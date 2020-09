La Megastar de NuMe es la mejor alisadora de todos los tiempos

Es probable que yo, al igual que muchas otras mujeres, tenga una caja repleta de planchas descompuestas en casa. He probado una amplia variedad de utensilios que afirman que van a dejarme el cabello perfectamente estilizado, solo para quedarse tirados en un rincón y dejándome a mí con ganas de ir por el siguiente artículo prometedor.

En lugar de escoger al azar los utensilios para el cabello más populares del mercado, he descubierto que hay detalles imprescindibles a la hora de seleccionar la mejor plancha de pelo. Concluí que tienes que escarbar entre docenas de opciones posibles y, a través de ensayo y error, es posible que encuentres el utensilio de estilismo que mejor se adapte a la textura individual de tu cabello y al acabado que deseas. En otras palabras, hay muchas características a tener en cuenta en la búsqueda de la alisadora ideal.

Para ir directo al grano y evitar contarte las malas experiencias que he tenido con planchas que me han dejado el cabello rebelde y dañado, hablaré del único utensilio que POR FIN me ayudó a embellecer mis mechones: la Megastar de NuMe.

La alisadora Megastar está hecha de placas flotantes de cerámica de turmalina pura de 2.5 cm, una tira integrada de calor infrarrojo y un propulsor iónico en la base para retener la humectación. Cuando me enteré de que mi rutina diaria del cabello sería rápida y fácil y que el utensilio era práctico para chicas activas, enseguida quise probar la Megastar.

¿Qué son las placas de cerámica de turmalina?

¿Y qué las hace tan útiles? La turmalina es un mineral de silicato de boro cristalino que contribuye al proceso de alisado del cabello. La turmalina también ayuda a retener la humedad de tu cabello y a contrarrestar el frizz. La Megastar de NuMe está hecha de placas flotantes de cerámica de turmalina de 2.5 cm que son flexibles y se ajustan a tu cabello, acercándose lo más posible a los filamentos para dar como resultado un estilismo rápido, fácil y sin tirones.

¿Qué tiene de especial la tira integrada de calor infrarrojo?

Esta tecnología envía calor directamente al folículo del cabello y a la cutícula exterior para proteger los mechones con el paso del tiempo, mientras que, por su parte, las planchas tradicionales pueden freírte el cabello. Las alisadoras infrarrojas usan el calor de forma gradual para penetrar profundamente las hebras, y usan iones negativos para retener la humectación.

Los iones negativos neutralizan los iones positivos nocivos que ya se encuentran presentes en el folículo del cabello. Además, puedes controlar el nivel de la temperatura para adaptarlo a tus necesidades.

¿Qué es la tecnología de iones negativos y el propulsor iónico?

¿De qué se trata? La explicación puede sonar bastante técnica, pero créeme, esta tecnología hace milagros cuando de evitar causar daños en el cabello se trata.

Los utensilios de estilismo iónicos generan iones negativos que ayudan a disipar el agua. Esta característica también le permite mantener suave la capa de la cutícula, dando como resultado un cabello brillante y sin frizz. Por lo general, escuchas que el término “iónico” se usa en relación a las secadoras, pero también puedes encontrar planchas diseñadas para generar iones negativos, tal como la Megastar; que mantiene la humectación y elimina el frizz al sellar la cutícula del cabello al tiempo que aporta brillo.

Y, por último, pero no menos importante, está el propulsor iónico, o como me gusta llamarlo: la bala propulsora mágica. La Megastar cuenta con un propulsor iónico que hace precisamente eso, amplificar el efecto de los iones con un incremento de la liberación de iones negativos.

Así que ya sabes la razón por la que escogí la Megastar entre la enorme cantidad de planchas del mercado. Llevo seis meses usando la Megastar y se la he recomendado a todas mis amigas.

Cómo usar

Liso: desliza la alisadora lentamente por cada mechón de cabello para conseguir un liso sedoso.

Rizado: inclina la alisadora y haz girar pequeñas secciones de cabello para crear ondas sueltas o rizos clásicos.