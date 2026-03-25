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MBFW Madrid otoño/invierno 26/27

Inés Sastre regresa a la pasarela tras 20 años

La firma barcelonesa apuesta por la memoria del tejido y el diálogo entre materia, lenguaje y tiempo en una colección donde la modelo fue el gran símbolo

Inés Sastre regresa a la pasarela tras 20 años
Inés Sastre Simorra
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SIMORRA convirtió la pasarela de MBFW Madrid en un ejercicio de memoria y sensibilidad textil con su colección otoño/invierno 26/27. En una temporada que reivindica los códigos esenciales de la moda, la firma barcelonesa exploró la relación entre materia, lenguaje y tiempo, construyendo un relato donde cada prenda funcionó como una pieza narrativa en movimiento.

Las texturas, los volúmenes y las superposiciones marcaron el ritmo de un desfile de estética depurada y coherente.

Pero el instante más impactante llegó con un regreso inesperado: Inés Sastre volvió a desfilar tras dos décadas alejada de las pasarelas. La icónica modelo y actriz fue la encargada de abrir y cerrar el show, en un gesto cargado de simbolismo que reforzó el discurso de la colección.

Sastre apareció con un conjunto de chaqueta y falda asimétrica en blanco roto, seguido de un abrigo azul marino de largo extremo del que emergía una camisa roja. Sin artificios, con coleta baja y maquillaje mínimo, proyectó una elegancia serena y atemporal que conectó pasado y presente en un mismo gesto.

Su reaparición no solo marcó uno de los grandes momentos de la pasarela madrileña, sino que subrayó la esencia de SIMORRA: una moda que mira hacia atrás para reinterpretarse y seguir avanzando, entendida como un lenguaje vivo capaz de preservar la memoria mientras la transforma.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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