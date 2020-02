Navarra: Descubre en la 15ª «Feria Navartur Reyno de Navarra» los 14 destinos de moda del 2020

En el marco de la 15ª Feria Navartur Reyno de Navarra que se celebrará del viernes 21 al domingo 23 de febrero de 2020, en Baluarte, el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, los 14 destinos de moda de este 2020. A continuación la lista:

1.- Isla de Ré: vas a querer ir a este paraíso del buen gusto

No hay por qué cruzar los mares ni irse al otro lado de la tierra conocida para dar con un paraíso de los que nos suelen emocionar un paraíso de los que nos suelen emocionar. En la vecina Francia, frente a ese territorio marino por excelencia que es La Rochelle, hay una isla que es la quintaesencia del glamour, como estar en París pero rodeados del Atlántico y con posibilidad remota, pero romántica a más no poder, de ver ballenas desde un mirador que ya de por sí vale el viaje, aunque esto ya no sea la Belle Époque ni podamos asomarnos al infinito vestidos para posar, por ejemplo, para Sorolla. Nos vamos a Ré, a esa isla que es tan tan Carolina de Mónaco. Puro chic y… con malvarrosas.

2.- Enamórate de República Dominicana sin pisar Punta Cana

Punta Cana es uno de los destinos más reservados por los españoles de cara a la Semana Santa. OK. Pero… ¿y si vamos más allá?

Cuando cuentas que te vas de viaje a República Dominicana , muchos piensan que vas a ser un inseparable de tu pulserita en uno de los resorts todo incluido de Punta Cana. Sin embargo, otra experiencia es posible en esta isla del Caribe .

Unas vacaciones en playas de arena fina y agua cristalina, pero en lugares donde verás la naturaleza en su estado más puro y de los que, probablemente, no hayas oído hablar antes. Jarabacoa, Las Terrenas y Las Galeras son tres destinos que deberían estar en tu radar si eres de los que huyen del turismo masificado y buscan vivir una experiencia local.

3.- Romántica Soria

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) nació en Sevilla y murió en Madrid, pero su relación con Soria fue larga y estrecha. Se casó con Casta Esteban y Navarro, natural de Torrubia (65 habitantes en 2019), y a partir de ahí las tierras y los pueblos de esta provincia castellana, símbolo de la España vacía, se pegaron a sus poemas.

Pasó largas temporadas en Noviercas (156 habitantes), donde nació uno de sus tres hijos y donde hay un museo dedicado al poeta. Sus leyendas nos trasladan a localidades de la provincia como Beratón (29 habitantes), Gómara (317) o Almenar de Soria (236). La ruta de los pueblos de la zona del Moncayo -entre Soria y Aragón- puede ser una interesante forma de hacer memoria. El 150 aniversario de la muerte del poeta romántico sobrevolará la capital en el Festival de las Ánimas, con la lectura teatralizada de la Leyenda del Monte de las Ánimas, entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre del 2020; las Jornadas de Novela Histórica, del 7 al 10 de mayo; la Feria de Expoesía, en el mes de agosto, o la Feria Romántica

4.- MONASTERIO DE GUADALUPE

Guadalupe se prepara para una doble celebración. En primer lugar, 2020 será Año Santo o Año Jubilar, como ocurre cada vez que la solemnidad litúrgica de la Virgen de Guadalupe (6 de septiembre) cae en domingo. La iglesia fue construida tres veces, la ermita primitiva, luego una iglesia pequeña y ya en el siglo XIV fue reconstruida como monasterio por iniciativa del Papa Benedicto XII y de Alfonso XI. Guadalupe se convirtió a partir de entonces en un importante centro de devoción mariana visitado por personajes históricos como Isabel la Católica o Cristóbal Colón. En 2020 también se conmemora el XXV aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. En realidad, esa declaración se produjo en 1993, y por tanto la conmemoración ya comenzó el 8 de diciembre de 2018. Sin embargo, parece que será este año el momento elegido por las administraciones para festejar el acontecimiento.

5.- La «previa» del Xacobeo 2021

El Camino de Santiago celebrará su Año Santo en 2021, algo que no sucedía desde 2010, pero un acontecimiento de esa magnitud implica que el año anterior, este 2020, también estará repleto de actividades y propuestas. Esta ruta recibió en 2019 unos 350.000 peregrinos, un nuevo record que habla de su buena salud.

