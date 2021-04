¿Cuáles son las tendencias actuales en sujetadores?

Nada mejor que sentirse bien a la hora de vestirse. Y para ello hay que comenzar por la ropa interior. Los sujetadores bralette están siendo una elección preferente para aquellas mujeres que quieren sentirse cómodas, sin las molestias de los sujetadores tradicionales y sin renunciar a un estilo único. ¿Quieres saber por qué estos sujetadores están siendo los must have de la temporada?

¿Qué es un bralette?

Son aquellos sujetadores que no tienen ni aros ni foam, son la esencia del sujetador en sí misma y proporcionan un grado de comodidad máximo. Están diseñados para cualquier tipo de pecho, y además cuentan con un diseño que hace que el tamaño de pecho no aumente ni se reduzca para que toda persona que lo lleve lo sienta como su segunda piel.

Este tipo de sujetadores se ha puesto muy de moda, ya que cuentan con la peculiaridad de estar diseñados para ser vistos. Un sugerente escote en V o una blusa con transparencias dan un buen juego para que el sujetador bralette luzca como ninguno. De hecho, al poder combinar con casi cualquier prenda, el bralette toma un protagonismo especial. Hay mujeres que incluso se ponen unos vaqueros, el bralette y nada más, porque algunos pueden parecer un top. Y muchas personas no creerán que lo que llevas es un sujetador. ¿Hay una sensación mejor que esta?

Los sujetadores bralette han adquirido un protagonismo espectacular en los últimos tiempos, y eso es debido a que se trata de una prenda dinámica, pensada para gustar a quien la lleva y a quien desee verla. La gran cantidad de tipos de sujetadores bralettes, donde la fantasía de los equipos de diseño crean verdadera magia, hace posible que haya un bralette para cada estilo de mujer.

Este tipo de sujetadores cuenta con un añadido que les hace ser una elección perfecta. Ya hemos comentado que no cuentan ni con aros, ni foam. Esto permite que sufran menos en los procesos de lavado, ya que, el sujetador es capaz de mantenerse en buen estado durante más tiempo. Por tanto, se trata de una compra que rápidamente queda amortizada. Un buen bralette es capaz de durar varias temporadas en nuestro armario o cajón sin que su calidad se resienta de ninguna manera.

Las nuevas tendencias en sujetadores bralette

Como hemos dicho, hay un bralette para cualquier mujer. Por ejemplo, aquellas mujeres que busquen un producto minimalista tienen sujetadores bralette sin ningún tipo de adorno, pudiendo elegir entre una amplia paleta de colores. Pero esta temporada están muy de moda los encajes, ya sea el sujetador completo o en forma de algún añadido. Los encajes siempre son sugerentes, sobre todo si se combinan con transparencias. Aportan un buen toque de distinción o incluso de picardía. ¡Seguro que estás deseando ver cómo son aquellos que más se están vendiendo!

Las copas a contraste son muy efectivas en un sujetador de este tipo. Consisten en 2 piezas de telas con tonos o colores diferentes y posibilitan una amplia variedad de diseños. A decir verdad, los sujetadores bralette a contraste están marcando mucha tendencia últimamente. Seguro que algunas de tus amigas ya tienen alguno de este tipo de sujetadores entre su colección. Además, siempre tienes la posibilidad de combinar tu sujetador bralette con unas bragas a juego.

La mujer de hoy, dinámica, activa y con pocos deseos de parar, necesita de prendas cómodas que le ayuden a pasar la jornada de la mejor manera posible. Por la forma de su diseño y por carecer de todo lo que un sujetador clásico tiene, los sujetadores bralette han ganado mucha popularidad. Permiten la marcha del día a día o la práctica de alguna actividad física, por intensa que sea. Se puede decir que son los sujetadores del siglo XXI, una forma de romper con las estructuras más tradicionales, pero sin perder el buen gusto. Porque un bralette puede ser tan clásico como desees, pero con ese punto de comodidad que lo hace ser preferido por multitud de mujeres.

Quizás ha llegado el momento de probar alguno de estos sujetadores si no lo has hecho ya. Seguro que hay unos modelos que encajan perfectamente con tu tipo de pecho, pero ya te podemos decir que quien prueba el bralette difícilmente volverá al tradicional. Las sensaciones de libertad y comodidad bien compensa la adquisición de los sujetadores bralette. A medida que los vayas usando, irás adaptándote mejor a ellos y llegarás a sentir que no llevas nada. ¿Puede haber algo mejor que esto?