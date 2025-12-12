Museo Nacional de Antropología: un viaje fascinante por las raíces vivas de México

Attia Yamany: "La inauguración del Gran Museo potenciará el turismo receptivo en Egipto"

Grandes escapadas: Omán, uno de los destinos culturales más destacados en 2026

Nomadas en Mongolia

Dónde viajar en 2026: los 10 mejores destinos para visitar incluyen Mongolia

Tragedia en Machu Picchu: un muerto y medio centenar de heridos tras choque frontal entre dos trenes

MITM Europe 2026 reunirá en Madrid a la élite internacional del sector MICE

Turquía acogerá el 2026 la 'Cumbre de la OTAN' y la 'Conferencia climática COP31'

Nieve en las calles de Nueva York

EEUU: Miles de vuelos cancelados por tormentas de nieve en plena Navidad

Nueva York.

EEUU comienza a tomar fotos y datos biométricos de los extranjeros que entran o salen del país

Estados Unidos ha puesto en marcha un protocolo riguroso para los viajeros extranjeros. El Departamento de Seguridad Nacional ahora recopila huellas dactilares, fotografías faciales y otra información
La isla de Padar, al este de la turística Bali

Un padre y tres de sus hijos son los desaparecidos españoles en el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Iban a ser las mejores Navidades de su vida y han sido las más trágicas. La madre, que ha sido rescatada con vida junto a la hija, confirma que su familia se quedó atrapada en el interior de la embarcación,
Escapadas: Türkiye oriental, donde el invierno se convierte en una experiencia de alma y tradición

Cuando los días se acortan y la nieve cubre los tejados de Europa, muchos viajeros buscan algo más que un simple descanso invernal. Según el Winter Travel Index de Tripadvisor, el 60% de los viajeros
Abu Simbel

Cómo organizar una pedida de mano o luna de miel en Egipto

Egipto es un destino perfecto para quienes buscan combinar historia, lujo y romance en un solo viaje. Desde las majestuosas pirámides hasta los templos a orillas del Nilo, este país ofrece escenarios
Torre Eiffel, París, Francia

Los 10 países más visitados del mundo

El turismo a nivel mundial ha vuelto a llenar aeropuertos, estaciones de tren y carreteras. Tras un periodo de incertidumbre, los viajeros han regresado con más entusiasmo que nunca por capturar momentos,
Madrid Unique Destination incorpora 17 nuevos socios para seguir situando a la capital como líder del turismo de calidad

La concejala delegada de Turismo y presidenta de Madrid Unique Destination, Almudena Maíllo, ha presidido el pasado viernes la asamblea anual de este club de producto de alto impacto creado por el Ayuntamiento
Embarcación

Cómo elegir una embarcación sin arruinarse: guía básica para principiantes

Playas de Papagayo en Lanzarote. / Turismo de Islas Canarias

Cómo las Islas Canarias se desviven por la sostenibilidad: el turismo que cuida, conserva y regenera

La comunidad gallega se prepara para brillar en FITUR 2026 con experiencias únicas que celebran su esencia

Greater Miami y Miami Beach reciben al mundo: FIFA World Cup 2026™

El anuncio de la FIFA confirma las naciones que competirán en Miami durante la ronda inaugural. Los partidos de la fase de grupos recién anunciados por Miami incluyen: 15 de junio de 2026 – Arabia Saudí vs. Uruguay a las 18:00 EST 21 de junio de 2026 – Uruguay vs. Cabo Verde a las 18:00 EST 24 de junio de 2026 – Brasil vs. Escocia
Navidad en Madrid / Puerta de Alcalá

El plan perfecto para las fiestas en Madrid: tradiciones y celebraciones

Las fiestas navideñas en la capital traen un montón de eventos en Madrid, desde ferias y exposiciones hasta conciertos y actividades urbanas. Pero el verdadero ambiente surge de las tradiciones que los madrileños conservan y repiten cada año. Los belenes navideños llenan las plazas, las luces festivas iluminan las calles del centro y
Estados Unidos advierte a las aerolíneas del empeoramiento de las condiciones de seguridad en vuelos sobre Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha emitido una nueva alerta de seguridad dirigida a las aerolíneas internacionales sobre el espacio aéreo venezolano, señalando un “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre Venezuela. La advertencia, que se mantiene en vigencia hasta el 19 de febrero
El Cinturon Verde de Alemania