7.- Rutas del vino por palacios y castillos

Descubrir alguna de las seis rutas vinícolas de Burdeos y su región es una opción muy recomendable para comprobar cómo la producción de los viñedos seduce por su variedad, desde los tintos, más afamados, hasta los pocos rosados, todos entre los más caros del mundo. Los palacios del Médoc, las laderas de Bourg, las vinotecas de Saint-Émilion, las villas fortificadas de Entre deux Mers o la propia Burdeos constituyen algunos puntos clave en las subregiones dedicadas a la producción de este apreciado vino.

Si quiere acertar en su elección lo mejor es ponerse en contacto con la Oficina de Turismo de Burdeos, que ofrece más de sesenta circuitos con diferentes posibilidades: un día gastronómico en Margaux; Burdeos y Saint-Émilion, Grands Crus Unesco; media jornada de descubrimiento de los caldos con visita incluida a dos chateaux (castillos con bodega); iniciaciones a la cata del vino de dos horas de duración (a partir de 25 euros); Best of Tour, circuito de tres viñedos diferentes; circuitos de los Crus Classés como Médoc 1855 o Crus classés de Margaux, visitas a los viñedos en barco por Médoc o Blaye o sencillas rutas en bicicleta por Saint-Émilion, lugar Patrimonio de la Humanidad. Durante las visitas se pueden descubrir las particularidades de los chateaux más prestigiosos o más familiares, pero todos capaces de convertir la vendimia en una labor romántica, probando sus vinos y conociendo el proceso de elaboración de los caldos, la selección de las uvas, la cosecha, la producción y la cata.

8.- VALENCIA Y L A FIEBRE DEL MARATÓN

Los maratones y otras carreras populares se han convertido en una forma pujante de combinar deporte y turismo, dos tendencias de estos tiempos. Miles de personas viajan a distintas ciudades del mundo a lo largo del año para participar en una San Silvestre o en la prueba reina de las grandes distancias, el maratón. El de VALENCIA, quizá el más popular de cuantos se disputan en España, prepara su 40 aniversario, que se celebrará el 6 de diciembre. Para esta ocasión ya se han puesto a la venta 30.000 dorsales, 5.000 más que en 2019, cuando se agotaron con cinco meses de anticipación.

9.- ARANDA DE DUERO, CIUDAD EUROPEA DEL VINO

Aranda de Duero es la Ciudad Europea del Vino 2020, según decidió en octubre el jurado designado por la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN). En el concurso, que tiene carácter rotatorio, pueden participan los diferentes países que forman parte de esta asociación europea: Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal y Serbia. En 2020 es el turno de España. En su candidatura, esta localidad burgalesa incluyó numerosas iniciativas alrededor del vino, como la Fiesta de la Vendimia, el festival de música Sonorama Ribera, el Descenso del Vino por el Duero, las Jornadas Gastronómicas del Lechazo o el Concurso de Tapas, entre otros.

10.- MURCIA CAPITAL GASTRONÓMICA

Murcia es la Capital Española de la Gastronomía 2020. Vinos, migas, quesos, arroces, verduras, carnes y pescados forman parte de la oferta gastronómica que propone una región en la que conviven amigablemente los productos de la huerta y los del mar.

11.- GEOPARQUE DE GRANADA

El Geoparque de Granada es uno de los pocos desiertos naturales de Europa y uno de los paisajes más singulares de la Península Ibérica. Son decenas de miles de cárcavas y «badlands» (tierras baldías) rodeados de sierras y las cumbres nevadas de Sierra Nevada; paisajes geológicos esculpidos por la erosión en forma de farallones rocosos, gargantas, cañones fluviales, agudas cárcavas o crestas arcillosas. Hay decenas de miradores y paisajes icónicos en los que contemplar este tesoro natural. En 2020 probablemente pase a formar parte de la Red Mundial de Geoparques de la Unesco. La decisión final (por ahora en Granada tienen «buenas sensaciones») se conocerá en primavera.

12.- PORT AVENTURA WORLD

La temporada de PortAventura World arrancará el 27 de Marzo.

PortAventura World celebrará por primera vez la Pascua con el evento ‘Easter Celebration’ y creará un inmenso huevo de pascua, con el que quiere conseguir batir el récord de ‘El Huevo de Pascua Decorado Más Grande del Mundo’, ha informado este miércoles en un comunicado.

Como parte del primer Easter Celebration, el área de SésamoAventura contará con decoración tematizada acorde con esta época del año, creada especialmente para toda la familia, y contará con un nuevo personaje, Oscar The Grouch.

