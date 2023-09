Madrid: «Capital Mundial de la Moda»

Madrid se convierte en el epicentro mundial de la Moda durante la «Semana de la Moda de Madrid 2023», un evento que, una vez más, engalanará la ciudad del 7 al 17 de septiembre.

Este acontecimiento destaca la significativa influencia económica y cultural de un sector en constante crecimiento. La iniciativa «Madrid Capital de Moda,» liderada por el Ayuntamiento en colaboración con entidades como IFEMA y la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), participa activamente en este evento.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien participó en la presentación de los dos eventos más destacados de la Semana de la Moda de Madrid 2023: «Madrid es Moda» y la «Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM),» subrayó la extraordinaria concentración de talento que se dará cita en la ciudad durante estos días.

Con la participación de 41 diseñadores en la MBFWM y otros 39 en «Madrid es Moda,» este conjunto de creadores nos llena de orgullo por lo que representa la moda en Madrid y en España. Asimismo, ofrece una visión prometedora del futuro de esta industria, vital para la capital.

El alcalde subrayó la importancia de comprender que «la moda es cultura» y resaltó datos que demuestran la relevancia del sector de la moda y el diseño, como su contribución al 2,5 % del PIB de España y su atractivo para turistas extranjeros que visitan Madrid en busca de experiencias de compra.

Acompañando al alcalde estuvieron representantes clave del Ayuntamiento, incluyendo la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo; la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal de Centro, Carlos Segura. Todos expresaron su deseo de que la Semana de la Moda Madrid 2023 permita a todos los madrileños acercarse, conocer y disfrutar de la moda, aumentando así su conciencia sobre su importancia.

La presentación de la Semana de la Moda de Madrid 2023 también contó con la participación del director de IFEMA, Juan Arrizabalaga; el presidente de ACME, Modesto Lomba, y la directora general de Centro Canalejas, Emma Gómez.

Esta celebración llevará la moda a las calles y espacios públicos de la ciudad, con eventos, desfiles y actividades en diversos lugares emblemáticos de Madrid. «Madrid es Moda» abrirá oficialmente la Semana de la Moda de Madrid 2023, organizada por ACME con el respaldo del Ayuntamiento, del 7 al 11 de septiembre.

Esta iniciativa busca promover las marcas de autor españolas, posicionarlas globalmente y crear nuevas oportunidades de negocio. Madrid se convertirá en coanfitriona de las festividades, con eventos urbanos en calles, locales y espacios públicos, como la Serrería Belga, proporcionada por el Ayuntamiento para la ocasión. En estos lugares se llevarán a cabo presentaciones de diseñadores, tiendas efímeras de marcas, performances urbanas, fashion films, inauguraciones de nuevas tiendas y desfiles.

El punto culminante de la Semana de la Moda de Madrid 2023 se vivirá del 12 al 17 de septiembre con la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, la principal plataforma para la promoción de la moda en España.

Organizada por IFEMA con el apoyo del Ayuntamiento, esta iniciativa integra a Madrid en el circuito de las grandes pasarelas mundiales y presentará desfiles de 31 creadores nacionales e internacionales, tanto en los pabellones de IFEMA como en las calles y locales de toda la ciudad.

Dentro del marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, se llevará a cabo la plataforma para diseñadores emergentes EGO, que servirá como escaparate para seis nuevos talentos el domingo 17 de septiembre y cerrará la edición con la entrega de premios de los dos patrocinadores del proyecto: Mercedes y Allianz.

La participación activa del Ayuntamiento en la Semana de la Moda de Madrid 2023 se enmarca en la iniciativa «Madrid Capital de Moda,» una apuesta ambiciosa del área de Economía, Innovación y Hacienda para facilitar, aglutinar y compartir eventos, propuestas y actividades relacionadas con la moda, la belleza, el arte, la decoración, la gastronomía y el estilo de vida en general que se celebran en la capital.

Estas actividades dinamizan la economía, el comercio y el empleo en la ciudad, actuando como vitrina de la creatividad tanto pública como privada y consolidando a Madrid como una de las ciudades más vibrantes y relevantes a nivel internacional, más a la moda que nunca.

El compromiso del Ayuntamiento con la moda se refleja en diversas estrategias, como la organización activa de la Semana de la Moda de Madrid, la cesión de espacios, la promoción, la publicidad y el respaldo institucional a su programa. También se brinda apoyo económico directo, incluyendo un convenio con IFEMA para el período 2021-2023 de 750.000 euros y subvenciones a ACME por más de un millón de euros desde 2020.

Además, se ofrecen subvenciones a diseñadores para incentivar su participación en la Semana de la Moda de Madrid. El Ayuntamiento se enfoca en impulsar y consolidar la moda de autor, la moda sostenible y el slow fashion, al tiempo que promueve la digitalización del sector y desarrolla iniciativas como la plataforma «Todo está en Madrid» y el Think Tank «Made in Spain for Tomorrow» para fortalecer la presencia global de la moda española y fomentar la colaboración con otras administraciones.

La moda es un sector estratégico en la economía española y un embajador cultural del país. Contribuye significativamente al PIB y al empleo, y es un atractivo turístico para los visitantes internacionales en España. En Madrid, la moda lidera el sector textil nacional en facturación, superando a otras comunidades autónomas.

A nivel local, la industria de la moda es fundamental en términos de negocio y empleo, aportando un valor distintivo a la imagen de la capital.