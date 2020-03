El artista puertorriqueño J. Álvarez anuncia su «Tour europeo»

J. Álvarez y Juhn, en colaboración con Nio García y Casper Mágico, presentaron el remix de la canción “Nadie lo sabe”, cuya versión original supera las 14 millones de visualizaciones en Youtube.

Para ello, el intérprete de ‘Junto al amanecer’ y Juhn invitaron a Nio García y Casper Mágico para juntos presentar el remix oficial.

Esta reunión de boricuas es la muestra de cómo el género une cada vez más a los artistas puertorriqueños, quienes siempre se han caracterizado por su talento en este tipo de música que es tendencia en la actualidad.

“Nadie lo sabe official remix” es una mezcla de sonidos que caracteriza los artistas representados por ON TOP OF THE WORLD disquera de J Álvarez.

En la plataforma de YouTube se publicó el pasado 20 de febrero y con apenas una semana de su estreno el vídeo lyric ya cuenta con más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios positivos de sus fanáticos.

Cabe resaltar que antes de finalizar el 2019, en el mes de diciembre el artista puertorriqueño, recibió una placa por superar el billón de vistos en su canal de YouTube.

Además, en Spotify J Álvarez ya cuenta con más de 590 millones de reproducciones y 68 millones en Applemusic, un año lleno de éxitos que busca superar en este 2020 con nuevas sorpresas para sus seguidores.