy; si tienes pareja, cuidado con las chispas, que Venus retrógrado no está para bromas. El dinero pinta bien, pero no te fíes de ese impulso de comprarte un unicornio hinchable. La salud te pide calma: respira hondo y evita discutir con el microondas.

Tauro

Querido Tauro, hoy te apetece quedarte en modo mantita y Netflix, y haces bien. La salud te pide mimos: un té calentito y a descansar. En el amor, las cosas fluyen si no te pones cabezota; si estás solo, alguien del pasado podría mandar un mensaje sospechoso. El dinero está estable, pero no es día para invertir en criptomonedas raras que te vende tu primo. Relájate y disfruta.

Géminis

Géminis, tu lengua va a mil por hora con Mercurio en Aries. En el amor, cuidado con soltar lo primero que piensas, que no todos entienden tu humor. La salud está bien, pero no abuses del café o acabarás vibrando como un móvil en silencio. El dinero te sonríe si usas esa creatividad para un proyecto nuevo. Socialmente, brillas: todos quieren charlar contigo hoy.

Cáncer

Ay, Cáncer, la Luna en Escorpio te tiene más sensible que nunca. En el amor, busca mimos con tu pareja o, si estás solo, escribe un diario para no mandar audios lacrimógenos a tus amigos. La salud pide que te cuides el estómago: nada de picante si no quieres arrepentirte. El dinero no está mal, pero evita gastos tontos en cosas como velas con olor a “esperanza”.

Leo

¡Ruge, Leo! Hoy tienes un magnetismo que ni Venus retrógrado puede apagar. El amor está intenso: si tienes pareja, habrá pasión; si no, alguien caerá en tus redes. La salud te pide moverte, así que baila aunque sea en el salón. En el dinero, ojo con derrochar en cosas brillantes que no necesitas. Disfruta del sábado, que eres el rey de la selva.

Virgo

Virgo, el eclipse lunar de mañana te tiene ya ordenando la vida. La salud mejora si dejas de preocuparte por todo: relaja esa mente analítica. En el amor, no exijas tanto; si estás solo, no analices cada mensaje como si fuera un contrato. El dinero pinta estable, pero revisa bien las cuentas, que un gasto sorpresa podría aparecer. Hoy, suelta el control un rato.

Libra

Libra, buscas paz, pero la Luna en Escorpio te saca el lado intenso. En el amor, si tienes pareja, una charla sincera lo arregla todo; si no, alguien nuevo podría aparecer. La salud te pide equilibrio: ni te pases con el dulce ni te obsesiones con la dieta. El dinero mejora si evitas caprichos caros. Sonríe, que tu encanto natural hace milagros hoy.

Escorpio

¡Escorpio, estás en tu salsa! Con la Luna en tu signo, el amor arde: pasión a tope si tienes pareja, y si no, cuidado con flechazos inesperados. La salud está fuerte, pero no te pases de listo desafiando al cansancio. En el dinero, un proyecto interesante asoma, pero analiza antes de lanzarte. Hoy eres el protagonista, así que aprovecha.

Sagitario

Sagitario, tienes ganas de aventura. El amor pinta bien: si tienes pareja, planea algo loco; si estás solo, un encuentro casual podría sorprenderte. La salud te pide salir a caminar o bailar, que el sofá no es tu amigo hoy. El dinero mejora si no te dejas llevar por impulsos caros. Disfruta el sábado con esa chispa tuya.

Capricornio

Capricornio, la disciplina te lleva lejos hoy. En el dinero, un esfuerzo pasado da frutos, así que sonríe un poco. La salud está bien, pero no ignores ese dolorcillo en la espalda: estira un rato. El amor pide paciencia; si estás solo, no fuerces nada, que Venus retrógrado está juguetón. Organiza el día y todo irá sobre ruedas.

Acuario

Acuario, tu cabeza está en las nubes, pero hoy toca aterrizar. El amor mejora con una charla honesta; si estás solo, alguien raro (en el buen sentido) podría aparecer. La salud te pide desconectar del móvil y respirar aire fresco. En el dinero, evita riesgos raros y confía en tu instinto. Sé tú mismo, que eso ya es mucho.

Piscis

Piscis, la Luna en Escorpio te tiene soñando despierto. En el amor, si tienes pareja, hay conexión profunda; si no, no idealices a quien acabas de conocer. La salud pide calma: un baño relajante te vendría genial. El dinero está tranquilo, pero no gastes en cosas que “quizá” necesites. Fluye como pez en el agua.

Y así queda el panorama zodiacal para este 8 de marzo de 2025.

Los astros no mandan, solo sugieren, así que haz con esto lo que quieras. Si la suerte te guiña un ojo, aprovéchala; si el amor se pone intenso, disfrútalo; y si la fortuna y el dinero no llegan hoy, tranquilo, que el universo siempre tiene un plan B. O eso esperamos, porque si no, ¡menudo lío nos espera mañana!