Louis Vuitton lanza un bolso con forma de avión por 35.000 euros y la Red se sube a la nubes

A la pregunta de si hay gente que compra esas cosas, la respuesta es si.

Y si se inquiere por el por que, la respuesta es todavía más clara: porque pueden.

Dicho esto, casi produce vergüenza, pero el mundo es así.

La casa de moda francesa Louis Vuitton ha sido objeto de burlas en la Red tras lanzar al mercado un bolso con forma de avión a un precio de 35.000 euros, informa Fox News.

El bolso, diseñado por Virgil Abloh para la colección otoño-invierno 2021, cuenta con dos alas y cuatro motores y guarda gran parecido con una aeronave comercial. Sin embargo, el precio estratosférico de la bolsa ha sido objeto de crítica en las redes sociales.

«¿Puede volar al menos? No, pero qué, ¿esto va es serio?», escribió un usuario de Twitter.

«Puedes comprar una avioneta real de segunda mano por menos», comentó una internauta, que publicó una foto de una aeronave monomotor Cessna 150H de 1968 con un precio de 32.300 dólares.

You can buy an actual plane for less. pic.twitter.com/Egwh3A7tcp

— 🦜 Valeska 🦈 Vaccinated 💉 (@vah0603) April 3, 2021