Alpaca del Perú: la fibra que lleva el ADN peruano a la moda internacional

Suave, ligera, resistente y con una identidad que hunde sus raíces en los Andes. La alpaca peruana ha llegado a Madrid para reivindicar su lugar en la moda internacional y demostrar que detrás de esta fibra natural existe mucho más que una materia prima: hay tradición, conocimiento ancestral, diseño, innovación y una industria con vocación de conquistar nuevos mercados.

La Residencia de la Embajada del Perú en Madrid acogió el pasado 11 de septiembre el Roadshow “Alpaca del Perú”, una iniciativa organizada por la Embajada del Perú y la Oficina Comercial de PROMPERÚ en España, que congregó a periodistas, compradores y profesionales vinculados al mundo de la moda y el sector textil.

El encuentro sirvió para presentar una nueva mirada sobre la alpaca peruana, conectando el patrimonio textil del país con las tendencias de la moda contemporánea y con las oportunidades comerciales que ofrece el mercado internacional.

Perú concentra alrededor del 87 % de la población mundial de alpacas, una posición que sitúa al país como principal referente internacional de esta fibra. Su producción está estrechamente relacionada con las comunidades altoandinas y con conocimientos transmitidos de generación en generación, pero también con una industria que ha incorporado nuevas tecnologías, procesos productivos y propuestas de diseño.

De los Andes a las pasarelas internacionales

La alpaca destaca por sus propiedades naturales: suavidad, ligereza, resistencia y capacidad térmica, además de una notable versatilidad para su utilización en prendas de vestir y complementos.

A estas características se suma su variedad de tonalidades naturales, un atributo especialmente interesante para una industria de la moda que presta cada vez mayor atención al origen de las materias primas, la durabilidad y los procesos de producción.

Pero el gran salto de la alpaca peruana se produce cuando la tradición se encuentra con el diseño. La fibra deja de ser únicamente un producto asociado al mundo andino para convertirse en materia prima de colecciones contemporáneas capaces de competir en mercados internacionales.

Ese fue precisamente uno de los mensajes trasladados en Madrid: la alpaca no es únicamente parte del pasado textil del Perú, sino también una herramienta para construir su futuro en la moda global.

Tres formas de interpretar una misma fibra

El Roadshow contó con la participación de Annaiss Yucra, D’PERU TEXTIL S.A.C. y Di Uai AmaRu by Diego Yamashiro, tres propuestas diferentes que representan la diversidad creativa y empresarial de la industria peruana.

Cada una de ellas mostró una manera particular de trabajar la alpaca, demostrando las posibilidades que ofrece una fibra capaz de transitar entre la artesanía, la innovación tecnológica, el diseño de autor y la producción especializada.

En sus propuestas conviven técnicas tradicionales con nuevos lenguajes estéticos y procesos contemporáneos. Una combinación que permite proyectar internacionalmente no solo un producto, sino también el conocimiento y la identidad cultural que existen detrás de él.

Madrid, escaparate y punto de negocio

La jornada tuvo además una dimensión estrictamente profesional. El programa incluyó un encuentro de negocios con compradores especializados, destinado a generar oportunidades comerciales y establecer nuevos vínculos entre empresas peruanas y profesionales del mercado español.

La apuesta va más allá de incrementar la notoriedad de la alpaca. El objetivo es consolidar la imagen del Perú como proveedor internacional de productos textiles de alta calidad, con capacidad industrial, creatividad y una oferta diferenciada.

Los datos reflejan la dimensión económica de esta industria. En 2025, las exportaciones peruanas de productos de alpaca alcanzaron los 238 millones de dólares, lo que supone un incremento del 6,5 % respecto al año anterior.

Una evolución que pone de manifiesto la presencia internacional de una cadena de valor en la que participan productores, artesanos, empresas textiles, diseñadores y marcas.

Diego Yamashiro: identidad peruana con mirada internacional

Entre los protagonistas del encuentro estuvo Diego Yamashiro, diseñador de moda y artista peruano de ascendencia japonesa, conocido internacionalmente como Di Uai.

