¡Es un bulo! Shein no echa el cierre en Europa

No hace más de una semana cuando las redes explotaron con ciertos comentarios como: «Shein cierra en Europa» o «¿qué voy a hacer ahora sin Shein?».

Estas anotaciones comenzaron a rodar en la red social de TikTok de la mano de varias influencers, y después se extendió hacia Twitter. Fieles usuarios de estas aplicaciones mostraron su enfado y frustración, ya que, esta tienda textil online, promueve los bajos precios y ofrece amplias gamas de tallas XL.

Si cierra Shein la verdad que yo no sé donde me voy a vestir porque en el resto de tiendas no me entra nada y la gente que estáis pidiendo que se cierre por explotación y demás sois tontisimas porque eso pasa en tooooodas las tiendas.

— 𝗪𝗮𝗿𝗵𝗼𝗹 (@warholgrrrl) May 16, 2022