Un viaje en la antigua Franja de la Muerte: del miedo al paraíso salvaje en Alemania

La antigua frontera que dividió a Alemania ya no lanza balas, pero suscita numerosas preguntas. A lo largo de más de 1.400 kilómetros, la histórica franja de la muerte —el espacio entre alambradas, minas y torres de vigilancia del régimen de la RDA— ha evolucionado hacia el Grünes Band, el Cinturón Verde: un corredor ecológico
Vacaciones

Viajar con Assist Card: mucho más que un seguro de viaje

Para muchas personas, contratar un seguro de viaje sigue siendo un trámite más en la lista de cosas por hacer antes de salir del país. Se ve como una formalidad, una especie de red por si ocurre algo. Pero quienes han vivido un imprevisto lejos de casa saben que no se trata solo de tener una póliza en papel, sino de contar con una verdadera
Almeida destaca la labor del turismo de negocios en el impulso de la economía madrileña

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido hoy en el Ayuntamiento a la Junta Rectora de Madrid Convention Bureau (MCB), a la que ha agradecido su compromiso con el desarrollo y la proyección internacional de Madrid como destino de turismo de negocios. El encuentro ha permitido celebrar, junto al sector, el reciente premio
Vuelos

Derechos de los pasajeros ante la cancelación de vuelos

Una cancelación de vuelo ocurre cuando la aerolínea modifica sustancialmente el servicio contratado: El vuelo no despega, regresa al punto de origen o es reemplazado por otro con número distinto. En estos casos, el pasajero tiene derecho a reclamar una indemnización vuelo cancelado según la normativa europea vigente. Esta normativa
Madrid logra su séptimo premio como mejor destino de turismo de reuniones y congresos del mundo

La ciudad de Madrid ha sido distinguida como mejor destino de turismo de reuniones y congresos del mundo (World's Leading Meetings & Conference Destination) en la 32ª edición de los World Travel Awards. La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, recogió anoche el premio en la gala mundial de estos prestigiosos galardones de
La República de China (Taiwán) reafirma su liderazgo como socio estratégico del turismo sostenible en Centroamérica

En un ambiente de colaboración y visión estratégica, se celebró en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala el III Acto de Entrega de Desembolsos de los Proyectos de Cooperación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), apoyados por la República de China (Taiwán). Durante la ceremonia, la mesa principal
El Primer Congreso de Periodismo de Viajes reúne a voces clave para enfrentar la era digital

Con un programa dinámico y cinco mesas redondas, el Primer Congreso de Periodismo de Viajes se despidió ayer, 2 de diciembre, en el emblemático Antiguo Hospital Santa María la Rica de Alcalá de Henares. Bajo la dirección de Fernando Valmaseda, CEO de Grupo RV EDIPRESS y jefe de Miradas Viajeras Magazine y Miradas Viajeras Radio, el encuentro
Air Europa desmiente pagos e intermediación en la concesión de la ayuda SEPI 2020

Ante la entrevista realizada por OK Diario al señor Koldo García y las informaciones posteriores publicadas por algunos medios haciéndose eco de sus declaraciones, relacionadas con el proceso de concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020, Air Europa quiere aclarar lo
Fitur 2026

México, País Socio de FITUR 2026, se presenta al mundo como destino de alto impacto cultural y natural

Con el apoyo de la Embajada de México en España, se ha presentado la agenda de actividades que México tendrá como País Socio de FITUR 2026, la Feria Internacional del Turismo que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID. FITUR 2026, plataforma clave El papel de México como País Socio de FITUR 2026 se da en un momento
Madrid Unique Destination, premiado como referente del turismo de calidad en España

Madrid Unique Destination, el club de producto especializado en turismo de alto impacto, ha sido distinguido con el premio especial en la primera edición de los Spain Travel Awards. La gala, celebrada este lunes en el Teatro Albéniz del hotel UMUSIC, reunió a los principales representantes del sector turístico nacional en una cita que
Fernando Valmaseda: "Vamos a analizar todas las tendencias que existen en el mundo de la comunicación turística"