Con la llegada de la temporada, Shrek se convertirá en uno de los personajes clave de PortAventura World, con un show que recreará el universo del ogro verde en icónicos escenarios como la ciénaga donde vive.

La emblemática FiestAventura, el show que tiene lugar cada noche en el lago de Mediterrànea, incorporará nuevos elementos y efectos especiales.

También en el lago tendrá lugar el estreno de Day Water Show, un espectáculo inédito con efectos de fuego y pirotecnia, junto a coreografías acuáticas de especialistas en ‘jet ski’ y ‘flyboard’.

El calendario de actividades en torno al cumpleaños se completará con un espectáculo en la Plaza Imperial y el musical del 25 Aniversario en el Gran Teatro Imperial, mientras que Ferrari Land incorporará un Acrobatic Show con BMX y expertos acróbatas.

13.- TIERRAS DE IRANZU

Tierras de Iranzu, presenta en la feria todas sus propuestas de Turismo experiencial, la rica oferta de alojamientos rurales, recursos naturales y patrimoniales y todos los eventos, para el año 2020. La apuesta gastronómica de Tierras de Iranzu estará representada por las bodegas, las queserías, con sus exquisitos productos de oveja latxa, Pacharán Azanza, mielerías, artesanos, embutidos Julio Izcue, la Sal de Oro ( La única con certificado ecológico de Europa) acompañada de aceite de oliva virgen D.O

14.- Saint-Émilion, un imprescindible

Célebre por su encanto y por ser un museo al aire libre, Saint-Émilion es sin duda la localización estrella de las rutas del vino en la región y se encuentra solo a 45 kilómetros de Burdeos. La Unesco la reconoció así en 1999 cuando la incluyó como paisaje cultural en el Patrimonio de la Humanidad, reconociendo por primera vez en el mundo a un viñedo con esta distinción. Atrás quedaban sus trece siglos de historia, desde que un monje bretón procedente de Vannes, llamado Émilio, eligiera una cueva natural de la región de Ascumbas para disfrutar los últimos días de su vida.

Hoy Saint-Émilion presume de sus 17 monumentos históricos, con la Iglesia Monolítica, la Torre del Rey y la Iglesia Colegial a la cabeza, y de sus 820 bodegas, de las cuales 82 guardan la etiqueta de Grand Crus Classes (denominación francesa surgida en 1855 con el objetivo de seleccionar los mejores vinos para la Exposición Universal de ese año). Todo ello en un conjunto encantador repleto de tiendas y boutiques vinícolas en la superficie, donde se puede comprar una botella de Petrus, uno de sus caldos más afamados, con precios entre 2.495 euros la botella de 2011 a los 15.400 euros si se atreve a comprar una de 1945.

Además, la villa esconde 80 hectáreas de galerías subterráneas que forman un laberinto gigante de casi 200 kilómetros de longitud. Bruno Dumery, director de la Mansión del Vino, ubicada en un edificio situado junto a la Oficina de Turismo, define estos vinos como insuperables “gracias a los suelos calcáreos, cuidados hasta el más mínimo detalle, de manera casi científica”, que hacen de Saint-Émilion una zona ideal para el cultivo de la vid. Las variedades que predominan en estas casi 6.000 hectáreas de viñedos son merlot, cabernet franc y cabernet sauvignon y representan el 6 por ciento del total de viñedo que se cultiva en Burdeos.

15.- Perigord, trufa negra y foi gras

De camino a la antigua provincia del Perigord, la región que ofrece la más hermosa arquitectura medieval de Francia y las cuevas prehistóricas más importantes de Europa junto a las de España, da la impresión de que el ritmo del campo se va haciendo cada vez más lento, a la vez que regala algunas perlas gastronómicas como la trufa negra, el foie gras producido con sus patos y ocas, las setas o el aceite de nuez. Las colinas presentan un verde intenso, complementado con el color de las flores que crecen en primavera, y los pintorescos pueblos y castillos históricos emocionan por su encanto y su excelente conservación. Un buen aperitivo a la hora de organizar el viaje puede ser acercarse a los meandros del Dordoña para admirar La Roque Gageac, una hilera de edificios de color ámbar que se esparce en paralelo al río y maravilla si el día es soleado. Es este el tercer pueblo más visitado de Francia, tras Mont Saint Michel y Rocamadour, y de él parten los cruceros de dos compañías y las excursiones en canoa, más de tres mil diarias, que se organizan en verano.