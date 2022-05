Marcas de zapatos para estar a la última

Dicen que los complementos pueden marcar la diferencia de un outfit y puede que sea cierto, pero si hay algo que puede completar, ensalzar o incluso eclipsar al resto de prendas, eso es, sin lugar a dudas, el calzado. El calzado también tiene tendencias, también cambia con ellas y se adapta a todos los looks que podamos imaginar. Ahora, con el buen tiempo, las sandalias, las bailarinas o los mocasines son los que más vamos a ver en las revistas de moda y tiendas, pero además, también podemos encontrar marcas de zapatos que son auténtica tendencia.

Bamba by Victoria

La firma Victoria es un gran clásico dentro del mundo del calzado. Llevan más de un siglo ofreciendo zapatillas de todos los estilos, adaptando sus modelos a cualquier tipo de superficie con diferentes líneas. Con la llegada de Bamba by Victoria, nos acercan unos diseños con estilo mediterráneo que combinan materiales de calidad como el yute y el caucho, con tejidos de lo más frescos.

Hay que señalar que esta marca es tendencia por muchos motivos, para empezar porque apuestan por el calzado slip on, es decir, esos zapatos que no llevan cordones y que son tan fáciles de poner y quitar. Además, también son tendencia por el respeto que la marca tiene por el medio ambiente. Calzado tradicional hecho en algodón 100% y con materiales que se desmarcan de productos químicos. Su intención, además de acompañar a las últimas tendencias, es la minimizar su huella sobre el planeta.

Clarks

Si buscamos sandalias, y seguramente en primavera y en verano vamos a buscarlas, Clarks es una de las mejores opciones. Se trata de una firma de calzado actual y muy moderna, que se basa siempre en las últimas tendencias apoyándose, además, en la tecnología más novedosa para fabricar sus productos.

Otra de esas firmas con historia que fue fundada en 1825 por dos hermanos, Cyrus y James Clark. Una firma que comenzó fabricando zapatillas de casa hechas con piel de carnero y que a lo largo de los años ha ido evolucionando y ampliando considerablemente su catálogo hasta convertirse en una de esas marcas que nos ofrece absolutamente de todo, desde las propuestas más casuales hasta los modelos más elegantes y sofisticados.

Ipanema

¿Quién no conoce Ipanema? Es otro de los grandes clásicos que surgen con más fuerza en los meses de verano; y es que, aunque Ipanema cuenta con más opciones, sus sandalias y chanclas son ya un must en cualquier armario.

Nace en Brasil, en 2007, en la más que conocida empresa de calzado Grendene. ¿Por qué son tendencia? Por muchos motivos, pero principalmente porque sus colecciones son capaces de reflejar el espíritu de las playas más exóticas del mundo. Calzado que nos acerca al estilo más playero pero siempre con una gran dosis de glamour y sofisticación.

Comercializada en más de 100 países en todo el mundo, Ipanema convence por sus diseños inspirados en las raíces brasileñas, pero también por la innovación constante en los materiales de sus productos. Calzado con características muy diversas que, además, cuentan con diferentes tipos de suelas para buscar el confort de cada persona. También tiras envolventes que pueden asegurar la sujeción

Guess

Guess es una de esas multinacionales que ha sabido entrar de forma directa en los vestidores de medio planeta. ¿Su secreto? Ser exclusiva pero no inalcanzable, como puede ocurrir con otras firmas.

Guess cuenta con modelos de sandalias realmente llamativas, ideales para salir de fiesta o para ocasiones especiales. Como comentamos, aunque su precio es más elevado que otro calzado, no llega a esos precios desorbitados de las firmas más caras de zapatos. Sólo hace falta pasarnos por VOGUE para ver las tendencias actuales y darnos cuenta de que Guess tiene muchas papeletas para convertirse en nuestra firma preferida.

Gioseppo

España tiene mucha tradición en el calzado. Si bien es cierto que no todas sus firmas han conseguido convencer al mercado internacional, Gioseppo es el ejemplo perfecto de que también hay muchas que sí.

Empezaron vendiendo en nuestro país, comenzando su andadura en 1991. A partir de ese momento no han hecho más que crecer, vendiendo sus productos en más de 60 países. ¿Su secreto? Fijarse en las tendencias actuales y adaptarse a ellas, contando siempre con la calidad de unos productos made in Spain. No nos olvidemos que, además, esta marca forma parte del prestigioso Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Diadora

Sí, todos tenemos en mente otras marcas de deportivas como Nike, Adidas o New Balance. No obstante, no son ni de lejos las únicas firmas de deportivas. Son tendencia, por ejemplo, las deportivas de Diadora, una firma que nació en 1948 en Caerano di San Marco, un distrito conocido mundialmente precisamente por la producción de calzado deportivo de calidad.

Podemos encontrar deportivas de gama alta fabricadas en piel que se adaptan a los estilos actuales y lo más importante, también a nuestros pies; y es que Diadora crea calzado ante todo cómodo.