Formado inicialmente en Administración de Empresas en la Universidad de Lima, completó posteriormente sus estudios de moda en el IED de España y de asesoría de imagen en el Fashion Institute of Technology de Nueva York.

Su trayectoria le ha llevado a trabajar en España, Estados Unidos y Perú y a presentar sus creaciones en escenarios internacionales como Madrid Fashion Week, New York Fashion Week y Los Angeles Fashion Week.

Al frente de Di Uai, marca reconocida como Marca Perú por PROMPERÚ, desarrolla sus colecciones con producción peruana y materiales como el algodón y la alpaca.

Su trabajo se ha extendido también al ámbito audiovisual y cultural. Entre sus proyectos figura Manos Cusqueñas, un documental centrado en artesanos de Cusco y presentado en Madrid y otras ciudades internacionales.

Su labor de difusión de la cultura peruana ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla y Diploma de Honor del Congreso de la República del Perú.

Annaiss Yucra: moda, identidad y tecnología

Otra de las creadoras presentes fue Annaiss Yucra, diseñadora y emprendedora social peruana reconocida por Forbes en dos ocasiones entre las “50 Mujeres más Poderosas del Perú”.

Artesana indígena de tercera generación, Yucra incorpora en su trabajo cuestiones relacionadas con la identidad, la herencia cultural, la resiliencia y el empoderamiento femenino.

Graduada con honores en Moda y Tejido de Punto por Nottingham Trent University y especializada posteriormente en Central Saint Martins, su trabajo ha alcanzado reconocimiento internacional y forma parte de la colección permanente del Victoria and Albert Museum de Londres.

En 2025 obtuvo el reconocimiento Young Designers Tenerife Moda & Vogue España, mientras que en 2022 ganó el LAFS Social Impact Project.

Para el Roadshow presentó A-CULTURACIÓN, una colección concebida como un diálogo entre Perú y España alrededor de la migración, la identidad y la transformación cultural.

La propuesta utiliza elementos como el cabello, las trenzas y los textiles como símbolos de memoria y herencia. La colección explora así la construcción de una identidad contemporánea en la que las raíces culturales permanecen presentes incluso cuando el individuo se desplaza entre territorios.

D’Peru Textil: tradición y tecnología

La tercera propuesta correspondió a DPT / D’Peru Textil, empresa peruana especializada en el diseño, producción y exportación de knitwear premium para marcas y compradores internacionales.

Con más de 16 años de experiencia, la compañía combina tecnología industrial, técnicas artesanales y fibras naturales peruanas para desarrollar productos destinados a los mercados internacionales.

Su capacidad productiva puede alcanzar las 6.000 unidades mensuales, mientras que su catálogo incorpora diferentes calidades de alpaca peruana, entre ellas Imperial, Royal, Baby y Traceable Alpaca, además de algodón Pima, orgánico y Tangüis y distintas mezclas.

La colección presentada en Madrid encuentra su principal inspiración en la naturaleza. Las siluetas buscan trasladar al tejido las tonalidades orgánicas y la riqueza de los paisajes naturales, combinando fibras puras con una estética contemporánea.

«Tejer el futuro sin perder el origen» resume la filosofía de DPT, una propuesta en la que la tradición textil peruana se encuentra con las exigencias de una industria internacional cada vez más sofisticada.

Una embajadora de la identidad peruana

El Roadshow “Alpaca del Perú” ha mostrado en Madrid una industria que busca situar el origen en el centro de la conversación sobre moda.

La alpaca representa el punto de partida, pero el verdadero potencial se encuentra en todo aquello que el Perú es capaz de construir alrededor de esta fibra: diseño, creatividad, conocimiento ancestral, tecnología, producción, innovación e identidad.

Desde las comunidades altoandinas hasta los escaparates y pasarelas internacionales, la alpaca peruana emprende así un viaje que tiene en Madrid una nueva escala y que aspira a seguir ampliando su presencia en los mercados internacionales.

Porque, más allá de su valor como fibra natural, la alpaca se ha convertido en uno de los grandes vehículos con los que Perú proyecta al mundo su identidad y su capacidad para transformar tradición en moda contemporánea.