Moda de hombre: 6 tendencias que dominarán el otoño

Ya estamos en pleno otoño y es hora de adaptar nuestro armario a las nuevas tendencias. Si lo que deseas es vestir a la moda ¿Te gustaría tener un look a la moda? Conocer las grandes tendencias de 2022 es la mejor opción. La clave está en adoptar los elementos que mejor se adapten a tu estilo. Para abastecerte de inspiración y encontrar ropa de abrigo para hombre que sea moderna, elegante y cómoda, ¡descubre los estilos y colores imprescindibles de la temporada!

Los accesorios de cuero

El cuero sigue siendo un material atemporal en el guardarropa masculino. Duradero y versátil, resiste los años maravillosamente, sin adelgazar nunca. Dependiendo del corte y el estilo de la prenda de cuero (por ejemplo, pantalones o abrigos) o accesorios (por ejemplo, zapatos o cinturones) que uses, puedes crear un look deportivo o chic. Para diseñar conjuntos que no pasen desapercibidos en todas las temporadas, apuesta por el cuero negro, coñac o marino.

Las camisas de cuadros

La geometría está de moda y sobre todo en las camisas. ¡Los cuadros atemporales están de vuelta! Para ir a la última esta temporada, apuesta por estampados clásicos como el tartán y el vichy, que son una apuesta segura, o incluso los cristales de ventana de gran formato. Las camisas de hombre de todo tipo son siempre una opción perfecta para vestir con estilo, por lo que optar por camisas de rayas o monocromáticas también es una estupenda opción. Dejamos atrás sin embargo las camisetas de manga corta, típicas del verano que se adaptan más a contextos de playa y vacaciones pero no la temporada de otoño e invierno.

Las prendas de franela

En otoño, los materiales más gruesos te permiten variar los estilos. Se puede llevar en camisas, cardigans o jerseys y le darán un estilo cálido a tu look. Son siempre el elemento estrella de la temporada y protegen estupendamente del frío durante el entretiempo sin llegar a ser demasiado calurosos.

Las chaquetas y abrigos oversize

Ya sea el clásico abrigo colorido o la chaqueta acolchada sin mangas, ¡el oversize es definitivamente popular! Dan un aire desenfadado al estilo de tu look con muy buen gusto. Los colores ideales para estas prendas durante la temporada serán la paleta de marrones, los beiges y los verdes naturales. Esconde al fondo del armario las prendas fluorescentes y violetas.

Los botines y zapatos combinados

En este 2022, los hombres elegantes llevan botines o zapatos “bicolores”. ¡Las pieles y los tejidos, así como los recortes de nuestros magníficos modelos que se ofrecen en varios colores clásicos (coñac, negro, marrón) te dotarán de carácter en cada uno de sus pasos! Para una apariencia totalmente «elegante», considera también los cadillac. Los zapatos son efecto una parte fundamental del look que pueden arruinarlo o lograrlo.

Los cuellos altos clásicos

Tan elegantes como casuales, los suéteres de cuello alto se pueden usar solos, debajo de una chaqueta de traje o con una sobrecamisa. ¡En versiones de lana o de algodón fino, están presentes en todas partes esta temporada! Son una prenda cómoda y elegante para eventos cuya etiqueta es arreglada pero no extremadamente formal. Son en efecto, la combinación perfecta entre un estilo desenfadado y un estilo arreglado. Para crear un look elegante y casual que sea otoño, prueba a combinar prendas elegantes con otras más relajadas. Podrías, entre otras cosas, llevar una chaqueta elegante con un conjunto deportivo o sencillo como unos vaqueros y una camiseta, o incluso unos chinos con cuello alto y una chaqueta de lana.