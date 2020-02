San Valentín 2020: Celebra el fin de semana del 14 de febrero en The Ritz-Carlton, Abama

Cada vez son más las parejas que prefieren ir en busca de emociones compartidas: una cena romántica en un restaurante de lujo, una experiencia con la naturaleza, o un fin de semana de relax en un hotel con spa. Un plan perfecto para celebrar el Día de San Valentín. Viajar en pareja es uno de los mayores placeres, da lugar además a un sinfín de recuerdos para guardar en la memoria o en el álbum de las mejores fotografías.

Tenerife, el destino ideal para disfrutar el amor

Con un clima agradable durante todo el año, con días soleados y noches templadas, The Ritz- Carlton, Abama, al suroeste de la Isla de Tenerife, ofrece una inigualable propuesta para celebrar el amor en un lugar rodeado de belleza natural e infinitas posibilidades. Una oferta enfocada al fin de semana que comienza con el viernes 14 de febrero, y que se convierte en la razón perfecta para continuar agregando experiencias inolvidables en pareja y poder compartir un viaje de ensueño.

Escapada romántica para San Valentín

The Ritz-Carlton, Abama se presenta como un paraíso de bienestar nutrido por un gran elenco de suites y villas de lujo donde no pasa el tiempo. El resort cuenta con el reconocimiento europeo por su impresionante y variada oferta de restaurantes gourmet, y por su inigualable carta de tratamientos corporales y el circuito de aguas en el oasis The Ritz-Carlton Spa, Abama.

El staff del resort ha diseñado el paquete “Escapada Romántica”, que comprende 3 noches de alojamiento en el resort y una serie de experiencias exclusivas que os dejarán sin aliento:

– Estancia en Habitación o Suite en Tagor ́.

Ubicadas dentro de un paraíso aislado solo para adultos, estos espacios de lujo se convierten en la opción perfecta para los amantes del confort y el descanso. Las amplias suites disponen de camas King Size, de un asistente personal y de todo tipo de comodidades para los huéspedes. Además, las habitaciones cuentan con un acceso privado a la piscina exclusiva de esta villa.

Cena Bajo las Estrellas para dos. Picnic privado y diseñado por el reconocido restaurante M.B (2 estrellas Michelin), para disfrutar en la playa.

Los invitados serán introducidos en un viaje único de observación de estrellas, para aprender sobre los principios básicos de la astronomía, las constelaciones del galardonado cielo oscuro de Tenerife. Una experiencia única que será maridada con una botella de espumoso.

– Masaje en pareja en The Ritz-Carlton Spa, Abama. Un tratamiento para dos de 60 minutos con terapeutas especializados e ingredientes autóctonos.

El tratamiento concluye con una parada en el Jacuzzi de la Suite, acompañado de una botella de cava y fresas.

Relajación Compartida

Aquellos que apuesten por vivir una experiencia única relacionada con el bienestar y el cuidado personal, podrán centrar sus miradas en el Spa del resort. Las asombrosas instalaciones de agua The Ritz-Carlton Spa, Abama se convierten en el escenario perfecto para adentrarse en un ambiente chill de relajación.

Escapada Natural

La impresionante naturaleza que reina en la Isla de Tenerife es uno de los mayores atractivos para todos los turistas. Un equipo experto diseñará vuestra hoja de ruta en función de vuestras preferencias: un paseo en barco para conocer a los cetáceosde las aguas del Atlántico, una ruta de senderismo por el Teide… Dejarse llevar es el único requisito para los huéspedes.

Una estancia en The Ritz-Carlton, Abama es la oportunidad única para todas las parejas que quieran vivir nuevas experiencias. No importa si lo vuestro es un amor de largo de recorrido o si estáis viviendo una historia de amor furtivo. The Ritz-Carlton, Abama se convertirá en el destino perfecto para dar rienda suelta a las emociones y poder vivir el amor como más os apetezca.

Sobre The Ritz-Carlton, Abama

Situado en Guía de Isora, al suroeste de Tenerife, este resort de infinitas posibilidades, diseñado por Melvin Villarroel, se asemeja a ciudadela árabe, levantada en una extensión de 160 hectáreas donde se encuentran siete piscinas, cascadas y una exuberante vegetación subtropical, compuesta por 90.000 ejemplares de árboles, palmeras y arbustos de 300 especies diferentes. Este espacio cuenta con diferentes modalidades de alojamiento, todas con el sello Ritz-Carlton: desde las habitaciones de la Ciudadela hasta las ubicadas en las Villas Tagor’, producto exclusivo para adultos, alejadas del centro neurálgico del hotel y con terraza privada.

Ubicado en la planta más alta del edificio principal del Resort, el Club Lounge ofrece un remanso de paz y exclusividad, actuando como el lugar perfecto para disfrutar de privacidad e impresionantes vistas, con exquisitas presentaciones de alimentos y bebidas durante todo el día. Para completar la oferta, un spa de 2.500 m2 donde se entrelazan tradición y modernidad para ofrecer terapias de eficacia demostrada con aparatología y métodos punteros; Ritz Kids, el club para niños con actividades exclusivas del Oceanógrafo Jean-Michel Cousteau; un área exclusiva de la playa de Abama, a la que sus huéspedes acceden a través de un tren privado o un funicular panorámico; y diez restaurantes, entre los que destacan Kabuki y M.B, ambos galardonados con una y dos Estrellas Michelin respectivamente. De esta forma The Ritz-Carlton, Abama se convierte en el único resort de España en contar con tres estrellas Michelin entre sus restaurantes.