Iban a ser las mejores Navidades de su vida y han sido las más trágicas. La madre, que ha sido rescatada con vida junto a la hija, confirma que su familia se quedó atrapada en el interior de la embarcación,
El turismo a nivel mundial ha vuelto a llenar aeropuertos, estaciones de tren y carreteras. Tras un periodo de incertidumbre, los viajeros han regresado con más entusiasmo que nunca por capturar momentos,
La concejala delegada de Turismo y presidenta de Madrid Unique Destination, Almudena Maíllo, ha presidido el pasado viernes la asamblea anual de este club de producto de alto impacto creado por el Ayuntamiento
El anuncio de la FIFA confirma las naciones que competirán en Miami durante la ronda inaugural. Los partidos de la fase de grupos recién anunciados por Miami incluyen: 15 de junio de 2026 – Arabia Saudí vs. Uruguay a las 18:00 EST 21 de junio de 2026 – Uruguay vs. Cabo Verde a las 18:00 EST 24 de junio de 2026 – Brasil vs. Escocia
Las fiestas navideñas en la capital traen un montón de eventos en Madrid, desde ferias y exposiciones hasta conciertos y actividades urbanas. Pero el verdadero ambiente surge de las tradiciones que los madrileños conservan y repiten cada año. Los belenes navideños llenan las plazas, las luces festivas iluminan las calles del centro y
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha emitido una nueva alerta de seguridad dirigida a las aerolíneas internacionales sobre el espacio aéreo venezolano, señalando un “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre Venezuela. La advertencia, que se mantiene en vigencia hasta el 19 de febrero
La antigua frontera que dividió a Alemania ya no lanza balas, pero suscita numerosas preguntas. A lo largo de más de 1.400 kilómetros, la histórica franja de la muerte —el espacio entre alambradas, minas y torres de vigilancia del régimen de la RDA— ha evolucionado hacia el Grünes Band, el Cinturón Verde: un corredor ecológico
Para muchas personas, contratar un seguro de viaje sigue siendo un trámite más en la lista de cosas por hacer antes de salir del país. Se ve como una formalidad, una especie de red por si ocurre algo. Pero quienes han vivido un imprevisto lejos de casa saben que no se trata solo de tener una póliza en papel, sino de contar con una verdadera
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido hoy en el Ayuntamiento a la Junta Rectora de Madrid Convention Bureau (MCB), a la que ha agradecido su compromiso con el desarrollo y la proyección internacional de Madrid como destino de turismo de negocios. El encuentro ha permitido celebrar, junto al sector, el reciente premio
Una cancelación de vuelo ocurre cuando la aerolínea modifica sustancialmente el servicio contratado: El vuelo no despega, regresa al punto de origen o es reemplazado por otro con número distinto. En estos casos, el pasajero tiene derecho a reclamar una indemnización vuelo cancelado según la normativa europea vigente. Esta normativa
La ciudad de Madrid ha sido distinguida como mejor destino de turismo de reuniones y congresos del mundo (World's Leading Meetings & Conference Destination) en la 32ª edición de los World Travel Awards. La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, recogió anoche el premio en la gala mundial de estos prestigiosos galardones de
En un ambiente de colaboración y visión estratégica, se celebró en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala el III Acto de Entrega de Desembolsos de los Proyectos de Cooperación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), apoyados por la República de China (Taiwán). Durante la ceremonia, la mesa principal
Con un programa dinámico y cinco mesas redondas, el Primer Congreso de Periodismo de Viajes se despidió ayer, 2 de diciembre, en el emblemático Antiguo Hospital Santa María la Rica de Alcalá de Henares. Bajo la dirección de Fernando Valmaseda, CEO de Grupo RV EDIPRESS y jefe de Miradas Viajeras Magazine y Miradas Viajeras Radio, el encuentro
Ante la entrevista realizada por OK Diario al señor Koldo García y las informaciones posteriores publicadas por algunos medios haciéndose eco de sus declaraciones, relacionadas con el proceso de concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020, Air Europa quiere aclarar lo
Con el apoyo de la Embajada de México en España, se ha presentado la agenda de actividades que México tendrá como País Socio de FITUR 2026, la Feria Internacional del Turismo que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID. FITUR 2026, plataforma clave El papel de México como País Socio de FITUR 2026 se da en un momento
Madrid Unique Destination, el club de producto especializado en turismo de alto impacto, ha sido distinguido con el premio especial en la primera edición de los Spain Travel Awards. La gala, celebrada este lunes en el Teatro Albéniz del hotel UMUSIC, reunió a los principales representantes del sector turístico nacional en una cita que
En un país donde el turismo sostiene buena parte del empleo y de la marca-país, que Alcalá de Henares celebre su I Congreso de Periodismo de Viajes no es un acto más en la agenda institucional, sino una declaración de intenciones: la narrativa importa tanto como la infraestructura. Convertir la conmemoración del 20º aniversario como
La industria aeronáutica global se enfrenta a una crisis que, aunque silenciosa, podría tener consecuencias serias. A finales de noviembre, Airbus emitió una alerta que hizo sonar las alarmas en aerolíneas de todo el mundo: la intensa radiación solar puede afectar datos cruciales en los sistemas de control de vuelo de sus aviones más
Guatemala es un destino que jamás agota al visitante, no solo por sus conocidas joyas como las pirámides de Tikal o el encantador pueblo colonial de La Antigua, sino por sus rincones menos frecuentados pero igualmente fascinantes. En estas tierras, la piedra caliza crea paisajes de colores imposibles y el agua esculpe pozas turquesas que
La temporada 2025-2026 llega con una energía especial. Las montañas españolas, desde los Pirineos hasta Sierra Nevada, se preparan para recibir a miles de visitantes con pistas mejoradas, nuevos remontes y zonas familiares más amplias. El esquí en España, además de un deporte, es una invitación a sentir el aire frío en la cara, escuchar
Venezuela cumplió su amenaza y ejecutó un golpe aéreo que retumba en los cielos del Caribe: este miércoles revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos. La medida, anunciada tras expirar el plazo otorgado a las compañías para
La temporada de nieve ya está aquí. El descenso de las temperaturas y las primeras nevadas de noviembre han devuelto el brillo a los paisajes de la península ibérica, marcando el esperado inicio de la temporada de esquí 2025-2026. Si el tiempo acompaña, estaciones como Baqueira Beret, Formigal-Panticosa, Cerler, Sierra Nevada y Les Angles,
Esta Navidad, Alcalá de Henares se vestirá de fiesta con una programación que una historia, cultura y entretenimiento para todos los públicos. El programa, que arranca oficialmente el 29 de noviembre, incluye el pregón y los tradicionales pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el concierto gratuito de Raya Real y una gran
El Black Friday se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año para los viajeros que quieren reservar sus próximas vacaciones al mejor precio. Y en 2025, esta tendencia vuelve con más fuerza que nunca: las grandes cadenas hoteleras están impulsando campañas potentes, ofertas limitadas y descuentos que difícilmente se
Madrid se queda sin vuelos a Caracas. Iberia este sábado anunció la cancelación inmediata de sus operaciones comerciales con Venezuela, apenas dos días antes de que despegara el primer vuelo previsto para el lunes. La compañía informará próximamente sobre el posible retorno de sus rutas, dependiendo de cómo evolucione la tensa situación
El Área Delegada de Turismo ha celebrado hoy la segunda sesión del año del Consejo Local de Turismo, el órgano municipal de participación y coordinación con el sector turístico de la ciudad. La reunión, presidida por la concejala delegada de Turismo y vicepresidenta de este órgano municipal, Almudena Maíllo, ha analizado los avances