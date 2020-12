Kim Kardashian y Kanye West: cachondeo en redes sociales por la horrible decoración navideña de la pareja

as redes son un clamor. Los fans la han tomado con Kim Kardashian, por las «feas» decoraciones navideñas que ha puesto en su mansión «tipo morgue» de Los Ángeles.

En un video compartido en las redes sociales, la estrella de Keeping Up With The Kardashians mostró su hogar completamente beige, con una decoración monótona a juego.

La sala de estar, que incluye todos los muebles blancos o beige, también tenía todos los árboles navideños modernos blancos y medias navideñas beige para sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

La estrella de televisión también publicó un video del pianista, Philip Cornish, a quien contrató para tocar canciones navideñas y de Disney para despertar a sus hijos cada mañana.

«Imagínese tener dinero de kim k y una casa así de fea. Cuál es el punto», comentó una de sus seguidores.

«Tu casa parece tan fría n no habitada. ¿Dónde hay una planta o cuadros? Esa casa grande n parece una morgue, sin vida», escribió otro.

Otra persona señaló la extravagancia de tener un pianista en vivo con el que despertarse todos los días: «Kim Kardashian tiene un pianista tocando música navideña en su casa para despertarlos. Ya no quiero mi vida».

La legendaria fiesta de Nochebuena de la familia Kardashian / Jenner se canceló este año debido al COVID-19.

Khloe Kardashian se dirigió a Twitter para anunciar que la fiesta anual de su familia no se llevará a cabo como de costumbre porque ha habido un aumento en los casos en California.

Según la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’, que luchó contra el coronavirus ella misma, será la primera vez en unas cuatro décadas que la celebración no se haya llevado a cabo.

