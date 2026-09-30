Dentro del BRICS+ Fashion Summit: La industria replantea cómo produce, vende y crece

La industria de la moda está entrando en un nuevo ciclo, con cambios que se producen en varias áreas al mismo tiempo. Los consumidores prestan cada vez más atención al precio y al valor de los productos, el comercio minorista físico se interconecta cada vez más con el comercio electrónico, y la inteligencia artificial está ingresando al diseño, la producción y el marketing. En España, estos procesos ya forman parte de la agenda empresarial, a medida que las empresas de moda reestructuran sus canales de venta y buscan nuevas formas de mantener el interés del público.

Los cambios en la industria global de la moda se han convertido en uno de los temas centrales del BRICS+ Fashion Summit, que se celebra en Moscú a partir del 28 de septiembre. El foro Internacional para el negocio de la moda de economías de rápido crecimiento, cuya influencia dentro de la industria continúa aumentando cada año, ha reunido en la capital rusa a más de 200 líderes del sector procedentes de Asia, África, Oriente Medio, Europa, América Latina y América del Norte.

La diversidad de los participantes refleja la amplitud del debate. Entre quienes han viajado a Moscú se encuentran Aline Souza de Oliveira, Especialista Lider de Estrategia Comercial y Desarrollo de Negocio | B2B, Alianzas Corporativas y Experiencias de Marca — FARM RIO (Brasil); Karina Diaz Vargas, CEO de Costa Rica Fashion Week Forever Green (Costa Rica); Pietro Polit, Director de Quito Fashion Week (Ecuador); David Fernando Martinez Lugo, Fundador de Cinettica Fashion & Art Film Festival (México); Susan Sabet, Miembro de la Junta y Secretaria General del Egyptian Fashion and Design Council (Egipto); Xie Fangming, Sole-Duty Vicepresidente de la China Fashion Association (China); así como otros destacados expertos de Asia, Europa, América Latina, América del Norte, África y Oriente Medio.

Los participantes del BRICS+ Fashion Summit están debatiendo sobre los cambios en las cadenas de suministro, la inversión en las industrias creativas, el desarrollo de marcas locales, las nuevas tecnologías de producción y la IA. Estas cuestiones están interconectadas: la capacidad de una marca para entrar en un nuevo mercado hoy en día depende no solo del producto en sí, sino también de la producción, la comprensión de los consumidores y la infraestructura necesaria para cumplir con los pedidos internacionales.

Al mismo tiempo, la transformación digital está cambiando la propia naturaleza de la competencia por los consumidores. Gabriela Tome, Strategic Director of Partnerships and Sponsorships de Asuncion Fashion Week (Paraguay), destaca el ritmo desigual de este proceso. Las herramientas generativas ya están ayudando a las marcas con el contenido, los conceptos de campaña y el servicio al cliente, mientras que el pronóstico de la demanda, la búsqueda visual y la fijación dinámica de precios siguen siendo poco comunes entre los diseñadores independientes y las pequeñas empresas. Según Tome, la tarea del Summit es llevar la conversación «de la inspiración a la implementación». Para las marcas, la tecnología se está convirtiendo en una nueva herramienta, mientras que el trabajo humano y una identidad clara siguen siendo formas de preservar la diferenciación.

La forma en que la tecnología está cambiando la moda ya se puede apreciar en mercados nacionales individuales. La ponente del BRICS+ Fashion Summit, Kanika Goyal, Founder y Creative Director de KGL (India), quien figura en la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30, observa lo rápido que la IA se está integrando en el comercio electrónico, la atención al cliente, el contenido, las proyecciones y el propio proceso de diseño en la India. Su marca, KGL, se articula en torno al bordado a mano y el tejido vaquero reciclado, y la diseñadora adopta un enfoque selectivo respecto a las nuevas herramientas. «Para mí, se trata realmente de entender dónde nos facilita genuinamente la vida, en lugar de usarla solo porque está disponible», afirma.

Kanika Goyal no solo participó en el Business Program del Summit, sino que también presentó su colección en la Moscow Fashion Week, que se celebra en la capital rusa del 26 de septiembre al 1 de octubre. Diseñadores rusos e internacionales de docenas de países presentan allí sus últimos trabajos, mientras que el Showroom ofrece a las marcas la oportunidad de interactuar con profesionales del sector. Mientras el BRICS+ Fashion Summit debate sobre los cambios en los modelos de negocio y las tecnologías, la Moscow Fashion Week demuestra cómo las nuevas ideas se traducen en productos y se presentan a un público profesional.

El Summit concluye hoy, 30 de septiembre. En su jornada de clausura, la tecnología se está debatiendo a la par con la producción, la inversión y los mercados. La producción, la IA, la inversión, la identidad cultural y las conexiones internacionales se están convirtiendo en parte de un mismo sistema. Para los mercados de moda de rápido crecimiento, el foro de Moscú crea un espacio donde representantes de diferentes países pueden compartir sus propios modelos de desarrollo y construir nuevas conexiones profesionales.

Sergio Puig, Director de Mediterranea Fashion Week Valencia (España), asiste de nuevo al Summit: las negociaciones que comenzaron en reuniones anteriores en Moscú han sentado las bases para invitaciones recíprocas de diseñadores y proyectos conjuntos de sostenibilidad. «Valoro el BRICS+ Fashion Summit como una plataforma esencial para los países emergentes porque transforma la moda en un puente de comunicación cultural, económica e innovadora. Ayuda a las marcas a proyectar su identidad, acceder a nuevos mercados y establecer alianzas estratégicas. También aporta conocimientos en sostenibilidad y digitalización, y transforma la visibilidad en oportunidades reales de negocio. En definitiva, es una infraestructura para el diálogo y la influencia que acelera la internacionalización y genera desarrollo compartido».