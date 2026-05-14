¿Valen realmente la pena? Probamos los perfumes árabes más vendidos

Los perfumes árabes se han convertido en un objeto de deseo. Plataformas como TikTok están repletas de vídeos hablando de su olor, la duración y el parecido con algunas fragancias de lujo muy conocidas. Pero más allá del fenómeno viral, muchas personas se preguntan si realmente merecen la pena.

Las búsquedas de los perfumes arabes más vendidos no dejan de crecer y cada vez es más fácil encontrarlos en tiendas como Primor. Lo que más llama la atención es que algunos son más baratos que otros perfumes conocidos y, aun así, tienen una larga duración y aromas mucho más intensos.

Después de probar algunos de los perfumes árabes más populares, queda claro que son fragancias muy diferentes a las que estamos acostumbrados a encontrar normalmente. La mayoría tienen olores más profundos, cálidos y potentes. Aquí no predominan tanto los perfumes frescos o ligeros, sino las notas dulces, amaderadas, especiadas o avainilladas.

Precisamente esa intensidad es una de las razones por las que tantas personas se han enganchado a ellos. Son perfumes que dejan bastante huella. Además, duran horas en la piel e incluso permanecen en la ropa hasta el día siguiente.

Por qué los perfumes árabes son tendencia

Uno de los motivos principales de su éxito es el precio. Muchas personas sienten curiosidad por este tipo de perfumes porque ofrecen fragancias complejas y sofisticadas sin necesidad de gastar demasiado dinero. En algunos casos, incluso recuerdan a fragancias de lujo muy populares.

Otro aspecto destacable es la duración. Mientras que algunos perfumes tradicionales desaparecen rápidamente, muchos perfumes árabes mantienen el aroma durante mucho más tiempo. Eso hace que quienes los prueban por primera vez se sorprendan bastante.

También influye mucho el efecto viral de las redes sociales. TikTok ha ayudado a que marcas como Lattafa o Maison Alhambra se hagan enormemente populares en muy poco tiempo. Hay vídeos con millones de visualizaciones donde usuarios recomiendan sus favoritos o comparan determinados perfumes con fragancias mucho más caras.

Eso sí, no todos son iguales ni gustan por igual. Algunos resultan muy dulces, otros mucho más intensos y otros tienen un toque especiado que puede resultar demasiado fuerte para ciertas personas. Por eso es importante elegir bien según los gustos de cada uno.

¿Realmente merecen la pena?

Si te gustan los perfumes con personalidad, que duren muchas horas y que se salgan un poco de los aromas más clásicos, probablemente te sorprenderán para bien. Además, la relación calidad-precio suele ser bastante buena comparada con otras opciones más caras. Sin embargo, también es cierto que no son perfumes especialmente discretos. Muchas de estas fragancias tienen bastante presencia y eso puede no encajar con quienes prefieren olores suaves o muy frescos.

Otro detalle importante es que pueden cambiar bastante con el paso de las horas. Algunos empiezan siendo muy intensos y terminan dejando un aroma mucho más cálido y agradable. Por eso conviene probarlos con calma antes de decidir si realmente encajan contigo.

Lo que está claro es que los perfumes árabes han dejado de ser una tendencia pasajera. Cada vez tienen más seguidores y se han convertido en una alternativa asequible para quienes buscan perfumes diferentes y duraderos.