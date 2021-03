En está granja inflan con aire comprimido a serpientes pitón, hasta matarlas, para vender su piel a las casas de moda

El caso es hacer negocio. Cierto que si aceptamos como norma todo lo que predican los fanatizados apóstoles animalistas, terminaremos prohibiendo el espeto de sardinas, por resultar ‘humillante’ para los peces, pero esto clama al cielo.

Una nueva investigación, realizada por la asociación animalista PETA, denuncia la crueldad que sufren las pitones de un matadero en Vietnam, en donde son infladas hasta la muerte ,para suplir la demanda de pieles exóticas de la industria de la moda.

Las imágenes obtenidas por los activistas revelan que los trabajadores anudan la boca y el ano de los reptiles con bandas de goma.

Después, hacen un agujero en la cabeza o la cola e insertan una manguera, a través de la cual bombean aire comprimido hasta causar la muerte del animal.

Es un método «inhumano» e «inaceptable» a la luz de las normas internacionales, ya que causa un «estrés y dolor extremos», según el experto en reptiles Clifford Warwick.

Las serpientes son antes aturdidas, con una descarga eléctrica producida con una batería de coche antes de ser sacrificadas.

PETA denuncia las condiciones inapropiadas y de hacinamiento que enfrentan las pitones antes de ser sacrificadas, así como los daños y lesiones que sufren al intentar escapar de las pequeñas y sucias jaulas de alambre en las que son confinadas.

