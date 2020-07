Jennifer Aniston: el mítico vestido con la que la actriz santificó el movimientro ‘free the nipple’

Llevar o no sujetador, esa es la cuestión.

Cada día son más las celebrities que se han apuntado a decir no al sujetador y a la tendencia #braless y #freethenipple.

Y ahí es donde entra con fuerza Jennifer Aniston.

Desde sus días como Rachel en Friends, la actriz -que tiene la misma edad que Jennifer López – siempre ha recibido comentarios respecto a la marca de sus pezones en la ropa que vestía en la ficción y en la realidad.

Jennifer Aniston se ha convertido en una embajadora del mismo casi sin abogar por ello.

En una entrevista con la revista Vogue, habla sobre el tema después de que en la publicación la consideren una OG [Original Gangster; una de las miembros originales de la banda] del #FreeTheNipple:

«Llevo sujetador, ¡así que no sé qué decirte! Y no sé por qué se supone que tenemos que estar avergonzadas de [nuestros pezones]. ¡Es simplemente la forma que tienen mis pechos! Pero eh, OG, no me voy a quejar».