En un país donde el turismo sostiene buena parte del empleo y de la marca-país, que Alcalá de Henares celebre su I Congreso de Periodismo de Viajes no es un acto más en la agenda institucional, sino una declaración de intenciones: la narrativa importa tanto como la infraestructura. Convertir la conmemoración del 20º aniversario como
Airbus A380-800

La radiación solar pone en jaque y obliga a aterrizar a cientos de aviones Airbus en todo el mundo

La industria aeronáutica global se enfrenta a una crisis que, aunque silenciosa, podría tener consecuencias serias. A finales de noviembre, Airbus emitió una alerta que hizo sonar las alarmas en aerolíneas de todo el mundo: la intensa radiación solar puede afectar datos cruciales en los sistemas de control de vuelo de sus aviones más
Guatemala: Un país de maravillas ocultas para el viajero inexplorado

Guatemala es un destino que jamás agota al visitante, no solo por sus conocidas joyas como las pirámides de Tikal o el encantador pueblo colonial de La Antigua, sino por sus rincones menos frecuentados pero igualmente fascinantes. En estas tierras, la piedra caliza crea paisajes de colores imposibles y el agua esculpe pozas turquesas que
Mujer esquiando en Sierra Nevada

Las mejores estaciones de esquí españolas para la temporada 2025-2026

La temporada 2025-2026 llega con una energía especial. Las montañas españolas, desde los Pirineos hasta Sierra Nevada, se preparan para recibir a miles de visitantes con pistas mejoradas, nuevos remontes y zonas familiares más amplias. El esquí en España, además de un deporte, es una invitación a sentir el aire frío en la cara, escuchar
La dictadura bolivariana sanciona a seis aerolíneas y deja sin licencia a Iberia por suspender vuelos

Venezuela cumplió su amenaza y ejecutó un golpe aéreo que retumba en los cielos del Caribe: este miércoles revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos. La medida, anunciada tras expirar el plazo otorgado a las compañías para
La magia de la nieve vuelve: comienza la temporada 2025-2026 en las estaciones más deseadas

La temporada de nieve ya está aquí. El descenso de las temperaturas y las primeras nevadas de noviembre han devuelto el brillo a los paisajes de la península ibérica, marcando el esperado inicio de la temporada de esquí 2025-2026. Si el tiempo acompaña, estaciones como Baqueira Beret, Formigal-Panticosa, Cerler, Sierra Nevada y Les Angles,
La Navidad transforma Alcalá de Henares en un universo de tradición y luz

Esta Navidad, Alcalá de Henares se vestirá de fiesta con una programación que una historia, cultura y entretenimiento para todos los públicos. El programa, que arranca oficialmente el 29 de noviembre, incluye el pregón y los tradicionales pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el concierto gratuito de Raya Real y una gran
Black Friday en hoteles 2025: Alojamientos con hasta el 45% de descuento

El Black Friday se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año para los viajeros que quieren reservar sus próximas vacaciones al mejor precio. Y en 2025, esta tendencia vuelve con más fuerza que nunca: las grandes cadenas hoteleras están impulsando campañas potentes, ofertas limitadas y descuentos que difícilmente se
Iberia suspende sus vuelos a Venezuela ante el creciente riesgo militar en la zona

Madrid se queda sin vuelos a Caracas. Iberia este sábado anunció la cancelación inmediata de sus operaciones comerciales con Venezuela, apenas dos días antes de que despegara el primer vuelo previsto para el lunes. La compañía informará próximamente sobre el posible retorno de sus rutas, dependiendo de cómo evolucione la tensa situación
Madrid expone en el Consejo de Turismo sus avances en movilidad, limpieza, alojamiento y conectividad aére

El Área Delegada de Turismo ha celebrado hoy la segunda sesión del año del Consejo Local de Turismo, el órgano municipal de participación y coordinación con el sector turístico de la ciudad. La reunión, presidida por la concejala delegada de Turismo y vicepresidenta de este órgano municipal, Almudena Maíllo, ha analizado los avances

