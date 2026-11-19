Los días 22 y 23 de octubre se celebró en Elche el III Congreso Internacional de Diseño, Empresa y Derecho. Entre otros asuntos, los participantes debatieron a quién pertenecen los diseños generados mediante inteligencia artificial y cómo proteger a los creadores frente a la generación masiva de diseños utilizados para bloquear el trabajo ajeno. La cuestión de los derechos sobre los diseños creados con IA también fue ampliamente abordada en el BRICS+ Fashion Summit celebrada en Moscú en septiembre. El foro empresarial internacional, dedicado a la industria de la moda de las economías de rápido crecimiento, reunió a diseñadores, directivos, compradores y representantes de asociaciones de moda de más de 60 países. En una sesión sobre el uso de la IA en el proceso creativo, los participantes analizaron qué aspectos deben comprobarse antes de lanzar una colección desarrollada con ayuda de esta tecnología.

Sergio Puig, director de Mediterranea Fashion Week Valencia y ponente en el Summit insiste en que las personas deben mantener el protagonismo en el proceso creativo: «Veo la IA como una herramienta poderosa, pero no como un sustituto de la creatividad. La moda, en última instancia, tiene que ver con la identidad humana, las emociones, la cultura y la interpretación». En su opinión, la IA se utiliza cada vez más en el marketing y el comercio electrónico, mientras que las grandes empresas cuentan con más recursos para implementarla que las pequeñas marcas independientes. Considera que foros como el BRICS+ Fashion Summit son plataformas para intercambiar conocimientos prácticos y ayudar a las empresas a adaptar la tecnología a distintos contextos comerciales y culturales.

La incertidumbre sobre los derechos de propiedad intelectual surge incluso cuando las marcas apenas comienzan a explorar las herramientas digitales a su alcance. Jay Ishak, fundadora y directora ejecutiva de MyFashionChamber, de Malasia, describe la situación de las marcas de menor tamaño: «La mayoría de los diseñadores independientes y las pymes de moda siguen en una fase inicial y utilizan la IA generativa accesible principalmente para crear contenidos, desarrollar elementos visuales, traducir y hacer marketing. Su adopción a mayor escala se ve limitada por los costes, la falta de competencias, la fragmentación de los datos y las preocupaciones relativas a la propiedad intelectual».

En la Cumbre de Moda BRICS+, las cuestiones jurídicas se analizaron mediante ejemplos prácticos de la industria de la moda. Daria Voinova, directora ejecutiva de la empresa rusa IPEX, propuso considerar el caso de un bolso corriente: un solo producto puede incorporar distintas formas de propiedad intelectual, como una marca registrada, un diseño industrial, una obra protegida por derechos de autor y conocimientos técnicos de fabricación. El proceso de desarrollo también permite reconstruir las decisiones tomadas por el creador, detalles que no pueden deducirse únicamente de la imagen del producto terminado.

Para mostrar cómo trabajar con herramientas de IA, Voinova propuso crear una colección cápsula de camisetas y sudaderas con capucha. Recomendó comenzar con un concepto original y después seleccionar fotografías y bocetos cuyos derechos estén claramente establecidos. El siguiente paso consiste en leer los términos y condiciones del servicio de IA elegido y comprobar si los diseños resultantes contienen elementos sustanciales tomados de obras ajenas. También es importante conservar registros del proceso de desarrollo para poder demostrar posteriormente la aportación creativa propia.

Cuando se utiliza un motivo tradicional como base para un diseño digital, surgen preguntas sobre los derechos de las comunidades que preservan ese oficio. Para Brian James Kihindas, director de Nairobi Fashion Week y del Kenya Fashion Council, la participación de los artesanos no debe terminar con la transmisión de sus técnicas a un diseñador: «La tecnología puede ayudar a los artesanos a documentar su trabajo, comercializarlo y llegar a consumidores de todo el mundo, mientras que la moda puede incorporar técnicas tradicionales al diseño contemporáneo. Lo más importante es que los artesanos conserven el reconocimiento, la titularidad y una participación significativa en el valor económico». A su juicio, la IA puede reproducir la imagen de un objeto artesanal, pero no la memoria cultural de las personas que hay detrás de él.

Para Jay Ishak, el batik artesanal malasio y el tejido songket representan una identidad, unos símbolos y unos conocimientos transmitidos de generación en generación. Por ello, considera que la tecnología debe apoyar el trabajo artesanal, no sustituirlo: «La IA puede ayudar a archivar, contar historias, analizar mercados y encontrar clientes, pero no debe copiar motivos sagrados ni borrar la autoría del artesano», señala. Vincula la protección de los motivos culturales al consentimiento de las comunidades que mantienen vivas esas tradiciones, al reconocimiento adecuado de su procedencia y a los mecanismos de protección de la propiedad intelectual.

El BRICS+ Fashion Summit de Moscú es un punto de referencia anual para la industria de la moda de las economías de rápido crecimiento. Su programa empresarial reúne cuestiones que determinan la competitividad de una marca, desde la adopción de nuevas tecnologías y la protección de los diseños originales hasta la expansión hacia mercados internacionales. En la era de la IA, estos aspectos están cada vez más estrechamente relacionados: la velocidad con la que pueden crearse diseños solo tiene valor comercial cuando una empresa comprende las condiciones en las que puede utilizar los resultados.